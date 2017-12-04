104 Кинорынок: Фоторепортаж с основных мероприятий

30 ноября 2017 года в Москве завершил свою работу 104-й Российский Кинорынок - главное индустриальное мероприятие для профессионалов кинобизнеса из России и стран СНГ. Гости и участники посетили презентации, побывали на семинарах, мастер-классах и конференциях, а также пообщались с коллегами, обсудив важные вопросы.

Смотрите фоторепортаж с основных событий 104-го Кинорынка: