«Афимолл Сити» и «Формула Кино» договорились

22 декабря 2016 года ТРЦ «Афимолл Сити» и сеть кинотеатров «Формула Кино» объявили о достижении договоренностей о продолжении сотрудничества. Стороны заключили дополнительное соглашение к договору аренды, в котором была зафиксирована ставка аренды, устраивающая обе стороны. Арендная плата зафиксирована до конца действия договора. Размер арендной платы и условия аренды не раскрываются.



Подписанием дополнительного соглашения ТРЦ «Аимолл Сити» и сеть кинотеатров «Формула Кино» урегулировали все имевшиеся претензии и обязались в срок до 28 декабря 2016 года обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с заявлениями о полном отказе от всех своих исков.

Подписанное соглашение явилось результатом переговоров, состоявшихся 13 декабря 2016 года, в рамках которых была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества между ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» и кинотеатром.



Напоминаем, что в ноябре 2016 года сеть кинотеатров «Формула Кино» подала иск в Арбитражный суд города Москвы, по которому компания собиралась оспорить размер арендной платы в связи с существенным изменением ситуации на рынке и девальвации рубля. 7 декабря ТРЦ «Афимолл Сити» прислал уведомление об одностороннем расторжении договора аренды с кинотеатром «Формула Кино Сити» в течение 5 календарных дней, не дожидаясь решения суда.