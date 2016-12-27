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Героини «Секса в большом городе» возвращаются



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27.12.2016 14:19:00

Как сообщают западные средства массовой информации, героини популярного сериала «Секс в большом городе» возвращаются на экраны – в настоящее время идет работа над третьим полнометражным фильмом серии. Все четыре звезды «Секса в большом городе» – Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Ким Кэтролл – согласились сниматься в продолжении и уже подписали соответствующие контракты. Сценарий картины также уже готов. 

Слухи о скором выходе фильма «Секс в большом городе 3» появились уже достаточно давно, но главным препятствием для продолжения съемок считалась позиция исполнительницы главной героини - Сары Джессики Паркер. Она отказывалась играть Кэри, достигшую зрелого возраста.

Съемки стартуют летом 2017 года в Соединённых Штатах Америки. Релиз фильма предварительно намечен на первую половину 2018 года. Остальные подробности пока держатся в строгом секрете. 

Напомним, что первый полнометражный фильм «Секс в большом городе» заработал более $415 миллионов при бюджете в $65 миллионов. А вот вторая часть разочаровала не только критиков, но и фанатов сериала. При бюджете в $100 миллионов ленте удалоcь собрать только $288 миллионов.



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Фильм: «Секс в большом городе 2»  

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