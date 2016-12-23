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Fox Searchlight Pictures выпустит в прокат новый фильм Уэса Андерсона



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23.12.2016 12:17:00

22 декабря 2016 года компания Fox Searchlight Pictures объявила о том, что выпустит в мировой прокат новый анимационный фильм Уэса Андерсона «Собачий остров» / «Isle Of Dogs». Героев ленты озвучат  Брайан Крэнстон, Грета Гервиг, Скарлетт Йоханссон, Джефф Голдблюм, Тильда Суинтон, Харви Кейтель, Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Лив Шрайбер, Йоко Оно, Ф. Мюррэй Абрахам и многие другие. Премьера этой анимационной картины предварительно запланирована на 2018 год.

Лента в stop-motion станет вторым анимационным фильмом в карьере режиссера. Первым был вышедший в 2009 году мультфильм «Бесподобный мистер Фокс».  Действие будет происходить в Японии. В центре сюжета окажется история мальчика, который отправляется в путь, пытаясь разыскать свою пропавшую собаку.

В настоящий момент компания Indian Paintbrush занимается производством картины в Лондоне. Продюсируют фильм Уэс Андерсон, Скотт Рудин, Стивен Рейлз и Джереми Доусон.  

«Уэс Андерсон является одним из самых талантливых режиссеров своего или любого другого поколения. Его способность писать умные и нестандартные сценарии, а затем воплощать их в захватывающее произведение на экране делает его не только уникальным голосом в мире кино, но и тем, кто может преодолеть разрыв между независимыми фильмами и хитами. Мы очень рады отправиться в путешествие в новейший мир, созданный силой воображения Уэса Андерсона», - отмечают Нэнси Атли и Стивен Гилула, президенты Fox Searchlight Pictures.



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