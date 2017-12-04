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104 Кинорынок: Фоторепортаж с основных мероприятий



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04.12.2017 14:25:00

30 ноября 2017 года в Москве завершил свою работу 104-й Российский Кинорынок - главное индустриальное мероприятие для профессионалов кинобизнеса из России и стран СНГ. Гости и участники посетили презентации, побывали на семинарах, мастер-классах и конференциях, а также пообщались с коллегами, обсудив важные вопросы. 

Смотрите фоторепортаж с основных событий 104-го Кинорынка:

 
104 Российский Кинорынок

  
104 Российский Кинорынок

  
104 Российский Кинорынок
 
104 Российский Кинорынок, баннер фильма Движение вверх

  
104 Российский Кинорынок, баннер фильма Ёлки новые

  
104 Российский Кинорынок, баннер фильма О чем говорят мужчины. Продолжение
 
104 Российский Кинорынок, главный редактор ПрофиСинема Нина Ромодановская и программный директор Кинорынка Екатерина Бордачева

  
104 Российский Кинорынок, генеральный директор студии КиноАтис Вадим Сотсков

  
104 Российский Кинорынок, презентация компании Люксор, представление фильма Каникулы президента
 
104 Российский Кинорынок, презентация компании Люксор, представление фильма Шакалы

  
104 Российский Кинорынок, презентация компании Парадиз

  
104 Российский Кинорынок, презентация компании Парадиз, гендиректор компании Геворг Нерсисян
 
104 Российский Кинорынок, презентация компании Парадиз, представление фильма Девушка с косой

  
104 Российский Кинорынок, стенд компании Парадиз

  
104 Российский Кинорынок, стенд компании Деловая Русь

     

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