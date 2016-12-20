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Кира Найтли вернется к «Пиратам Карибского моря»



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20.12.2016 15:17:00

Актриса Кира Найтли, сыгравшая одну из ключевых ролей первой трилогии «Пиратов Карибского моря» и отказавшаяся участвовать в продолжениях, похоже, вернется во франшизу, которая в свое время принесла ей мировую известность. Увидеть Найтли в образе Элизабет Суонн можно будет уже в пятой части «Пиратов» - «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», которая выходит на экраны 24 мая 2017 года.

Персонаж в исполнении Киры Найтли появится в финальной сцене фильма. Как отметил инсайдер, близкий к съемочной группе фильма, Найтли пробыла на площадке всего один день – она снялась в совместной сцене с Джонни Деппом (Капитан Джек Воробей) и Орландо Блумом (Уилл Тёрнер). Съемки проходили в ноябре в условиях строжайшей секретности.

В пятой части Пиратов Элизабет Суон покажут лишь в одной сцене, но по ее появлению станет ясно, что в шестом фильме персонаж Найтли снова станет одним из главных действующих лиц.

Студия Disney, занимающаяся производством фильма, а также сами актеры пока не комментируют ситуацию.



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Фильм: «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»  


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