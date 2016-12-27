Посвященный «Аватару» парк может увидеть каждый

По сообщениям иностранной прессы, уже скоро в Disney's Animal Kingdom, парке развлечений подразделения компании Walt Disney – Walt Disney Parks and Resorts откроется зона, посвященная фантастическому фильму «Аватар». Компания Disney опубликовала на YouTube проморолик, подробно рассказывающий о новой зоне. В видеоклипе можно увидеть режиссера картины Джеймс Кэмерон и продюсера Джона Ландау.

«Аватар» - лента Джеймса Кэмерона, которая вышла в 2009 году и при бюджете 237 миллионов долларов собрала 2,7 миллиарда долларов, став самым кассовым фильмом в истории кинопроката. Картина номинировалась на «Оскар» в девяти категориях и победила в трех: «Лучшая операторская работа», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучшая работа художника-постановщика».

С тех пор режиссер работает над продолжениями «Аватара». Каждый из четырех фильмов («Аватар 2», «Аватар 3», «Аватар 4» и «Аватар 5») расскажет самостоятельную историю, но они будут объединены одной сюжетной линией. Релизы картин намечены на 2018, 2020, 2022 и 2023 годы.



Disney's Animal Kingdom располагается в американском городе Орландо, штат Флорида. Тематическая зона, посвященная «Аватару», откроется в парке летом 2017 года.