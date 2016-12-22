Доля российского кино в московских кинотеатрах превысила 20%

Как сообщает ТАСС , 20 декабря 2016 года состоялось итоговое заседание организационного комитета по проведению мероприятий Года российского кино в Москве. Руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил, что доля российского кино в 2016 году в московских кинотеатрах составила более 20%.



По его словам, сейчас в российской столице работает 128 кинотеатров (688 кинозалов), 12 из которых являются городскими, остальные – частные. Для сравнения, отметил Кибовский, в советские годы в Москве существовало 122 кинотеатра (200 кинозалов). «В этом году было показано 385 фильмов, из них 83 – российские, 302 – иностранные», - уточнил глава Департамента, добавив, что это общие цифры для Москвы, в коммерческой сети доля российского кино достигает 21,5-25%, а в кинотеатрах, принадлежащих городу, она составляет 32,5%.



Также Кибовский сообщил, что в Год кино Департамент провел 24 июня выпускной в Парке Горького, посвященный кинематографу. В нем приняли участие более 20 тысяч выпускников из 367 столичных школ. Кроме того, с успехом прошла 27 августа новая акция «Ночь кино», которая станет ежегодной.