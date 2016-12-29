В Стерлитамаке открылся уникальный кинотеатр

22 декабря 2016 года в городе Стерлитамак состоялось открытие нового самого крупного на Юге Башкортостана многозального мультиплекса «Кинопорт» - 7-ми зального кинотеатра, в котором будут демонстрироваться фильмы в форматах 3D и 2D. Это совместный проект ТЦ «Фабри» и сети кинотеатров «Премьер Зал». Уникальной особенностью проекта стал отдельный кинозал для детей. В то время пока взрослые смотрят «свои» фильмы или заняты покупками в торговом центре, специально для детей ведутся кинопоказы под бдительным присмотром воспитателей.





По словам генерального директора ТЦ «Фабри» Натальи Кузьминичны Орешниковой: «До сегодняшнего дня в г. Стерлитамак работало 8 кинозалов, количество экранов на 100 тыс. жителей составляло 2,8 экрана, при норме 5,5 кинозала на каждые 100 тыс. человек (по данным RomirMovieResearch). После открытия киноцентра «Кинопорт» это значение составит 5,4 кинозала, что приблизит Стерлитамак к норме, позволит подняться до уровня Москвы и откроет новые возможности для жителей города.

Это еще одна площадка для культурного досуга горожан с возможностью посещать настоящие фестивали кино, специальные и закрытые показы, а также одними из первых смотреть кинопремьеры всех текущих блокбастеров».





В рамках сотрудничества ТЦ «Фабри» и сети кинотеатров «Премьер Зал», последний выступил партнером по консалтингу в сфере кинобизнеса и оказал полный спектр услуг по подготовке и открытию кинотеатра «Кинопорт»:

