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«Молчание»: Цена веры



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12.01.2017 10:34:00

26 января 2017 года в российский прокат выходит новый фильм Мартина Скорсезе «Молчание» (дистрибьютор – ЦПШ). Картина удовлетворяет давнее стремление режиссера посвятить одну из своих работ неоднозначной теме веры и религии. В центре сюжета – два португальских миссионера, падре Себастьян Родригес и падре Франсиско Гаррпе. Они отправляются в далекую Японию на поиски своего духовного наставника падре Кристована Феррейры, который, по мнению епископата, отрекся от веры под гнетом Страны Восходящего Солнца. Феодальная Япония находится во власти самураев, которые всеми путями стремятся истребить христианство на корню. Верующие терпят гонения, общество их порицает. Тех, кто отказывается покориться и отринуть неугодного социуму Бога, ждут нечеловеческие пытки и чудовищная смерть. В основу фильма был положен описывающий реальные события роман Сюсаку Эндо. Смотрите дублированный трейлер фильма, исследующего духовные и религиозные аспекты божественного попустительства насилия и гонения. 






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Фильм: «Молчание»  

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