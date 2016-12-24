«Обитель зла: Последняя глава»: Новые фрагменты из фильма

16 февраля 2017 года в широкий российский прокат в форматах 2D и 3D выходит фантастический экшн-триллер «Обитель зла: Последняя глава», главную роль в котором исполняет Милла Йовович (дистрибьютор – компания WDSSPR). Смотрите четыре захватывающих фрагмента из фильма, из которых вы узнаете о зомби и Красной королеве много нового, а также почерпнете другие интересные подробности завершающей части популярной франшизы.

Видео о зомби



Встреча с Красной королевой



Пробуждение Элис



Убьем всех до последнего

