EFM 2018: Европейский кинорынок отмечает 30-летний юбилей

С 15 по 23 февраля 2018 года состоится первый крупный кинорынок года – Европейский кинорынок (EFM), проходящий в рамках 68-го Берлинского Международного кинофестиваля / Berlin International Film Festival. Выставочные пространства в Martin-Gropius-Bau и Marriott Hotel на Потсдамской площади уже полностью забронированы. В 2018 году ожидаются более 9000 производителей, показчиков, сейлз-агентов, покупателей и финансистов. EFM – одна из самых важных платформ для реализации международных прав на аудиовизуальный контент.







В этом году EFM отмечает 30-летний юбилей – впервые он состоялся на 38-м Берлинском кинофестивале. В последние годы EFM все больше позиционирует себя как место для инноваций и изменений в киноиндустрии – не теряя из виду свой основной бизнес как рынок, предлагающий высококачественный контент. Его многочисленные платформы обеспечивают киноиндустрию программами, задающими тренды и эффективно укрепляющими его позиции в качестве одного из важнейших международных кинорынков.

Как отмечает директор EFM Матис Уотер Нол: «Индустрия претерпевает изменения. Цифровая трансформация еще не завершена, и постоянно открываются новые возможности для съемки фильмов, которые заслуживают пристального внимания. Благодаря существующим платформам и различным форматам, EFM предоставляет участникам инструменты для решения современных задач бизнеса».



Президент и основатель EFM Беки Пробст комментирует: «Когда в 1988 году был запущен EFM, стало ясно, что Берлинале хочет создать место встречи для представителей отрасли, и что наш плановый формат Европейского кинорынка будет работать. Но мы никогда не представляли, что EFM станет одним из самых важных кинорынков во всем мире, будет отражать новаторский дух киноиндустрии. При всей скромности: EFM – это история успеха, которая длится уже 30 лет».



Директор Берлинале Дитер Косслик поздравляет Беки Пробст с 30-летием успешной работы: «Без Беки Пробст и ее контактов по всему миру, ее очарования и космополитического дара объединять бизнес и культуру, EFM никогда бы не стал такой успешной площадкой и прочным костяком фестиваля».



Одно из нововведений Европейского кинорынка - «EFM Producers Hub». Эта программа, направленная на то, чтобы продюсеры могли получить бесплатные консультации по финансированию и стратегии дистрибьюции от признанных международных экспертов, будет впервые запущена в 2018 году в сотрудничестве с сетью ACE Producers и Berlinale Co-Production Market. При этом особое внимание будет уделяться новым методам финансирования и моделям дистрибьюции.



В фокусе будет и документальное кино. В последние годы EFM значительно укрепил свои позиции как важный плацдарм для производителей неигрового контента. Существующая программа «Meet the Docs» будет проводиться в рамках новой инициативы «DocSalon» и будет включать дискуссии и мероприятия по нетворкингу. Программы EFM Producers Hub и DocSalon пройдут с 16 по 21 февраля 2018 на втором этаже Martin-Gropius-Bau.



В 2018 на EFM второй раз будет представлена «страна в фокусе». Ею станет Канада. Успешные представители канадской киноиндустрии всесторонне представят себя и осветят основные аспекты канадского кино. Кроме того, в этом году EFM продолжает такие успешные инициативы, как Berlinale Africa Hub, EFM Horizon, EFM Industry Debates, Drama Series Days и многие другие.