Скарлетт Йоханссон признана самой прибыльной кинозвездой

В конце 2016 года журнал Forbes составил свой традиционный ежегодный рейтинг самых прибыльных актеров. Большую часть списка занимают звезды блокбастеров, снятых по комиксам. На первом месте чарта оказалась Скарлетт Йоханссон, которая участвовала в крупном кассовом хите года «Первый мститель: Противостояние» и ленте братьев Коэнов «Да здравствует Цезарь!» (фильмы с ее участием собрали в мировом прокате более 1,2 млрд. долларов).
Йоханссон обошла своих коллег по франшизе «Мстители» Криса Эванса и Роберта Дауни-младшего, которые заняли второе и третье места соответственно. Фильмы с их участием заработали в этом году по 1,15 млрд. долларов.
На 4-м месте расположилась Марго Робби. Сборы картин «Отряд самоубийц» и «Тарзан. Легенда», в которых актрису можно было увидеть в этом году, составили 1,1 миллиарда долларов.
Пятую, шестую и седьмую строчки занимают звезды блокбастера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»: Эми Адамс, Бен Аффлек и Генри Кавилл соответственно. Общая касса фильмов с участием Адамс (в 2016 году она также снялась в «Прибытии» и «Под покровом ночи») равняется 1,04 миллиарда долларов. Бокс-офис картин с участием Бена Аффлека, который появился еще в триллере «Расплата», составил 1,02 миллиарда долларов, а Генри Кавилл принес студии 870 млн. долларов.
Восьмую строчку занимает Райан Рейнольдс, снявшийся в «Дэдпуле» (820 млн. долларов).
На девятом месте расположилась Фелисити Джонс, ставшая в этом году единственной актрисой, которая не играла в фильмах по комиксам. Суммарный бокс-офис лент с ее участием («Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории», «Инферно» и «Голос монстра») составил 805 млн. долларов.
Замыкает десятку лидеров Уилл Смит, сыгравший в «Отряде самоубийц» (775 млн. долларов).
При составлении рейтинга учитывались данные о продажах билетов специализированного сайта Box Office Mojo. При этом они не брался в расчет бокс-офис анимационных картин, которые озвучивали актеры.