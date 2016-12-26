    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Год кино
 
Кинобизнес
 
  
Актуально о кинобизнесе
Новости кинопроката
Фильмы
Работа в кино
Кинособытия
База данных по киноиндустрии
Фото




 




 
 
Подписка
 

Майкл Фассбендер покидает «Людей Икс»?



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу
26.12.2016 10:49:00

По сообщениям иностранной прессы, Майкла Фассбендер может покинуть франшизу «Люди Икс», в трех фильмах которой он сыграл Магнето. Последний на данный момент фильм о мутантах со сверхспособностями - «Люди Икс: Апокалипсис» - вышел на экраны в мае 2016 года. В мировом прокате картина заработала значительно меньше, чем ожидалось – 543 миллионов долларов при бюджете в 178 миллионов долларов. В итоге создатели решили сосредоточиться на спин-оффах серии - «Новых Мутантах» и сиквелах «Дэдпула», а судьба сиквелов «Людей Икс» пока туманна.

Кроме того, контракты главных звезд текущего состава Людей Икс (Майкла ФассбендераДженнифер ЛоуренсДжеймса МакЭвоя и Николаса Холта) истекли.

В одном из недавних интервью Фассбендер, отвечая на вопрос о том, вернется ли он к роли Магнето, сказал: «Честно говоря, сейчас я не могу дать точный ответ. Я еще не принял решения, поскольку понятия не имею, какова вообще дальнейшая судьба франшизы».

В настоящее время Саймон Кинберг работает над сценарием продолжения «Людей Икс», но никаких подробностей о проекте пока не сообщается.



Просмотров: 70   |      


Фильм: «Люди Икс: Апокалипсис»  Фильм: «Люди Икс: Дни минувшего будущего»  Фильм: «Люди Икс: Начало. Росомаха»  Фильм: «Люди Икс: Первый класс »  

Все новости о фильмах

26.12.2016Зарубежное кино в отечественном прокате: Итоги 2016 года
10.11.2016Дальнейшая судьба «Людей Икс»
24.10.2016«Логан»: Кто придет на помощь Росомахе
06.10.2016Название последнего фильма о Росомахе рассекречено
27.06.2016Сборы в США и Канаде за уикенд с 24 по 26 июня 2016 года: Возрождение поисков Дори
20.06.2016Сборы в США и Канаде за уикенд с 17 по 19 июня 2016 года: Полтора шпиона в поисках Дори
15.06.2016Итоги уикенда с 9 по 12 июня 2016: Иллюзионисты подвинули Черепашек-ниндзя
13.06.2016Сборы в США и Канаде за уикенд с 10 по 12 июня 2016 года: На «Варкрафт» наложили «Заклятие»
07.06.2016Итоги уикенда с 2 по 5 июня 2016: Не спорьте с черепашками-ниндзя
06.06.2016Сборы в США и Канаде за уикенд с 3 по 5 июня 2016 года: Черепашки-ниндзя обошли Людей Икс

Все статьи по теме франшиза "Люди Икс"

10.11.2016Дальнейшая судьба «Людей Икс»
24.10.2016«Логан»: Кто придет на помощь Росомахе
06.10.2016Название последнего фильма о Росомахе рассекречено
30.01.2013«Люди Икс: Дни минувшего будущего»: Пополнение в актерском составе
21.12.2012Хью Джекман снимется в «Люди Икс: Дни минувшего будущего»

  Новости кино



 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006