104 Кинорынок: Фоторепортаж с основных мероприятий

30 ноября 2017 года в Москве завершил свою работу 104-й Российский Кинорынок - главное индустриальное мероприятие для профессионалов кинобизнеса из России и стран СНГ. Гости и участники посетили презентации, побывали на семинарах, мастер-классах и конференциях, а также пообщались с коллегами, обсудив важные вопросы.
Смотрите фоторепортаж с основных событий 104-го Кинорынка:
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104 Российский Кинорынок
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104 Российский Кинорынок
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104 Российский Кинорынок
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104 Российский Кинорынок, баннер фильма Движение вверх
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104 Российский Кинорынок, баннер фильма Ёлки новые
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104 Российский Кинорынок, баннер фильма О чем говорят мужчины. Продолжение
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104 Российский Кинорынок, главный редактор ПрофиСинема Нина Ромодановская и программный директор Кинорынка Екатерина Бордачева
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104 Российский Кинорынок, генеральный директор студии КиноАтис Вадим Сотсков
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104 Российский Кинорынок, презентация компании Люксор, представление фильма Каникулы президента
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104 Российский Кинорынок, презентация компании Люксор, представление фильма Шакалы
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104 Российский Кинорынок, презентация компании Парадиз
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104 Российский Кинорынок, презентация компании Парадиз, гендиректор компании Геворг Нерсисян
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104 Российский Кинорынок, презентация компании Парадиз, представление фильма Девушка с косой
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104 Российский Кинорынок, стенд компании Парадиз
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104 Российский Кинорынок, стенд компании Деловая Русь
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