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«Голос монстра»: Интересные факты о фильме



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25.12.2016 10:02:00

23 февраля 2017 года в российский прокат выходит фэнтези «Голос монстра» - поражающая воображение история о мальчике и тысячелетнем монстре (дистрибьютор – компания Вольга). Когда Коннору особенно тяжело, происходит нечто невероятное – старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище. По ночам монстр рассказывает Коннору истории, которые помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы и не отчаиваться. Читайте интересные факты о фильме.

ФАКТЫ О ФИЛЬМЕ:

  • Фильм «Голос монстра» снят по одноименной книге Патрика Несса, вдохновителем оригинальной идеи которой выступила британка Шивон Дауд, скончавшаяся от рака.
  • Книга «Голос монстра» переведена почти на 40 языков, включая русский, и удостоилась многих литературный (и не только) наград, среди которых – премия Карнеги и медаль Кейт Гринуй за иллюстрации Джима Кея.
  • «Голос монстра» - это завершающая история из трилогии Байоны о матерях и сыновьях. 
  • Рост Монстра составил около 12 метров.
  • Художником-постановщиком выступил Эухенио Кабальеро, работавший на фильме «Лабиринт фавна».
  • Художником по костюмам выступил Стивен Ноубл, работавший вместе с Фелисити Джонс на фильме «Вселенная Стивена Хокинга».
  • На роль главного героя мальчика Конора пробовалось около тысячи претендентов.
  • На момент кастинга Льюис МакДугалл только что закончил съемки в полнометражном фильме «Пэн: Путешествие в Нетландию».
  • На момент начала съемок Льюису МакДугаллу исполнилось 12 лет, как и его киногерою.
  • В совместных сценах с Монстром Льюису МакДугаллу часто приходилось иметь дело с аниматронным воплощением Монстра или даже с маркером, символически отмечающим расположение Монстра.
  • При съемках сцен ночных кошмаров персонажа Льюису МакДугаллу приходилось надевать страховочную обвязку, дополнительно юного актера страховала группа каскадеров.
  • Хуан Антонио Байона не разрешил Льюису МакДугаллу прочитать последнюю страницу сценария для максимально естественной реакции в финальной сцене.
  • «Голос монстра» - первый фильм Сигурни Уивер, где она сыграла бабушку.
  • При подготовке к роли Лиззи Фелисити Джонс посетила несколько онкологов и побеседовала с женщинами, проходящими химотерапию.
  • Чтобы продемонстрировать, как недуг героини отражается на ее внешности, художники прибегли к латексному монтюру – так называемому «лысому парику», а также различным средствам пластического грима. 
  • При подготовке к роли Фелисити Джонс намеренно значительно похудела.
  • Во многом прообразом Монстра стал классический киноперсонаж фильма «Кинг-Конг».
  • Некоторые части тела Монстра были сделаны вручную, например, гигантская лапа, которая выхватывает Конора из окна спальни, огромная ступня, к которой притрагивается мальчик, гигантская голова за окном.
  • На съемках фильма «Голос монстра» работало более 30 художников по гриму и четыре инженера-гидравлика.
  • Шея Монстра оснащена гидравлической конструкцией, благодаря чему он смог двигать головой. А сзади конструкцией с помощью своеобразного руля управлял оператор.
  • Голова, плечи, ноги и ветви Монстра изготовлены из пены.
  • Было сделано около 200 эскизов Монстра.
  • Автор иллюстраций к книге Джим Кей выступил также и автором концепт-арта фильма «Голос монстра».
  • Пост-продакшен занял более года из-за того, что требовалось отшлифовать внешний вид Монстра.
  • По словам автора книги Патрика Несса, Монстр отсылает к английской легенде под названием «Зеленый человек».
  • При одушевлении Монстра за основу были взяты черты и пластика актера Лиама Нисона, который озвучил персонажа в фильме.
  • Для Лиама Нисона это третий фильм, где он озвучивает персонажа. Первый раз он озвучил Аслана в трех частях «Хроники Нарнии», вторым проектом стал анимационный фильм «Лего. Фильм». 
  • География фильма охватывает несколько локаций, среди которых небольшие городки вблизи Манчестера и Хаддеррсфилда (западный Йоркшир), окрестности города Болтон в графстве Линкшир, окрестности деревни Дельф в Большом Манчестере, автомобильная парковка и студия в Барселоне.
  • В съемках принимали участие местные жители города Болтон. Они помогли установить на склоне холма муляж тисового дерева.
  • Церковь, задействованная в фильме, - это реально существующая Церковь святого Фомы, она входит в список объектов национального наследия Великобритании.
  • В целях сохранения объектов национального наследия Эухенио Кабальеро создал точные копии церкви и кладбища на базе студии в Испании.
  • Все виды дома Лиззи и Конора снаружи, в том числе увитый зарослями задний двор, где мальчик разговаривает с Монстром, были сняты на одной из барселонских парковок. Для съемок на территории было высажено множество специально привезенных из Англии кустов травы, воссоздающих впечатление полной заброшенности.
  • Совместно режиссер Хуан Антонио Байона и Оскар Фаура сняли уже три фильма – «Приют», «Невозможное», «Голос монстра».
  • Во время съемок большинство времени на площадке, не умолкая, звучала музыка из разных фильмов, среди которых произведения Эннио Морриконе и Джерри Голдсмита.
  • Актер Том Холланд, который на площадке замещал Лиама Нисона в костюме Монстра в некоторых сценах, теперь станет новым Человеком-паком в историях студии Marvel.
  • Саундтрек к фильму записала группа Keane – «Tear Up This Town».



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Фильм: «Голос монстра»  

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