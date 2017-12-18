    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Кинобизнес
 
  




ПрофиСинема.ру
 

EFM 2018: Европейский кинорынок отмечает 30-летний юбилей



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу

18.12.2017 12:31:00

С 15 по 23 февраля 2018 года состоится первый крупный кинорынок года – Европейский кинорынок (EFM), проходящий в рамках 68-го Берлинского Международного кинофестиваля / Berlin International Film Festival. Выставочные пространства в Martin-Gropius-Bau и Marriott Hotel на Потсдамской площади уже полностью забронированы. В 2018 году ожидаются более 9000 производителей, показчиков, сейлз-агентов, покупателей и финансистов. EFM – одна из самых важных платформ для реализации международных прав на аудиовизуальный контент.

Европейский кинорынок / EFM

В этом году EFM отмечает 30-летний юбилей – впервые он состоялся на 38-м Берлинском кинофестивале. В последние годы EFM все больше позиционирует себя как место для инноваций и изменений в киноиндустрии – не теряя из виду свой основной бизнес как рынок, предлагающий высококачественный контент. Его многочисленные платформы обеспечивают киноиндустрию программами, задающими тренды и эффективно укрепляющими его позиции в качестве одного из важнейших международных кинорынков.

Как отмечает директор EFM Матис Уотер Нол: «Индустрия претерпевает изменения. Цифровая трансформация еще не завершена, и постоянно открываются новые возможности для съемки фильмов, которые заслуживают пристального внимания. Благодаря существующим платформам и различным форматам, EFM предоставляет участникам инструменты для решения современных задач бизнеса».

Президент и основатель EFM Беки Пробст комментирует: «Когда в 1988 году был запущен EFM, стало ясно, что Берлинале хочет создать место встречи для представителей отрасли, и что наш плановый формат Европейского кинорынка будет работать. Но мы никогда не представляли, что EFM станет одним из самых важных кинорынков во всем мире, будет отражать новаторский дух киноиндустрии. При всей скромности: EFM – это история успеха, которая длится уже 30 лет».

Директор Берлинале Дитер Косслик поздравляет Беки Пробст с 30-летием успешной работы: «Без Беки Пробст и ее контактов по всему миру, ее очарования и космополитического дара объединять бизнес и культуру, EFM никогда бы не стал такой успешной площадкой и прочным костяком фестиваля».

Одно из нововведений Европейского кинорынка - «EFM Producers Hub». Эта программа, направленная на то, чтобы продюсеры могли получить бесплатные консультации по финансированию и стратегии дистрибьюции от признанных международных экспертов, будет впервые запущена в 2018 году в сотрудничестве с сетью ACE Producers и Berlinale Co-Production Market. При этом особое внимание будет уделяться новым методам финансирования и моделям дистрибьюции. 

В фокусе будет и документальное кино. В последние годы EFM значительно укрепил свои позиции как важный плацдарм для производителей неигрового контента. Существующая программа «Meet the Docs» будет проводиться в рамках новой инициативы «DocSalon» и будет включать дискуссии и мероприятия по нетворкингу. Программы EFM Producers Hub и DocSalon пройдут с 16 по 21 февраля 2018 на втором этаже Martin-Gropius-Bau.

В 2018 на EFM второй раз будет представлена «страна в фокусе». Ею станет Канада. Успешные представители канадской киноиндустрии всесторонне представят себя и осветят основные аспекты канадского кино. Кроме того, в этом году EFM продолжает такие успешные инициативы, как Berlinale Africa Hub, EFM Horizon, EFM Industry Debates, Drama Series Days и многие другие.




Просмотров: 231   |      




Все статьи по теме Берлинский международный кинофестиваль

18.12.2017Фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего – в основном конкурсе Берлинале 2018
18.12.2017Берлинале 2018: В программу «Панорама» вошел новый фильм Тимура Бекмамбетова
07.12.2017Дитер Косслик не станет продлять свой контракт с Берлинале
04.12.2017Фильмом открытия Берлинале 2018 впервые станет анимационная картина
01.12.2017Berlinale Talents 2018 делится первыми секретами

Все статьи по теме Европейский кинорынок / European film market (EFM)

01.12.2017Berlinale Talents 2018 делится первыми секретами
23.11.2017Берлинале 2018: Российские сериалы могут претендовать на участие в программе Berlinale Special Series
17.11.2017EFM 2018 расширяется, запуская новые программы для продюсеров
24.10.2017EFM 2018: Программа Drama Series Days закрепилась в Zoo Palast
31.08.2017Берлинский рынок копродукции 2018: Подай заявку на участие и найди зарубежных партнеров

  Кинорынки
 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006