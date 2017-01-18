Состав попечительского совета Фонда кино изменится

16 января 2017 года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был размещен текст законопроекта « О внесении изменений в состав попечительского совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии », который после рассмотрения должен быть подписан Дмитрием Медведевым. На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза. Общественное обсуждение закончится 30 января.



Документ подготовлен для актуализации состава попечительского совета Фонда кино. В нем выносится предложение включить в состав попечительского совета секретаря Союза кинематографистов Российской Федерации Иванова О.В., руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Ивлиева Г.П., заместителя Министра образования и науки Российской Федерации Каганова В.Ш., ректора Высшего театрального училища (института) им. М.С.Щукина Любимова Б.Н., Министра культуры Российской Федерации Мединского В.Р., заместителя Министра финансов Российской Федерации Нестеренко Т.Г.; генерального директора ООО «Кинокомпания Каро Премьер» Рязанцева А.А. При этом предлагается исключить из состава попечительского совета замминистра финансов Фаррахова А.З. и замминистра образования и науки Повалко А.Б.