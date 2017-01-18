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Такеши Китано – 70 лет



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18.01.2017 10:24:00

Сегодня, 18 января 2017 года свой 70-летний юбилей отмечает мэтр японского кино Такеши Китано – режиссер и актер, сценарист, писатель, поэт, художник и телеведущий. Он сыграл в более чем 50 фильмах, поставил 17 картин и написал 21 сценарий. Кроме того, на его счету более пятидесяти книг со стихами и кинокритикой, а также несколько романов, некоторые из которых были использованы в качестве сценариев другими режиссерами. Героями большинства фильмов Китано являются представители японской мафии-якудза или полицейские.

Китано родился в 1947 году в Адати, одном из районов Токио, став четвертым сыном в семье работавшего маляром Кикудзиро Китано и его супруги Саки.

В 1971 году со своим партнером Киеки Конеко создает комик-дуэт «Два бита», позднее возьмет псевдоним Beat Takeshi в память о начале актерской карьеры. Дуэт постепенно становится популярным, в 1976 году артистов приглашают на телевидение и вскоре комики становятся суперпопулярными в Японии. После распада дуэта Китано продолжил выступать на ТВ. С середины 1980-х годов Китано, наряду с Тамори и Акасия Санма, начали причислять к трём наиболее выдающимся телевизионным комикам Японии.

В 1983 году известный кинорежиссер Нагиса Ошима снимает Китано в необычной для него драматической роли сержанта О'Хара в фильме «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс!».

В 1989 году Такеши Китано дебютирует как режиссер японского ремейка «Грязного Гарри» фильма «Жестокий полицейский». Фильм оказался успешным и положил начало режиссёрской карьере Китано. «Точка кипения», вышедшая на экраны в 1990 году, стала вторым фильмом Китано в качестве режиссёра и первым, где он выступал в роли сценариста. 

За рубежом стал известен после выхода полицейского фильма «Сонатина» в 1993 году, в котором Китано совместил функции режиссера и актера.

В 1994 году Китано попал в аварию (разбился на мотоцикле). Ранения вызвали паралич одной стороны его тела, и потребовалась сложная операция, чтобы восстановить работоспособность мышц лица. Хотя многие были уверены, что Китано уже не вернется в кино, тот опроверг эти предположения, сняв в 1996 году, сразу после выздоровления, картину «Ребята возвращаются». Лента имела успех у западной критики.

Настоящим прорывом стал фильм «Фейерверк» (1997), который произвел фурор на самых престижных международных кинофестивалях. О Такеши Китано-режиссере и актере стали говорить как о явлении в новом японском кино.

Китано продолжил регулярно снимать после аварии. Следующими работы Китано стали притча «Кукиджиро» (1999, Приз ФИПРЕССИ на МКФ в Канне, премия за лучшую роль на МКФ в Вальядолиде, Испания), исторический «Затоiчи» (2003). На Каннском кинофестивале, где «Кикудзиро» был включён в конкурсную программу, фильм был встречен десятиминутной овацией. «Затойчи» стал наибольшим коммерческим успехом режиссёра в Японии, при этом хорошо прошёл и за рубежом и получил ряд наград, среди которых четыре приза Венецианского кинофестиваля.

Китано регулярно снимается в фильмах других режиссёров, начиная с эпизодических ролей в ранних кинокартинах Кодзи Вакамацу. Наиболее известные работы – роли второго плана в фильмах Нагисы Осимы «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс» и «Табу», а также главная роль в экранизации романа Ян Согиля «Кровь и кости» (режиссёр Ёити Сай). Другие фильмы, в которых снялся Китано: «Джонни-мнемоник», «Гонин», «Идзо» и «Королевская битва».

В настоящее время работает над фильмом «Беспредел: последняя глава».



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