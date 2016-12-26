Майкл Фассбендер покидает «Людей Икс»?

По сообщениям иностранной прессы, Майкла Фассбендер может покинуть франшизу «Люди Икс», в трех фильмах которой он сыграл Магнето. Последний на данный момент фильм о мутантах со сверхспособностями - «Люди Икс: Апокалипсис» - вышел на экраны в мае 2016 года. В мировом прокате картина заработала значительно меньше, чем ожидалось – 543 миллионов долларов при бюджете в 178 миллионов долларов. В итоге создатели решили сосредоточиться на спин-оффах серии - «Новых Мутантах» и сиквелах «Дэдпула», а судьба сиквелов «Людей Икс» пока туманна.



Кроме того, контракты главных звезд текущего состава Людей Икс (Майкла Фассбендера, Дженнифер Лоуренс, Джеймса МакЭвоя и Николаса Холта) истекли.



В одном из недавних интервью Фассбендер, отвечая на вопрос о том, вернется ли он к роли Магнето, сказал: «Честно говоря, сейчас я не могу дать точный ответ. Я еще не принял решения, поскольку понятия не имею, какова вообще дальнейшая судьба франшизы».



В настоящее время Саймон Кинберг работает над сценарием продолжения «Людей Икс», но никаких подробностей о проекте пока не сообщается.