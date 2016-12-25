«Голос монстра»: Интересные факты о фильме

23 февраля 2017 года в российский прокат выходит фэнтези «Голос монстра» - поражающая воображение история о мальчике и тысячелетнем монстре (дистрибьютор – компания Вольга). Когда Коннору особенно тяжело, происходит нечто невероятное – старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище. По ночам монстр рассказывает Коннору истории, которые помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы и не отчаиваться. Читайте интересные факты о фильме.

ФАКТЫ О ФИЛЬМЕ:

