Умерла Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи

27 декабря 2016 года, в возрасте 60 лет ушла из жизни американская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в саге «Звездные войны». Она скончалась в больнице Лос-Анджелеса от остановки сердца. Многие коллеги и друзья актрисы уже выразили соболезнования ее родным, а также рассказали, как много значила для них «принцесса Лея».



Партнер актрисы по съемочной площадке саги «звездные войны» Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера, написал в Twitter , что у него «нет слов», сопроводив пост хэштегом «опустошенный».



В свою очередь, Питер Мейхью (Чубакка) высказался : «Кэрри наполняла ярким светом каждую комнату, в которую входила. Я буду очень скучать по ее нежности».



Исполнитель роли Дарта Вейдера Дэвид Проуз выразил соболезнования семье и друзьям актрисы: «Это очень грустно – узнать, что Кэрри больше нет. С ней было замечательно работать. Приношу соболезнования всем ее друзьям, родственникам и фанатам по всему миру».



Режиссер, актер и сценарист Кевин Смит поделился в в Instagram следующими мыслями: «Я буду думать о моем друге Кэрри, чья честность сделала меня лучше, и чей дух, как Сила, будет всегда с нами. Спокойной ночи, милая принцесса».



Актер Харрисон Форд в интервью Rolling Stone поделился воспоминаниями о совместных съемках с Фишер: «Кэрри была единственной в своем роде, блестящей, самобытной. Забавной и эмоционально бесстрашной. Она жила своей жизнью, и делала это храбро. Мыслями я с ее дочерью Билли, ее матерью Дебби, ее братом Тоддом и всем множеством ее друзей. Всем нам будет ее не хватать».



24 декабря Фишер была госпитализирована в критическом состоянии из-за сердечного приступа, произошедшего во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Врачи доставили актрису в медицинский центр им. Рейгана после приземления. В клинике ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Впоследствии Дебби Рейнольдс, мать актрисы, рассказала о стабилизации состояния Кэрри. Однако Фишер так и не пришла в сознание после госпитализации.



Кэрри Фишер снималась в таких фильмах, как «Сладкая месть», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Предместье». Известность ей принесла роль принцессы Леи в космической саге Джорджа Лукаса «Звездные войны». Она сыграла в четырех фильмах франшизы: «Эпизод IV. Новая надежда», «Эпизод V: Империя наносит ответный удар», «Эпизод VI: Возвращение джедая». Последний раз она появлялась на экранах в 2015 году, когда вышел фильм «Звёздные Войны: Пробуждение силы». Также она успела закончить съемки в восьмом эпизоде саги, который выйдет на экраны 14 декабря 2017 года.