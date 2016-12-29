Киноафиша на уикенд 29 декабря 2016 – 1 января 2017: Викинг атакует российский прокат

29 декабря 2016 года на российские экраны вышли четыре новых фильма. И прежде всего исторический блокбастер «Викинг» с Данилой Козловским в главной роли. Уже в новом году, 1 января, в праздничный прокат выходят еще две картины, и в том числе новая часть популярной «богатырской» анимационной франшизы «Три богатыря и Морской царь». С 5 января в российском прокате четыре новинки. В частности экранизация знаменитой компьютерной игры «Кредо убийцы» с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр и французская лента «Ложные признания» с Изабель Юппер и Луи Гаррелем.

29 декабря на экраны вышли следующие новинки кино:

«Викинг»

История Владимира Красное Солнышко в те времена, когда он был еще князем Новгородским, младшим братом Ярополка и Олега. После начала усобицы, после того, как Олег погиб в ходе битвы с войском Ярополка, Владимир согласно обычаю должен был отомстить за эту гибель. Владимир не хочет убивать. Но обстоятельства и окружающие вынуждают его к действиям. Масштабная историческая драма «Викинг» Андрея Кравчука от продюсеров Константина Эрнста, Анатолия Максимова и Леонида Верещагина с Данилой Козловским в главной роли – важнейший долгострой, в котором сначала должны были принимать участие даже голливудские инвесторы. Работа над фильмом шла семь лет, а литературной основой стала «Повесть временных лет». Бюджет проекта составил 1,25 млрд. руб., съемки проходили в том числе в Крыму, и декорации фильма были использованы при создании в Крыму кино-парка. Фильм выходит в преддверии новогодних праздников и является главным отечественным релизом ЦПШ уходящего года.

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Россия представила новинки отечественного кино и анимации на кинорынке в Торонто



AFM 2016: Итоги участия российских компаний



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«Викинг»: Финальный трейлер



101 Кинорынок: Российское кино в прокатных планах дистрибьюторов

Российское кино в отечественном прокате: Итоги 2016 года







«Снежная королева 3. Огонь и лед»

Редкий дар ввязываться во всевозможные неприятности – их семейная черта, да и что взять с тех, кто вырос среди снегов в компании троллей. Но повзрослевшие Кай и Герда выходят на новый уровень, теперь они станут виновниками катастрофы мирового масштаба. Герда, победившая Снежную Королеву и Снежного Короля, так и не смогла отыскать родителей. Ей надо объединиться с Каем и троллями. «Снежная Королева 3: Огонь и Лед» - третья часть известной анимационной франшизы. На этот раз к команде сценаристов присоединился признанный мастер своего дела Роберт Ленс («Шрек», «История игрушек», «Красавица и чудовище»). О выходе проекта в прокат объявили в мае 2015 года на кинорынке в Каннах. Там же права на фильм были проданы на первые зарубежные территории – на Ближний Восток, в Прибалтику и Турцию.

В Каннах объявили о выходе мультфильма «Снежная королева 3» на экраны в 2016 году

Новые проекты Wizart Animation успешно проданы на 10 территорий

«Снежная королева» станет первым российским анимационным фильмом в прокате Китая

Роберт Ленс присоединился к команде сценаристов «Снежной королевы 3»

MIPJunior и MIPCOM 2015: Лицензионные возможности российской анимации для международных брендов





«3 счастливых поросенка»

Три брата, Реми, Матье и Кристиан, активные парни, чьи характеры доставляют массу неприятностей им самим, их женам и подружкам. Однажды жена Реми выставила того за дверь и намерена завести роман с его собственным братом. «3 счастливых поросенка» - канадская комедия уроженца Квебека Жана-Франсуа Пуле, в российский прокат выходит вторая часть этой истории, первая – «Три похотливых поросенка» - увидела свет в 2007 году, тогда у руля проекта стоял комик Патрик Уард, фильм был его режиссерским дебютом, по сюжету трое братьев встретились у постели лежащей в коме матери и от нечего делать принялись вспоминать свои любовные похождения. Тот фильм получил несколько национальных премий и стал кассовым хитом на родине. В новой ленте события происходят спустя девять лет.





«Future Shorts. Метаморфозы»

Сборник «Метаморфозы» - это фейерверк бодрых короткометражек режиссеров из Великобритании, Нидерландов, Швейцарии, Франции, Болгарии и Швеции. Это история о виолончелистке, которая настолько срослась со своим инструментом, что ухитряется получать от него синяки и ссадины. Это музыкальная зарисовка о жизни неантропоморфных существ с другой планеты. Или радикальный опус о велосипедном экстриме на старинных улочках валлийской столицы Кардиффа. А еще забавный триллер, действие которого разворачивается в обычном бассейне. Сквозная тема всей почти двухчасовой коллекции – наши страхи и способы борьбы с ними.





С 1 января в прокате:

«Три богатыря и Морской царь»

Мучимые семейными неурядицами, Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович отправляются в Китай за зубом дракона. В это время князь Киевский и его верный конь Юлий отправились на прогулку с целью заполучить сокровища Морского царя и пополнить государственный бюджет. В свою очередь Морской царь задумал жениться и утопил Киев. Полнометражный анимационный фильм студии «Мельница», очередная часть популярной «богатырской» франшизы, серии которой традиционно выходят во время новогодних праздников. На этот раз особый акцент рекламной кампании фильма будет сделан на продвижении его в Интернете, например, у каждого персонажа есть аккаунт в соцсетях.

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101 Кинорынок: Российское кино в прокатных планах дистрибьюторов





«Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя»

45-летняя Регина, женщина довольно замкнутая и упрямая, живет в семейном отеле. Всем в округе она известна как «фройляйн», она никогда не была замужем. Ее единственное развлечение – игра в карты с парой соседок. Отель давно не работает, постояльцев тут нет. Этот сумрачный эквилибриум нарушает буря, приносящая сюда эксцентричного клиента, которому просто негде ночевать. Поначалу Регина гневно захлопывает дверь у него перед носом, но мужчина попался упорный. Итальянская рождественская романтическая комедия от Катерины Кароне, режиссера и киносценариста, лауреата кинофестиваля в Турине и номинанта на национальную кинопремию Давидо ди Донателло.

5 января на экраны выйдут следующие новинки кино:

«Кредо убийцы»

Герой фильм Каллум Линч узнает, что является представителем древнего рода ассасинов. А благодаря революционным технологиям он способен пережить приключения, выпавшие на долю его предка во времена испанской инквизиции. Каллум не успокаивается древними приключениями и вступает в противостояние с орденом тамплиеров, чьи адепты действуют и в наши дни. «Кредо убийцы» - адаптация известной серии видеоигр, действие фильма разворачивается в той же вселенной, но имеет свою оригинальную историю, которая расширяет мифологию игры. В главной роли Майкл Фассбендер, который так говорит о своем персонаже: «На самом деле он не имеет родословной, он – потерянная душа». Фильм снимали на Мальте, в Великобритании и Испании. Режиссером проекта стал австралиец Джастин Курзель, лауреат Каннского кинофестиваля и автор одного из самых страшных фильмов последнего десятилетия, «Снежного города». А саундтрек к «Кредо убийцы» написал его брат Джед. Фильм критике не понравился, консолидированное мнение ресурса Rottentomatoes гласит, что «Кредо убийцы», вероятно, лучшая адаптация компьютерных игр (и, определенно, это лучший каст), но, к сожалению, все еще недостаточно хорошая». Тем не менее, студия думает о возможности франшизы.

«Кредо убийцы» для Майкла Фассбендера

Названа дата премьеры фильма по Assassin's Creed

Марион Котияр снимется в экранизации игры Assassin's Creed

Начались съемки фильма «Кредо убийцы»





«Монстр-траки»

Романтичный старшеклассник Трипп мечтает сбежать из скучного городка своего детства и мастерит монстр-трак из деталей старых автомобилей. Однажды на расположенной поблизости буровой вышке происходит авария, и на поверхность земли выбирается странное существо, обожающее скорость и риск. Когда оно прячется под капотом монстра-трака Триппа, у парня появляется неожиданный союзник. Комедийный 3D-боевик, связанный с традицией гонок Monster Truck (автомобиль, как правило, стилизованный под пикап, измененный или специально построенный с очень большими колесами, подвеской с большим ходом и мощным двигателем – такие машины создаются для участия в специальных соревнованиях, включающих гонки по бездорожью, автотриал, прыжки через препятствия и различные акробатические номера).





«Ложные признания»

Молодой и красивый, но бедный Доран устраивается секретарем к богатой вдове Араминте, в которую безнадежно влюблен. Мать Араминты мечтает снова увидеть свою дочь замужней женщиной и в суженые прочит ей графа Доримона. С графом семья вдовы ведет судебные тяжбы из-за куска земли, и замужество могло бы решить проблему. Тем временем дядя Дорана хочет женить его на компаньонке вдовы, чтобы решить его финансовые сложности. Главные роли в этой трагикомедии сыграли Изабель Юппер и Луи Гаррель. «Ложные признания» начали снимать в тот момент, когда одноименная пьеса шла в парижском театре «Одеон», причем, с тем же актерским составом (The Guardian назвала работу актрисы в спектакле сенсационной). Фильм обладает безусловным обаянием. Тем более, что снимал его человек, поставивший пьесу в «Одеоне», Люк Бонди – известнейший швейцарский театральный и кинорежиссер и писатель, который, к сожалению, не дожил до того, как фильм был полностью готов и вышел на мировые экраны.

«Без тормозов»

Том, пластический хирург, прекрасный муж и отец двоих детей, планирует семейный отпуск. Вместе с женой и детьми, а также со своим отцом он отправляется в путешествие на взятом напрокат автомобиле, чуде современной техники. Но в какой-то момент все выходит из-под контроля в прямом и переносном смысле – у автомобиля отказывают тормоза. Французская комедия с малоизвестными в России актерами (исключение – Андре Дюсоллье, играющий отца главного героя). Ее режиссер – Николас Бенаму, знаменитый французский комик, уморительный и совершенно неполиткорректный, дебютировавший в свое время на культовом телешоу Morning Live.



