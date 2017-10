MIPCOM 2017: Российские телекомпании устроят контент революцию в Каннах

С 16 по 19 октября 2017 года в Каннах пройдет крупнейший Международный рынок аудиовизуального контента MIPCOM. В рамках специальной программы под общим названием Russian Content Revolution – Российская революция контента – состоится ряд мероприятий, посвященных революционным изменениям в качестве российского контента: мировая премьера «Троцкого» от Первого канала и кинокомпании «Среда», презентация телеканала НТВ и его новых проектов, включая международную премьеру сериала «Хождение по мукам», обсуждение успешного кейса показа в кинотеатрах сериала «Гоголь» от ТВ-3.

Будут также представлены сериалы «Золотая Орда» от «Амедиа Продакшн» и «Марс Медиа», «Лучше, чем люди» и «Бывшие» от All Media, откроется павильон аудиовизуального и цифрового контента MADE IN RUSSIA, организованный Российским экспортным центром.

Громкие премьеры от ведущих российских телекомпаний и производителей контента, приезд российских артистов в Канны, информационные промо-кампании отдельных проектов и компаний призваны показать, что российская индустрия совершила качественный прорыв и выпускает проекты, сопоставимые по уровню производства с лучшими мировыми образцами. Так российские участники, стоящие во главе этого переворота, отметят и столетие исторической – Октябрьской – революции, которой посвящено несколько ведущих ТВ-проектов этого года.





Одним из центральных событий MIPCOM станет мировая премьера сериала «Троцкий», совместного производства Первого канала и кинокомпании «Среда». По словам создателей, проект обладает всем необходимым для успешной конкуренции на международном рынке: высоким качеством производства, сильным сценарием и ярким, неоднозначным главным героем. «Лев Троцкий – реальный действующий руководитель Октябрьского переворота, фактически его продюсер. Это международная звезда последних ста лет, настоящий поп-герой с потрясающей и трагической судьбой, – отметил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, продюсер сериала «Троцкий». – Наша работа – первый сериал о Троцком в России. Надеемся, он заинтересует как российских зрителей, так и наших международных партнеров».

Планы по продвижению проекта за рубеж разделяет и Александр Цекало, генеральный продюсер кинокомпании «Среда», продюсер сериала «Троцкий»: «Российская индустрия производства сериалов стоит на пороге вхождения в международный рынок. Кинокомпания «Среда» настойчиво постучалась в эту дверь. И это далеко не только вопрос денег, но – репутации и будущего.

Что движет мной? Амбиции. Мы хотим делать невероятные истории, в любом жанре, соответствуя мировому уровню качества, если говорить о готовых сериалах. Следующий шаг – совместное производство. И, наконец, снимать международные сериалы с актерами не отдельно взятой страны, а известными всему миру».

Создатели «Троцкого» могут похвастаться звездной командой, хорошо известной в России: картину снял Александр Котт, а партнерами Константин Хабенский стали Максим Матвеев, Евгений Стычкин, Михаил Пореченков, Сергей Гармаш, а также исполнительницы ключевых женских ролей Ольга Сутулова и Виктория Полторак.

Константин Хабенский и Ольга Сутулова приедут в Канны, чтобы представить сериал вместе с Константином Эрнстом и Александром Цекало на сцене Grand Auditorium – самого большого зала Дворца фестивалей, куда ведет знаменитая красная дорожка Каннского киносмотра. Показ первой серии состоится вечером 17 октября.

«Российские сериалы и анимация в этом году – в фокусе MIPCOM, а значит, в центре внимания международных профессионалов, – отмечает Михаил Мамонов, Управляющий директор по международному продвижению торговли РЭЦ. – Помимо отечественной анимационной индустрии, мы рады поддержать и программу Russian Content Revolution, посвященную сериалам. Я надеюсь, что она выведет российский контент и его создателей на новые позиции на мировом рынке, позволит достойно конкурировать с азиатской и европейской продукцией».

16 октября в сотрудничестве с телеканалом НТВ пройдет церемония открытия MIPCOM. В рамках специальной сессии праздничного вечера для международных партнеров и гостей НТВ состоится презентация канала, его оригинальных форматов и новых сериалов, международными дистрибьюторами которых стали крупные игроки рынка – компании Dori Media и Armoza Formats.





Утром того же дня телеканал НТВ, в рамках международной премьеры, представит вниманию ведущих байеров сериал «Хождение по мукам», произведенный RWS по заказу телеканала. Масштабный исторический сериал посвящен столетию начала Великой Октябрьской революции и расскажет о предреволюционном времени, непростой эпохе революции и гражданской войны.

«Экранизация великого романа Алексея Толстого требовала максимальной исторической проработки, чтобы воссоздать целую эпоху на протяжении 12 серий, – комментирует Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер телеканала НТВ. – Этот сериал, безусловно, имиджевый проект о нашей стране, культуре, о силе воли людей. Поэтому очень приятно, что именно он будет показан в первый день Каннского рынка международным каналам, продакшенам и дистрибьюторам при поддержке нашего международного партнера Dori Media».

Режиссером проекта стал Константин Худяков, а главные роли сестер Булавиных исполнили Аня Чиповская и Юлия Снигирь. Актрисы представят проект в Каннах.





Центральным событием в деловой программе MIPCOM 18 октября станет обсуждение «Гоголя», снятого кинокомпанией «Среда» для телеканала ТВ-3. Создатели расскажут международной аудитории о кейсе киносериала – первые два эпизода, объединенные в фильм «Гоголь. Начало», вышли в российский кинопрокат до премьеры на телевидении или онлайн-платформах. Проект стал лидером российского кинопроката с самым успешным стартом за всю его историю – продюсеры расскажут о революции в монетизации телевизионного контента, которую они запустили. Гости сессии также посмотрят первую серию.

«Нам особенно приятно, что программа, в которой мы выступаем, называется Russian Content Revolution. «Гоголь» – это революционный подход к производству: произведения классической литературы и сама фигура классика помещены в ультрасовременный и хулигански смелый мультижанровый формат, который объединяет в себе детектив, мистическую драму, эротический триллер и черную комедию. Кроме того, «Гоголь» – это первый в мире мини-сериал в кинопрокате, состоящий из нескольких фильмов, которые выйдут друг за другом с интервалом в несколько недель. Ничего подобного еще не делал никто, и мы будем рады поделиться своим опытом с лучшими мировыми профессионалами отрасли», – комментирует генеральный продюсер канала ТВ-3, продюсер проекта «Гоголь» Евгений Никишов

«Мы везём на MIPCOM самый масштабный и высокобюджетный проект в истории ТВ-3 – «Гоголь», и счастливы представить его международной профессиональной аудитории в качестве уникального медиапродукта и не менее уникального маркетингового кейса. Мы планируем привлечь к «Гоголю» внимание мировых покупателей контента и рассказать о том, что этот проект, возможно, перевернет всю индустрию, открыв новые возможности для монетизации контента, – добавляет Валерий Федорович, генеральный директор телевизионного канала ТВ-3, продюсер сериала «Гоголь».

Проект создан по мотивам произведений и жизни Николая Гоголя, который попадает в мистическую реальность своих собственных произведений. Первый эпизод представят продюсеры проекта Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Цекало, а также исполнительницы ключевых женских ролей – актрисы Таисия Вилкова и Юлия Франц.

На MIPCOM также пройдет специальная презентация новых сериалов из России: 17 октября международные закупщики познакомятся с тремя готовящимися к выходу сериалами: «Золотая Орда», «Бывшие» и «Лучше, чем люди».





«Золотая орда» – историческая мелодрама, сериал об эпохе Татаро-монгольского ига на Руси, совместного производства компаний «Амедиа Продакшн» и «Марс Медиа» для Первого канала. Главные роли в нем исполнили Александр Устюгов, Юлия Пересильд и другие.

«Золотая Орда» – беспрецедентный по своему размаху российский сериал. Мы им гордимся, и презентация на MIPCOM 2017, где будут показаны первые материалы фильма, для нас очень важен, – отмечает Юлия Филимонова, директор по продажам кинокомпании «Марс Медиа». – «Золотая Орда» – это большое кино по масштабу съемок, невероятно сильное по напряжению и драматургии. Поэтому мы рассчитываем на высокий интерес к проекту со стороны международных партнеров».

Интерес к проекту со стороны мировой индустрии подтверждает Нелли Яралова, генеральный продюсер «Амедиа Продакшн»:

«В рамках сужающихся возможностей локального рынка компания «Амедиа Продакшн» стремится развивать направление международных продаж. «Золотая Орда» – прекрасный проект для реализации этой цели, а также для заявки компании и ее проектов на международном рынке. Наш фильм уже вызвал большой интерес у байеров из разных стран, мы получили предложения о сотрудничестве от целого ряда международных дистрибьюторов. Мы остановили свой выбор на уважаемой компании Global Agency, которая, на наш взгляд, максимально удачно подходит под цели и задачи «Золотой Орды». Именно компания Global Agency обеспечила успех мировых продаж турецкого хита «Великолепны век», а из отечественных сериалов – проекта «Екатерина», главную роль в котором исполнила Марина Александрова».

Компания All Media представит на презентации сериал «Бывшие» (производства МИМ по заказу Yellow, Black and White для Первого канала) и «Лучше чем люди» (производства Yellow, Black and White и Sputnik Vostok Production для Первого канала). Компания All Media – официальный дистрибьютор проектов.

«Бывшие», история о нелегком пути наркозависимой девушки к выздоровлению и любви, будет показан на международном рынке впервые. Ключевые роли в сериале сыграли Любовь Аксенова и Денис Шведов.





А «Лучше, чем люди» с Паулиной Андреевой и Кириллом Кяро в главных ролях уже был представлен мировым профессионалам в апреле – будучи еще в производстве, проект стал финалистом престижного международного конкурса MIPDrama Screenings в рамках MIPTV, а также был отобран в программу «Международная панорама» фестиваля сериалов Series Mania.

Российские зрители увидят эти проекты осенью на новой онлайн-платформе START, которую запускает продюсерская компания Yellow, Black and White.

На выставке также состоится закрытая сессия для делового общения между ведущими российскими и международными продюсерами. Со стороны России участие примут Александр Цекало («Среда»), Александр Костюк (СТС Медиа), Елена Лапина (Art Pictures Vision), Влад Ряшин (Star Media), Александр Кессель (Sputnik Vostok Production). В качестве международных партнеров выступят ведущие специалисты компаний ARTE, RAI, ZDF и другие.

«Российский контент, несомненно, переживает подъем – его покупают Netflix, Fox TV Studio, Hulu. Пришло время международной индустрии ближе познакомиться с новыми проектами из России и с людьми, которые их делают», – отметила Лорин Гарод, глава телевизионного департамента Reed Midem.

Масштабная программа этого года – не случайность: как отмечает Александра Модестова, официальный представитель Reed Midem в России, Украине и странах СНГ, «это результат систематической многолетней работы на международных площадках – как нашей, так и самих компаний, продюсеров. За каждым большим успехом стоят регулярные деловые поездки на MIP, кропотливое выстраивание отношений с мировыми партнерами, грамотные рекламные кампании и большие вложения в них – финансов, энергии, командного труда».

О том, как устроена российская индустрия контента в целом, кто является основными игроками, какие проекты выйдут осенью и какие находятся в производстве, международные закупщики и продюсеры смогут прочитать в специальном издании Russian Content Revolution, которое выйдет в первый день рынка – 16 октября.

***

Расписание программы Russian Content Revolution: http://www.mipcom.com/programme/