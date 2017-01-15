«Обитель зла: Последняя глава»: Новые фрагменты из фильма

16 февраля 2017 года в российский прокат выходит фантастический экшн-триллер «Обитель зла: Последняя глава», главную роль в котором исполняет Милла Йовович (дистрибьютор – компания WDSSPR). Элис, пережившей предательство и чудом уцелевшей в жестокой схватке с кровожадными зомби, предстоит отправиться в самое сердце Ракун-Сити, Улей, – туда, откуда все началось. Смотрите пять новых фрагментов из фильма, намекающих на некоторые подробности сюжета ленты.

Убийственная тренировка



Улей



За нами наблюдают



Это все, на что вы способны



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