Киноафиша на уикенд 12-15 января 2017: В российские кинотеатры приходит американский джаз

12 января 2017 года на российские экраны вышли семь новых фильмов. В том числе один из главных фильмов года «Ла-Ла Ленд Дэмьена Шазелла, криминальная история «Закон ночи» Бена Аффлека, драма «По млечному пути» Эмира Кустурицы. С 19 января в российском прокате восемь новинок. В частности «Рай» Андрея Кончаловского, сенсация кинофестиваля «Сандэнс» исторический байопик «Рождение нации» Нэйта Паркера и блокбастер «Три икса: Мировое господство» Ди Джея Карузо.



12 января на экраны вышли следующие новинки кино:

«Ла-Ла Ленд»

Она работает официанткой в кафе и с восторгом смотрит на знаменитостей, покупающих у нее кофе, мечтает оказаться на их месте. Он – джазовый музыкант, всеми силами старающийся играть ту музыку, которая ему нравится, хотя начальство ресторана, где он работает тапером, настаивает на популярном и ненавязчивом репертуаре. Однажды герои встречаются, влюбляются друг в друга, все идет прекрасно. До тех пор, пока к ним не приходит успех, и осуществление их творческих желаний совсем близко. «Ла-Ла Ленд» снял Дэмьен Шазелл, сенсационно ворвавшийся в 2013 году в большой кинематограф с «Одержимостью». Премьера «Ла-Ла Ленда» состоялась на кинофестивале в Венеции, и сыгравшая главную роль в мюзикле Эмма Стоун получила за эту работу венецианский актерский Кубок Вольпи. Фильм стал лидером по числу номинаций на «Золотой глобус»-2017 и рекордсменом по числу полученных там наград, выиграв семь призов. Также его признали лучшим фильмом года по версии Critics’ Choice Awards. В общем, это один из главных фильмов минувшего года, добравшийся, наконец, до российского проката.



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«Закон ночи»

Америка времен Сухого закона. Главный герой этой криминальной драмы – блудный сын бостонского полицейского, который перебирается во Флориду, становится бутлегером и известным гангстером. Фильм снят по произведению «Ночь – мой дом» известного американского автора криминальных романов Денниса Лихэйна. В ролях – целое созвездие отличных актеров (Эль Фаннинг, Брендан Глисон, Сиенна Миллер, Зои Салдана, Крис Купер). Кроме того, это возвращение Бена Аффлека к связанной с Бостоном криминальной теме. Он был автором сценария, режиссером и сопродюсером «Закона ночи», а также сам сыграл главную роль. В списке мест, где велись съемки, фигурирует и одно из его собственных поместий.





«Преисподняя»

Лиз, немая акушерка, живущая в общине голландских поселенцев с мужем и двумя детьми. Несмотря на мелкие бытовые проблемы, она вполне счастлива. До тех пор, пока в поселении не появляется новый священник. И Лиз узнает в нем того человека, из-за которого была разрушена ее прошлая жизнь. Теперь этот страшный человек нашел ее и снова намерен отобрать у нее все. «Преисподняя» - англоязычный дебют голландца Мартина Кулховена, в главных ролях снимались Дакота Фаннинг и Гай Пирс (первоначально на женскую роль планировалась Миа Васиковска). Этот фильм, кровавый антирелигиозный феминистский вестерн, был показан в конкурсе Венецианского кинофестиваля, наград не получил, но вызывал большие споры в кинокритической среде – одни упрекали его в излишнем насилии и спекуляции на теме женской несвободы, другие утверждали, что это пусть прямолинейное, но очень смелое кино. Североамериканская премьера «Преисподней» состоялась на кинофестивале в Торонто.



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«По млечному пути»

Посреди войны в Боснии 90-х, сельских просторов, кур, овец и постоянно ломающихся башенных часов живет человек, который доставляет свежее молоко в зону боевых действий. По стечению обстоятельств он влюбляется в итальянскую сербку, которая прячется в лагере для беженцев и постоянно смотрит свой любимый фильм «Летят журавли» Михаила Кавлатозова, а еще она обещана в жены человеку, чья сестра страстно влюблена в молочника. «По млечному пути» - новый фильм Эмира Кустурицы, первый за десятилетие его полнометражный проект. Фильм участвовал в конкурсе Венецианского кинофестиваля, у критики вызвал в среднем чувство легкого неудобства (все, что обычно есть в фильмах Кустурицы, есть и тут, нет только той энергии, которая присуща его лучшим лентам). Зато в главных ролях сам режиссер и Моника Белуччи.



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«Почему он?»

Владелец когда-то процветавшего бизнеса вместе с женой и сыном-подростком приезжает со Среднего Запада в Сан-Франциско с целью навестить старшую дочь, которая учится в Стэнфорде. По прибытии обнаруживается, что дочь обзавелась бойфрендом – веселым, глуповатым и пошловатым миллионером, сделавшим состояние в интернете. К тому же бойфренд намерен жениться и заслужить любовь потенциальных тестя и тещи. Романтическая комедия «Почему он?» Джона Гамбурга была снята за 38 млн. долларов, пока собрала чуть более 66 млн., получила в целом негативные отзывы критики, отмечавшей, что ничего нового и свежего в тему «папа-дочка-ее парень» не привнесла. Зато в главных мужских ролях тут Джеймс Франко и Брайан Крэнстон.





«2+1»

Главный герой живет необременительной жизнью без всяких обязательств, общается исключительно с приятными ему людьми, работает, не перенапрягаясь, обитает у моря, в мире, полном солнечного света. Однажды его экс-подружка подкидывает ему младенца, Глорию, его дочь. И исчезает. Герой не чувствует в себе сил воспитывать ребенка и сначала пытается найти мать. Безрезультатно. Он оставляет девочку себе. Проходит восемь лет, они все еще вместе, неразлучны, перебрались в Лондон, где у отца есть нормальная работа. И тут появляется мать с желанием забрать девочку. Режиссер фильма – 36-летний Хьюго Желин, чей первый полный метр, «Как братья», принес молодому актеру Пьеру Нинье статус восходящей звезды французского кино. В его второй картине главную роль исполнил Омар Си, сын сенегальского гастарбайтера, мусульманин, французский комик, любимец страны, сыгравший шесть лет назад в нашумевшей драме «1+1» (отсюда, видимо, и российское прокатное название).





«Не стучи дважды»

«Постучи разок, чтобы поднять ее с кровати, постучи дважды, чтобы поднять ее из мертвых», - так гласит старинная городская легенда о заброшенном доме, в котором живет мстительная ведьма, крадущая детей. Ничего не знает об этой легенде юная Хлоя, потому однажды ночью стучится в тот дом. Она убегает от своей матери, пытающейся излечиться наркоманки, несостоявшейся художницы. Хлое и ее матери предстоит остановить кровожадного демона, преследующего их. Или не остановить? Кровавый британский ужастик «Не стучи дважды» основан на реальной городской легенде. Режиссер фильма – валлиец Карадог В. Джеймс, до си пор известный лишь стильной фантастикой об андроидах «Машина».





19 января на экраны выйдут следующие новинки кино:

«Рай»

Вторая мировая война. Русская эмигрантка Ольга живет в оккупированном немцами Париже. За помощь евреям ее арестовали коллаборационистские власти, допрашивающий ее француз готов помочь ей в обмен на близость. Но в итоге женщина все равно оказывается в концлагере. Однажды сюда с проверкой приезжает высокопоставленный немецкий нацист, аристократ, любитель русской литературы, с которым Ольга была знакома до войны. Способны ли воспоминания о той, другой жизни помочь им обоим? Снятый на трех языках, временами близкий к документальной стилистике «Рай» может стать главным российским фильмом минувшего года: на данный момент он, обладатель венецианского «Серебряного льва» за режиссуру, фигурирует в шорт-листе оскаровской номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Создатели картины во время подготовительного процесса к съемкам работали в архивах Европы и США. Фильм сделан в копродукции с Германией, в ролях интернациональная команда актеров, среди которых Виктор Сухоруков в очень необычной для себя образе Генриха Гиммлера.



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«Невеста»

Иван везет родственникам на смотрины свою возлюбленную, Настю. Провинциальная девушка попадает в очень странную среду, начинает думать, что совершила ошибку, приехав сюда. Любимый вдруг исчезает, а ее начинают готовить к какой-то ужасающей церемонии. Ее мучают пугающие сны, и однажды она находит в вещах родни шкатулку с фотографиями мертвых людей. «Невеста» обещает стать одним из главных хорроров 2017-го в России, где в наступившем году выходит довольно много представителей именно этого жанра. Режиссер проекта Святослав Подгаевский («Пиковая дама: Черный обряд»), один из продюсеров – Владислав Северцев, создатель ТВ-шоу «Битва экстрасенсов». Фильм основан на старом русском поверье о том, что невеста во время свадьбы считается почти что умершей.



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«Три икса: Мировое господство»

Спортсмен-экстремал и агент Агентства национальной безопасности Ксандер Кейдж возвращается из небытия. На этот раз ему и его команде надо найти секретное оружие, спрятанное под кодовым названием «Ящик Пандоры». В охоте за смертельно опасным оружием у них есть конкуренты, команда таинственного злодея Сяна. В борьбу в итоге оказываются втянуты правительства нескольких стран. «Мировое господство» - третья часть популярной франшизы «Три икса» (первые две – «Три икса» и «Три икса 2: Новый уровень»). Продюсер и исполнитель главной роли – Вин Дизель. Он не снимался во второй части проекта, и чтобы объяснить его отсутствие, создателям франшизы пришлось «убить» его персонажа. Теперь же Ксандер Кейдж оживает и продолжает борьбу с мировым злодейством. Фильм снимали на Филиппинах, в Доминиканской республике и в Канаде.

Вин Дизель сыграет в продолжении «Трех иксов»



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«Рождение нации»

Вирджиния, лето 1831 года. Раб Нэт Тернер, веря в то, что бог поддерживает его, поднимает восстание, потрясшее рабовладельческий Юг до основания. В итоге погибло 60 белых и как минимум сотня черных. Исторический байопик Тернера «Рождение нации» - режиссерский и сценарный дебют известного актера Нэйта Паркера, он же сыграл в картине главную роль. Его жену играет Габриэль Юнион, не только актриса, но и гражданская активистка. Премьера фильма состоялась в конкурсе кинофестиваля «Сандэнс», «Рождение нации» стало там сенсацией, удостоившись бурных оваций, награды жюри и приза зрительских симпатий. Тогда же Fox Searchlight Pictures приобрела права на прокат фильма во всем мире. Сумма сделки – 17,5 млн. долларов, и это самый крупный контракт, заключенный в рамках «Сандэнса» на сегодняшний день.

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Фильм «Рождение нации» стал триумфатором «Сандэнса»





«Иллюзия любви»

Франция, пытающаяся оправиться от последствий Второй мировой войны. Мечтательная красавица Габриэль живет в собственном мире в ожидании большой любви. Чтобы защитить ее и оградить от проблем реальности, родные уговаривают ее выйти замуж за друга семьи. Уже замужняя женщина, она мучается, попадает в клинику, где знакомится с ветераном вьетнамской войны и страстно влюбляется в него. Теперь ничто не может ее остановить. В «Иллюзии любви», участвовавшей в конкурсе Каннского кинофестиваля, главные роли сыграли Марион Котийяр и Луи Гаррель. Этот фильм – адаптация одноименного европейского бестселлера Милены Агус.





«Ловушка»

Нью-Йорк, 60-е годы прошлого века. Внешне счастливая семейная пара на самом деле на грани развода. Она, процветающий риелтер, измучила его, успешного архитектора, ревностью и угрозами покончить с собой в том случае, если он ее бросит. Однажды усталый муж прочел в газете заметку о найденном в городе трупе женщины. Мужчина убежден, что женщину убил ее супруг и хочет найти того, чтобы понять, как можно сделать такое безнаказанно. Триллер «Ловушка» снял Эдди Годдард, успешный телережиссер, работавший над такими сериалами, как «Доктор Кто» и «Аббатство Даунтон». Это адаптация романа Патрисии Хайсмит, чье творчество уже успешно переносили на киноэкран («Талантливый мистер Рипли», «Кэрол»). Премьера «Ловушки» состоялась на кинофестивале «Трайбека».





«Джимми – покоритель Америки»

Джамшид (он же Джимми Вествуд) живет в Иране вместе со своей матерью и мечтает стать тайным агентом и героем. Однажды он выигрывает в лотерею Грин Кард и вместе с мамой планирует переехать в США. Ведь это его шанс воплотить мечту в жизнь. К сожалению, во время вечеринки его друзья случайно сожгли американский флаг, запись инцидента попала в интернет и стала вирусным видео. Так что Джамшида стали считать террористом. Дебют в полнометражном кино Джонатана Кесселмана. Сценарий Кесселман написал вместе с исполнителем главной роли Мазом Джобрани, ирано-американским комиком, участником комик-группы «Ось зла», звезд шоу Comedy Central. Эта смесь «Бората» и «Розовой пантеры» получила смешанные отзывы критики (к примеру, рецензенту Washington Post она категорически не понравилась). Что не помешало фильму выиграть на кинофестивале в Остине сразу и награду жюри, и приз зрительских симпатий.





«Отважный рыцарь»

Полнометражный анимационный фильм, основанный на популярном немецком анимационном сериале, выходящем на немецком ТВ с 2011 года. Сериал, в свою очередь, является адаптацией известной немецкой детской книги Кристен Бое. Герои фильма – фермер и его семейство, которые, как и другие крестьяне по соседству, страдают от тирании своего феодала. Лучший способ избавиться от гнета – сбежать в город и стать рыцарем без страха и упрека.



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С 20 января в прокате:

«Призрак дома Бриар»

Однажды в конце 90-х в одном загородном доме что-то случилось. Прибывшие туда полицейские обнаружили моря крови, следы борьбы и больше ничего – ни трупов, не убийц, жившая там семья таинственным образом исчезла. Спустя 17 лет в этом доме поселяется мать со своим молчаливым сыном Адриеном. Няней к мальчику устраивается местная девушка по имени Анжела. Девушка со временем начинает замечать, что с домом творится что-то неладное. «Призрак дома Бриар» сочетает в себе сразу и особенности историй домов с привидениями, и темное обаяние фильмов о странных детях. Критике это не понравилось. Зато в главной роли в этой ленте Джоделль Ферланд, сыгравшая в таких уже ставших культовыми фильмах, как «Сайлент Хилл» и «Хижина в лесу».



