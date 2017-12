ATF 2017: Российские компании подвели итоги своего участия в крупнейшем азиатском рынке контента







1 декабря 2017 года в Сингапуре завершился международный телевизионный форум Asia Television Forum and Market (ATF) – ведущий рынок контента в азиатском регионе. В этом году событие посетили более 6 000 участников из 54 стран мира, включая Россию. По данным организаторов, число делегатов увеличилось на 11% по сравнению с прошлым годом. Помимо индивидуальных стендов, на рынке вели работу 24 национальных павильона – из Китая, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Малайзии, Индонезии, Тайваня, Франции, Норвегии и Турции. Среди них был представлен и российский анимационный павильон: ГК «Рики», «Мельница», Wizart, «АА Студио» объединились для организации стенда под брендом Made In Russia, использованным с официального согласия Российского Экспортного Центра (РЭЦ). Бренд уже хорошо известен мировому профессиональному сообществу, благодаря успешной работе павильона на выставках контента BLE в Лондоне и MIPCOM/ MIPJunior в Каннах этой осенью.

Компания Wizart – среди постоянных посетителей ATF. Генеральный продюсер Юрий Москвин рассказал об итогах работы в этом году:

«ATF образца 2017 года – это действительно крупнейший азиатский телерынок. Для студии Wizart мероприятие в этот раз было особенно продуктивно. Всего за три дня мы провели несколько десятков встреч с компаниями из Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Филиппины), Кореи, Китая, Японии, Тайваня, Сингапура, Монголии, Индии и Шри-Ланки. Китайские дистрибьюторы заинтересовались проектом «Йоко». Бродкастеры очень ждут материалов по мультсериалу «Снежная Королева». Можем сообщить, что азиатские телеканалы выразили готовность закупать сериал на стадии первых 6 эпизодов. Безусловно, здесь нам на руку сыграла как популярность бренда «Снежная Королева», так и уровень анимации Wizart».



Также Юрий Москвин отметил, что, несмотря на то, что основной акцент делался на сериальный контент, успешно прошли переговоры и по полнометражным проектам компании: «Благодаря нашему присутствию в рамках объединенного стенда, состоялось много незапланированных и очень продуктивных встреч. Новые фильмы франшиз «Снежная Королева» и «Волки и Овцы» планируют приобрести для кинопроката в Индонезию, Малайзию и Тайвань. На рынке было подписано соглашение с вьетнамским дистрибьютором о приобретении прав на оба новых фильма».



Студия «Мельница» представила свои проекты «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины». Как отметила Кристина Силиверстова, руководитель отдела по международным связям студии, «Студия анимационного кино «Мельница» довольна результатом работы на ATF в этом году. Нам удалось провести встречи с крупными производителями и закупщиками контента из Китая, Кореи, Индии, Малайзии и Японии, расширить границы понимания азиатского рынка и заложить фундамент для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Проекты «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины» вызвали большой интерес у представителей отрасли, в частности, была отмечена важность образовательной составляющей сериалов, а также высокий уровень профессионализма аниматоров студии». В студии также отметили, что рассматривают совместное производство и софинансирование проектов как одну из ключевых перспектив для дальнейшего развития на международном рынке.

В компании «АА Студио», впервые приехавшей на ATF, рассказали о заключенных в Сингапуре сделках и достигнутых договоренностях:

«Поездка на ATF была для нас первой и, на наш взгляд, очень успешной, возможно, самой успешной за последние годы. У нас состоялось более 40 встреч. Удалось встретиться с представителями разных телеканалов и дистрибьюторов из 15 азиатских стран, включая, например, Мьянму. По итогам рынка мы закрыли сделку на продажу сериала «10 друзей кролика» китайскому дистрибьютору из Пекина, к сериалу «Паровозик Тишка» был проявлен интерес со стороны шанхайского дистрибьютора. Мы приняли к рассмотрению ценовые предложения из Индии и Индонезии. Также познакомились с потенциальными партнерами по копродакшену нашего нового проекта «Гав-Мяу». В декабре и январе следующего года мы рассчитываем закрыть несколько сделок по итогам ATF. В долгосрочной перспективе – ожидаем сделки с дистрибьюторами из Франции, Бразилии, Ирана, Северной Африки. По итогам можно сказать, что ATF – один из самых открытых и эффективных рынков для продвижения анимационного контента. Уверена, что «АА Студио» примет участие и в следующем году», – комментирует Елена Еремина, директор по продажам ТВ и цифровых прав.



Компания Signal Media, эксклюзивный дистрибьютор компании «Цифровое Телевидение», в линейке флагманских проектов предлагала мультсериалы «Лео и Тиг», «Сказочный патруль», «Герои Энвелла» и «Ми-ми-мишки», а также теленовинки – программы «Сесиль в стране чудес», «Уровень», фильм «Разыскивается филин», цикл «Арктика. Зазеркалье» и другие. Компания продемонстрировала свой семейный виртуальный кинотеатр «Мульт VR», работающий с помощью специального приложения для смартфонов и позволяющий смотреть мультсериалы вместе с любимыми героями.

Россия также была представлена в программе международной конференции ATF, посвященной в этом году ключевым медиатрендам и инновациям в области контента. Российский инвестор и композитор Александр Шульгин рассказал о технологии блокчейн и возможности ее применения в индустрии медиа и контента в будущем. Кроме того, Александр поделился своим видением новой формы реальности – mixed reality, которая, по его мнению, скоро сместит популярный сегодня тренд виртуальной реальности.



Подводя общий итог, Александра Модестова, официальный представитель мероприятия в России, Украине и странах СНГ, так прокомментировала российское присутствие в Сингапуре:

«Российские участники все смелее осваивают азиатский рынок. Не первый раз приезжают компании Signal Media, Wizart, «Рики», есть и новички, в основном это анимационные студии. Анимация сегодня в центре внимания, к тому же отечественные бренды уже несколько лет выстраивают свою стратегию на международном рынке, стремятся заявить о себе в разных его сегментах и на разных территориях, что постепенно дает свои результаты, делает их более узнаваемыми и востребованными. Азиатский регион в этом плане – по-прежнему большое поле для работы: несмотря на узнаваемость некоторых российских проектов, и не только анимации, в Азии огромное количество заинтересованных закупщиков, с которыми только предстоит выстраивать отношения. Особенно это касается сериальных производителей, которые пока больше сфокусированы на западном рынке. ATF в Сингапуре – такая точка пересечения международных продюсеров с самыми разными азиатскими каналами, платформами, одним словом – индустрией, которая должна быть в календаре компаний с серьезной международной стратегией и амбициями».



Рынок ATF прошел с 29 ноября по 1 декабря 2017 в Сингапуре, в выставочном комплексе Marina Bay Sands. В числе участников в этом году были компании CBS Studios International, MGM Worldwide Television, NBCUniversal, Paramount Pictures, Sony Pictures Television, The Walt Disney Company (Southeast Asia Pte. Limited), Twentieth Century Fox Television Distribution, Warner Bros. International Television и другие.



В 2018 году ATF пройдет с 5 по 7 декабря.





