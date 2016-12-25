«Голос монстра»: Интересные факты о фильме

23 февраля 2017 года в российский прокат выходит фэнтези «Голос монстра» - поражающая воображение история о мальчике и тысячелетнем монстре (дистрибьютор – компания Вольга). Когда Коннору особенно тяжело, происходит нечто невероятное – старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище. По ночам монстр рассказывает Коннору истории, которые помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы и не отчаиваться. Читайте интересные факты о фильме.
ФАКТЫ О ФИЛЬМЕ:
Фильм «Голос монстра» снят по одноименной книге Патрика Несса, вдохновителем оригинальной идеи которой выступила британка Шивон Дауд, скончавшаяся от рака.
Книга «Голос монстра» переведена почти на 40 языков, включая русский, и удостоилась многих литературный (и не только) наград, среди которых – премия Карнеги и медаль Кейт Гринуй за иллюстрации Джима Кея.
«Голос монстра» - это завершающая история из трилогии Байоны о матерях и сыновьях.
Рост Монстра составил около 12 метров.
Художником-постановщиком выступил Эухенио Кабальеро, работавший на фильме «Лабиринт фавна».
При подготовке к роли Лиззи Фелисити Джонс посетила несколько онкологов и побеседовала с женщинами, проходящими химотерапию.
Чтобы продемонстрировать, как недуг героини отражается на ее внешности, художники прибегли к латексному монтюру – так называемому «лысому парику», а также различным средствам пластического грима.
При подготовке к роли Фелисити Джонс намеренно значительно похудела.
Во многом прообразом Монстра стал классический киноперсонаж фильма «Кинг-Конг».
Некоторые части тела Монстра были сделаны вручную, например, гигантская лапа, которая выхватывает Конора из окна спальни, огромная ступня, к которой притрагивается мальчик, гигантская голова за окном.
На съемках фильма «Голос монстра» работало более 30 художников по гриму и четыре инженера-гидравлика.
Шея Монстра оснащена гидравлической конструкцией, благодаря чему он смог двигать головой. А сзади конструкцией с помощью своеобразного руля управлял оператор.
Голова, плечи, ноги и ветви Монстра изготовлены из пены.
Было сделано около 200 эскизов Монстра.
Автор иллюстраций к книге Джим Кей выступил также и автором концепт-арта фильма «Голос монстра».
Пост-продакшен занял более года из-за того, что требовалось отшлифовать внешний вид Монстра.
По словам автора книги Патрика Несса, Монстр отсылает к английской легенде под названием «Зеленый человек».
При одушевлении Монстра за основу были взяты черты и пластика актера Лиама Нисона, который озвучил персонажа в фильме.
Для Лиама Нисона это третий фильм, где он озвучивает персонажа. Первый раз он озвучил Аслана в трех частях «Хроники Нарнии», вторым проектом стал анимационный фильм «Лего. Фильм».
География фильма охватывает несколько локаций, среди которых небольшие городки вблизи Манчестера и Хаддеррсфилда (западный Йоркшир), окрестности города Болтон в графстве Линкшир, окрестности деревни Дельф в Большом Манчестере, автомобильная парковка и студия в Барселоне.
В съемках принимали участие местные жители города Болтон. Они помогли установить на склоне холма муляж тисового дерева.
Церковь, задействованная в фильме, - это реально существующая Церковь святого Фомы, она входит в список объектов национального наследия Великобритании.
В целях сохранения объектов национального наследия Эухенио Кабальеро создал точные копии церкви и кладбища на базе студии в Испании.
Все виды дома Лиззи и Конора снаружи, в том числе увитый зарослями задний двор, где мальчик разговаривает с Монстром, были сняты на одной из барселонских парковок. Для съемок на территории было высажено множество специально привезенных из Англии кустов травы, воссоздающих впечатление полной заброшенности.
Совместно режиссер Хуан Антонио Байона и Оскар Фаура сняли уже три фильма – «Приют», «Невозможное», «Голос монстра».
Во время съемок большинство времени на площадке, не умолкая, звучала музыка из разных фильмов, среди которых произведения Эннио Морриконе и Джерри Голдсмита.