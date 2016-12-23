Фонд «Евримаж» поддержал фильм Игоря Волошина и избрал нового Президента

В конце декабря 2016 года в Кракове прошло 145-е заседание Совета фонда «Евримаж». По итогам встречи принято решение о поддержке 11 игровых, одного документального и одного анимационного фильма на общую сумму порядка 3,8 миллионов евро. В числе проектов, получивших поддержку фонда, – полнометражная игровая картина «Подвал» режиссера Игоря Волошина – совместное производство Словакии, России и Чехии. С российской стороны проект реализуется кинокомпанией «Гейт» при поддержке Минкультуры России.





В рамках программы для дистрибьюторов фонд принял решение поддержать 14 фильмов, представленных 7 дистрибьюторами из Швейцарии, Турции и России на общую сумму порядка 127 тысяч евро.





Национальный представитель России в Совете «Евримаж» Леонид Демченко рассказывает о том, что декабрь этого года оказался богат на события, связанные с фондом Eurimages: «Во-первых, поддержку получил очередной фильм с участием России – драма Игоря Волошина «Подвал». Проект будет реализован совместно с компаниями FURIA FILM (Словакия) и 8HEADS PRODUCTIONS (Чехия). Всего в декабрьской сессии участвовало 30 проектов, из которых лишь 13 получили поддержку. На заседании также обсуждались результаты проката европейских фильмов отечественными дистрибьюторами по картинам, выпущенным на экраны в третьем квартале 2016 года. Фонд удовлетворил заявки двух российских дистрибьюторов по итогам проката четырех фильмов, которые получат компенсацию части расходов на маркетинг и рекламу. Вместе с тем ключевым событием стало избрание нового Президента фонда. Им стала г-жа Катрин Траутман. За свою политическую карьеру она была Министром культуры Франции, членом Европейского Парламента, мэром города Страсбург. Кроме этого, 12 декабря состоялось вручение наград Европейской Киноакадемии. Призов были удостоены 5 фильмов, созданных при поддержке «Евримаж»».





Прием заявок на поддержку фильмов совместного производства и на участие в других программах «Евримаж» продолжается в режиме онлайн на сайте фонда . Ближайший срок подачи заявок – 12 января 2017 года. Рассмотрение проектов будет проводиться с 6 по 10 марта 2017 года.