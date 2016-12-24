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«Обитель зла: Последняя глава»: Новые фрагменты из фильма



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24.12.2016 09:16:00

16 февраля 2017 года в широкий российский прокат в форматах 2D и 3D выходит фантастический экшн-триллер «Обитель зла: Последняя глава», главную роль в котором исполняет Милла Йовович (дистрибьютор – компания WDSSPR). Смотрите четыре захватывающих фрагмента из фильма, из которых вы узнаете о зомби и Красной королеве много нового, а также почерпнете другие интересные подробности завершающей части популярной франшизы.

Видео о зомби 

Встреча с Красной королевой
 
Пробуждение Элис
 
Убьем всех до последнего
  



Просмотров: 85   |      


Фильм: «Обитель зла: Последняя глава»  

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22.10.2016«Обитель зла»: О чем расскажет последняя глава
14.08.2016«Обитель зла: Последняя глава»: Чем закончится финальная схватка с зомби?


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