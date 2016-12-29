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В Стерлитамаке открылся уникальный кинотеатр



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29.12.2016 18:27:00

22 декабря 2016 года в городе Стерлитамак состоялось открытие нового самого крупного на Юге Башкортостана многозального мультиплекса «Кинопорт» - 7-ми зального кинотеатра, в котором будут демонстрироваться фильмы в форматах 3D и 2D. Это совместный проект ТЦ «Фабри» и сети кинотеатров «Премьер Зал». Уникальной особенностью проекта стал отдельный кинозал для детей. В то время пока взрослые смотрят «свои» фильмы или заняты покупками в торговом центре, специально для детей ведутся кинопоказы под бдительным присмотром воспитателей.

кинотеатр Кинопорт в г.Стерлитамак

По словам генерального директора ТЦ «Фабри» Натальи Кузьминичны Орешниковой: «До сегодняшнего дня в г. Стерлитамак работало 8 кинозалов, количество экранов на 100 тыс. жителей составляло 2,8 экрана, при норме 5,5 кинозала на каждые 100 тыс. человек (по данным RomirMovieResearch). После открытия киноцентра «Кинопорт» это значение составит 5,4 кинозала, что приблизит Стерлитамак к норме, позволит подняться до уровня Москвы и откроет новые возможности для жителей города. 
Это еще одна площадка для культурного досуга горожан с возможностью посещать настоящие фестивали кино, специальные и закрытые показы, а также одними из первых смотреть кинопремьеры всех текущих блокбастеров».

кинотеатр Кинопорт в г.Стерлитамак

В рамках сотрудничества ТЦ «Фабри» и сети кинотеатров «Премьер Зал», последний выступил партнером по консалтингу в сфере кинобизнеса и оказал полный спектр услуг по подготовке и открытию кинотеатра «Кинопорт»: 

  • На этапе проектирования специалистами отдела развития Сети кинотеатров «Премьер Зал» была разработана бизнес-модель проекта и финансовый план реализации.
  • Подготовлен и реализован проект киноплощадки, исходя из эффективного зонирования. Просчитано оптимальное количество кинозалов и посадочных мест в кинозале, исходя из потребностей г. Стерлитамак.
  • Собрана и согласована вся техническая документация.
  • Особое внимание уделено организации concession-бара в кинотеатре, так как он при правильной организации является гарантом получения стабильного дохода. 
  • «Премьер Зал» подготовил бизнес-план по concession-зоне, совместно с партнерами изготовлена барная стойка, установлен весь необходимый комплект оборудования. Для экономии ФОТ (Фонд оплаты труда), кинобар объединили с продажей билетов, сделав универсальную кассу.

кинотеатр Кинопорт в г.Стерлитамак

Сеть кинотеатров «Премьер Зал» станет постоянным поставщиком в «Кинопорт» лицензионных мировых новинок и блокбастеров.



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