World Content Market 2017: Фокус на региональное телевидение и сотрудничество со странами СНГ

С 13 по 15 ноября 2017 года в Event-холле ИнфоПространство пройдет рынок World Content Market – Москва, в работе которого примут участие более 500 компаний из 40 стран. Мероприятие объединит центральные и региональные телевизионные каналы, известные производcтвенные и дистрибьюторские компании из России и СНГ, а также международные компании, заинтересованные работать в этом регионе. В течение трех дней более 1,500 делегатов проведут важные переговоры о закупках, продажах, производстве и совместном производстве аудиовизуальных проектов, примут участие в конференциях.





Впервые, в сотрудничестве с компанией СТП Контент, в рамках World Content Market состоится медиафорум «Региональное ТВ. Стратегия 2020». В программе – образовательные семинары по следующей тематике:

• Программирование регионального канала, достижение максимального эффекта при минимальных вложениях в контент. Анализ сетки вещания канала и разработка программы её максимально эффективного использования Банк контента. Создание работающей модели совместного использования ресурсов для наполнения эфира.

• Промо как основной инструмент организации сетки вещания. Типология промо и технология его использования в сетке канала. Алгоритм создания и продвижения успешного медиабренда на примере региональных каналов.

• Разработка рекламной стратегии телеканала. Пошаговая стратегия, максимально эффективное использование рекламных возможностей контента. Новые форматы привлечения рекламы. Умная коммерциализация эфирных продуктов.

• Информационное вещание как ресурс высоких рейтингов канала. Новости как инструмент управления восприятием. Реорганизация новостного вещания - современные и эффективные новости.

• Как правильно продвигать канал в социальных сетях. Повышение цитируемости и узнаваемости канала.





Другие конференции, при участии ведущей российской компании по измерению зрительской аудитории Mediascope и известного международного исследовательского агентства KVG Research, будут посвящены анализу рынка, последним тенденциям в области производства и вещания контента, самой рейтинговой продукции. Юридические консультации, проводимые компанией Катков и партнеры, осветят правовые вопросы медиабизнеса.



Более 100 экспонентов предложат качественную продукцию всех жанров, доступную для любой аудитории. Среди экспонентов из России: Совтелеэкспорт, Парадиз, Русский Репортаж, Стар Медиа Дистрибьюшн, ТПО Ред Медиа, СТП Контент, Мастер Решений, Intra Communications, Afl Productions, Студия Ю7, Кинонота, Игмар, Свой почерк и другие.



Этой осенью при поддержке департамента международной торговли посольства Великобритании, павильон Великобритании объединит более 10 лидирующих компаний, предлагающих качественный контент для России и СНГ. Среди участников:

• Beyond International - Известный австралийский дистрибьютор (с офисом в Великобритании) качественного контента, представит обширный каталог новых фильмов, сериалов, анимации, документального кино. В активе компании более 4000 часов качественной продукции. Более 50% каталога компании составляет продукция от продюсеров, получивших награды на международных фестивалях.

• Getty Images – дистрибьютор, с большой библиотекой видеоматериалов, представляющий контент BBC.

• Argonon International - Производитель качественного контента с офисами в Лондоне, Глазго, Нью-Йорке и Ванкувере предлагает качественный контент документального жанра и форматы.

• Cineflix Rights - Один из крупнейших британских дистрибьюторов контента, с каталогом, включающим более 4500 часов продукции документального жанра, сериалов и форматов.



Торжественный прием в резиденции посла Великобритании объединит российских и британских коллег.



Итальянская компания Rai.Com, дистрибьюторское подразделение ведущего телевизионного канала Rai, привезет на рынок новые фильмы, сериалы, мини сериалы, и другую качественную продукцию всех жанров для любой аудитории. Продукция компании хорошо известна в России и с успехом идет на центральных телевизионных каналах. Этой осенью, компания предоставит отличную возможность ознакомиться с новым каталогом.



Традиционно, на осеннем рынке при поддержке Ассоциации Анимационного Кино будет организован Павильон Анимации. Прошлой осенью, более 20 ведущих Российских анимационных студий приняли участие в работе павильона. В этом году, помимо выставочной экспозиции, каждая компания представит свои проекты и бренды в программе конференций.





• Покупатели и продавцы контента из 40 стран со всех континентов.

• Практически все центральные российские каналы, включая телеканал «Россия», Первый канал, НТВ, ТНТ, СТС Медиа, РЕН ТВ, Звезда, Перец, Пятница, Россия-Культура, Ю, МТРК «Мир».

• Российские платные телевизионные каналы.

• Российские региональные телевизионные каналы.

• Онлайновые видео-платформы, включая Ivi.Ru, Rutube, Megogo, Tvigle Media, Youtube и другие.

• Производители телевизионного и цифрового контента и киностудии, включая Централ Партнершип Сейлз Хаус, Парадиз, Стар Медиа, Ред Медиа, Среда, All Media Company, Арт Пикчерс, Марс Медиа Энтертейнмент, Базелевс, Киностудия им. М. Горького, Союзмультфильм, Невафильм, Вайт Медиа.

• Дистрибьюторы телевизионного и цифрового контента, включая Совтелеэскпорт, Изюм, Твин, Мастер Решений, Люксор Дистрибьюшн, Национальный Телевизионный Синдикат, Русский Репортаж, Контентика, Телекомпания Видеофильм ТВ, Тотал Контент, Медиакратия, Руссико Планета, Прокатная Группа Страна.

• Телевизионные каналы из стран СНГ, включая Белтелерадиокомпания (Беларусь), 8 Канал (Беларусь), Минские Телевизионные Информационные Сети (Беларусь), ВТВ (Беларусь), РТРК «Казахстан» (Казахстан), Астана (Казахстан), «Ош Пирим» (Кыргызстан), телерадиокомпания Европа-Азия (Кыргызстан), телеканал СТБ (Украина).