Ренате Литвиновой – 50 лет

Сегодня, 12 января 2017 года свой 50-летний юбилей отмечает актриса, режиссер, сценарист и телеведущая Рената Литвинова. Широкую известность получила в 2000 году после выхода на экраны телесериала «Граница. Таёжный Роман». За свою кинокарьеру в качестве актрисы снялась в 34 фильмах, озвучила четыре роли, выступила сценаристом 14 картин, поставила семь лент как режиссер (в числе которых 2 концертных фильма для певицы Земфиры и 2 короткометражных фильма для брендов Rado и L'Oreal) и спродюсировала четыре картины.



Ее дебютной ролью в кино стало участие в детективной комедии Аллы Суриковой «Две стрелы. Детектив каменного века», где Литвинова исполнила эпизодическую роль (1989). В 1994 году актриса получила одну из главных ролей в драме «Увлеченья» Киры Муратовой, впоследствии снявшись ещё в шести картинах режиссера, в том числе в мелодраме «Настройщик», которая участвовала во внеконкурсной программе 61-го Венецианского кинофестиваля.



В 2000 году Литвинова выпустила собственный документальный фильм «Нет смерти для меня», в котором взяла интервью у пяти легендарных советских актрис: Нонны Мордюковой, Татьяны Окуневской, Татьяны Самойловой, Лидии Смирновой и Веры Васильевой. На проектах «Богиня: как я полюбила» и «Последняя сказка Риты» выступила одновременно как режиссер, сценарист, продюсер и актриса.



С 2004 года на сцене МХТ имени А. П. Чехова Рената Литвинова исполняет роль Любови Андреевны Раневской в спектакле «Вишнёвый сад», а с 2012 года – роль Ромэйн в спектакле «Свидетель обвинения».



Также Литвинова является телеведущей нескольких программ о кино («Ночной сеанс с Ренатой Литвиновой» на «НТВ», «Кинопремьеры» и «Синемания» на «Муз-ТВ») и истории моды («Пьедестал красоты. История обуви с Ренатой Литвиновой» и «Красота скрытого. История нижнего платья с Ренатой Литвиновой» на телеканале «Культура»),.



Является заслуженной артисткой РФ (2003), лауреатом Государственной премии России (2002), двукратным обладателем приза открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» (1994, 2006). Кроме того, Литвинова награждена медалью Пушкина (2012) за заслуги в области культуры, искусства и создание высокохудожественных образов.