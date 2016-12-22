В Госдуме создадут рабочую группу по совершенствованию антипиратского законодательства

21 декабря 2016 года прошло в Госдуме прошло совещание, посвященное борьбе с нелегальным контентом в интернете. В заседании приняли участие Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, глава Нормативно-правового департамента Минкультуры Наталья Ромашова, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава комитета по культуре Госдумы Станислав Говорухин, его первые заместители Елена Драпеко и Владимир Бортко, продюсеры Анатолий Максимов, Сергей Сельянов и другие.



По итогам встречи было принято решение о создании рабочей группы по совершенствованию антипиратского законодательства, в которую войдут депутаты, представители Минкультуры России, Минкомсвязи и Роскомнадзора, а также кинематографисты.



По словам главы Минкультуры России Владимира Мединского, одной из главных задач, стоящих перед законодателями, является выработка механизма досудебной блокировки нелегального контента в Интернете, который позволит существенно сократить сроки принятия мер.



На заседании также была озвучена идея распространить механизм ускоренной блокировки на национальные фильмы. Идею поддержала глава Нормативно-правового департамента Минкультуры России Наталья Ромашова. Она пояснила, что «согласно действующим нормам законодательства, для блокировки страницы с нелегальным контентом требуется от 9 до 15 дней». По словам главы департамента, правообладатель сначала обращается в суд, чтобы доказать факт нарушения и получить обеспечительные меры, далее в Роскомнадзор, который, в свою очередь, направляет письмо провайдеру, а провайдер – владельцу сайта. И только в том случае, если не будут предприняты меры по удалению противоправного контента, Роскомнадзор дает команду операторам связи ограничить доступ к ресурсу.



Наталья Ромашова сочла логичной предложенную схему, когда правообладатель сначала подает заявление в Минкультуры России, которое обладает всей информацией о национальном фильме и его правообладателе, с указанием сайтов, на которых незаконно размещена лента. Затем ведомство сверяет фильм с реестром национальных фильмов, и в этот же день направляет заявление в Роскомнадзор. Далее Роскомнадзор сообщает о необходимости блокировки страниц оператору связи, а также рассылает уведомления поисковикам с требованием исключить ссылки на пиратские ресурсы из результатов поиска.



Как ожидается, данные предложения будут включены в поправки, которые будет разрабатывать рабочая группа. Изменения в законодательство планируется подготовить в течение нескольких месяцев.