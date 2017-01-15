    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Год кино
 
Кинобизнес
 
  
Актуально о кинобизнесе
Новости кинопроката
Фильмы
Работа в кино
Кинособытия
База данных по киноиндустрии
Фото




 
 
Подписка
 

«Обитель зла: Последняя глава»: Новые фрагменты из фильма



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу
15.01.2017 09:05:00

16 февраля 2017 года в российский прокат выходит фантастический экшн-триллер «Обитель зла: Последняя глава», главную роль в котором исполняет Милла Йовович (дистрибьютор – компания WDSSPR). Элис, пережившей предательство и чудом уцелевшей в жестокой схватке с кровожадными зомби, предстоит отправиться в самое сердце Ракун-Сити, Улей, – туда, откуда все началось. Смотрите пять новых фрагментов из фильма, намекающих на некоторые подробности сюжета ленты.

Убийственная тренировка

 
Улей

 
За нами наблюдают

 
Это все, на что вы способны

 
Добро пожаловать домой

  



Просмотров: 151   |      


Фильм: «Обитель зла: Последняя глава»  

Все новости о фильме

24.12.2016«Обитель зла: Последняя глава»: Новые фрагменты из фильма
22.10.2016«Обитель зла»: О чем расскажет последняя глава
14.08.2016«Обитель зла: Последняя глава»: Чем закончится финальная схватка с зомби?


  Новости кино



 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006