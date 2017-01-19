Киноафиша на уикенд 19-22 января 2017: В российских кинотеатрах ждут знаменитого спецагента

19 января 2017 года на российские экраны вышли семь новых фильмов. В том числе «Рай» Андрея Кончаловского, вошедший в шорт-лист премии Оскар в категории Лучший фильм на иностранном языке, и блокбастер «Три икса: Мировое господство» Ди Джея Карузо. С 26 января в российском прокате восемь новинок. В частности фантастический блокбастер Федора Бондарчука «Притяжение» и историческая драма Мартина Скорсезе «Молчание», главные роли в которой сыграли Лиам Нисон, Эндрю Гарфилд и Адам Драйвер.

19 января на экраны вышли следующие новинки кино:

«Рай»

Вторая мировая война. Русская эмигрантка Ольга живет в оккупированном немцами Париже. За помощь евреям ее арестовали коллаборационистские власти, допрашивающий ее француз готов помочь ей в обмен на близость. Но в итоге женщина все равно оказывается в концлагере. Однажды сюда с проверкой приезжает высокопоставленный немецкий нацист, аристократ, любитель русской литературы, с которым Ольга была знакома до войны. Способны ли воспоминания о той, другой жизни помочь им обоим? Снятый на трех языках, временами близкий к документальной стилистике «Рай» может стать главным российским фильмом минувшего года: на данный момент он, обладатель венецианского «Серебряного льва» за режиссуру, фигурирует в шорт-листе оскаровской номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Создатели картины во время подготовительного процесса к съемкам работали в архивах Европы и США. Фильм сделан в копродукции с Германией, в ролях интернациональная команда актеров, среди которых Виктор Сухоруков в очень необычном для себя образе Генриха Гиммлера.



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«Невеста»

Иван везет родственникам на смотрины свою возлюбленную, Настю. Провинциальная девушка попадает в очень странную среду, начинает думать, что совершила ошибку, приехав сюда. Любимый вдруг исчезает, а ее начинают готовить к какой-то ужасающей церемонии. Ее мучают пугающие сны, и однажды она находит в вещах родни шкатулку с фотографиями мертвых людей. «Невеста» обещает стать одним из главных хорроров 2017-го в России, где в наступившем году выходит довольно много представителей именно этого жанра. Режиссер проекта Святослав Подгаевский («Пиковая дама: Черный обряд»), один из продюсеров – Владислав Северцев, создатель ТВ-шоу «Битва экстрасенсов». Фильм основан на старом русском поверье о том, что невеста во время свадьбы считается почти что умершей.



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«Три икса: Мировое господство»

Спортсмен-экстремал и агент Агентства национальной безопасности Ксандер Кейдж возвращается из небытия. На этот раз ему и его команде надо найти секретное оружие, спрятанное под кодовым названием «Ящик Пандоры». В охоте за смертельно опасным оружием у них есть конкуренты, команда таинственного злодея Сяна. В борьбу в итоге оказываются втянуты правительства нескольких стран. «Мировое господство» - третья часть популярной франшизы «Три икса» (первые две – «Три икса» и «Три икса 2: Новый уровень»). Продюсер и исполнитель главной роли – Вин Дизель. Он не снимался во второй части проекта, и чтобы объяснить его отсутствие, создателям франшизы пришлось «убить» его персонажа. Теперь же Ксандер Кейдж оживает и продолжает борьбу с мировым злодейством. Фильм снимали на Филиппинах, в Доминиканской республике и в Канаде.

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«Рождение нации»

Вирджиния, лето 1831 года. Раб Нэт Тернер, веря в то, что бог поддерживает его, поднимает восстание, потрясшее рабовладельческий Юг до основания. В итоге погибло 60 белых и как минимум сотня черных. Исторический байопик Тернера «Рождение нации» - режиссерский и сценарный дебют известного актера Нэйта Паркера, он же сыграл в картине главную роль. Его жену играет Габриэль Юнион, не только актриса, но и гражданская активистка. Премьера фильма состоялась в конкурсе кинофестиваля «Сандэнс», «Рождение нации» стало там сенсацией, удостоившись бурных оваций, награды жюри и приза зрительских симпатий. Тогда же Fox Searchlight Pictures приобрела права на прокат фильма во всем мире. Сумма сделки – 17,5 млн. долларов, и это самый крупный контракт, заключенный в рамках «Сандэнса» на сегодняшний день.

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Фильм «Рождение нации» стал триумфатором «Сандэнса»





«Иллюзия любви»

Франция, пытающаяся оправиться от последствий Второй мировой войны. Мечтательная красавица Габриэль живет в собственном мире в ожидании большой любви. Чтобы защитить ее и оградить от проблем реальности, родные уговаривают ее выйти замуж за друга семьи. Уже замужняя женщина, она мучается, попадает в клинику, где знакомится с ветераном вьетнамской войны и страстно влюбляется в него. Теперь ничто не может ее остановить. В «Иллюзии любви», участвовавшей в конкурсе Каннского кинофестиваля, главные роли сыграли Марион Котийяр и Луи Гаррель. Этот фильм – адаптация одноименного европейского бестселлера Милены Агус.





«Ловушка»

Нью-Йорк, 60-е годы прошлого века. Внешне счастливая семейная пара на самом деле на грани развода. Она, процветающий риелтер, измучила его, успешного архитектора, ревностью и угрозами покончить с собой в том случае, если он ее бросит. Однажды усталый муж прочел в газете заметку о найденном в городе трупе женщины. Мужчина убежден, что женщину убил ее супруг и хочет найти того, чтобы понять, как можно сделать такое безнаказанно. Триллер «Ловушка» снял Эдди Годдард, успешный телережиссер, работавший над такими сериалами, как «Доктор Кто» и «Аббатство Даунтон». Это адаптация романа Патрисии Хайсмит, чье творчество уже успешно переносили на киноэкран («Талантливый мистер Рипли», «Кэрол»). Премьера «Ловушки» состоялась на кинофестивале «Трайбека».





«Джимми – покоритель Америки»

Джамшид (он же Джимми Вествуд) живет в Иране вместе со своей матерью и мечтает стать тайным агентом и героем. Однажды он выигрывает в лотерею Грин Кард и вместе с мамой планирует переехать в США. Ведь это его шанс воплотить мечту в жизнь. К сожалению, во время вечеринки его друзья случайно сожгли американский флаг, запись инцидента попала в интернет и стала вирусным видео. Так что Джамшида стали считать террористом. Дебют в полнометражном кино Джонатана Кесселмана. Сценарий Кесселман написал вместе с исполнителем главной роли Мазом Джобрани, ирано-американским комиком, участником комик-группы «Ось зла», звезд шоу Comedy Central. Эта смесь «Бората» и «Розовой пантеры» получила смешанные отзывы критики (к примеру, рецензенту Washington Post она категорически не понравилась). Что не помешало фильму выиграть на кинофестивале в Остине сразу и награду жюри, и приз зрительских симпатий.





«Отважный рыцарь»

Полнометражный анимационный фильм, основанный на популярном немецком анимационном сериале, выходящем на немецком ТВ с 2011 года. Сериал, в свою очередь, является адаптацией известной немецкой детской книги Кристен Бое. Герои фильма – фермер и его семейство, которые, как и другие крестьяне по соседству, страдают от тирании своего феодала. Лучший способ избавиться от гнета – сбежать в город и стать рыцарем без страха и упрека.



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С 20 января в прокате:

«Призрак дома Бриар»

Однажды в конце 90-х в одном загородном доме что-то случилось. Прибывшие туда полицейские обнаружили моря крови, следы борьбы и больше ничего – ни трупов, не убийц, жившая там семья таинственным образом исчезла. Спустя 17 лет в этом доме поселяется мать со своим молчаливым сыном Адриеном. Няней к мальчику устраивается местная девушка по имени Анжела. Девушка со временем начинает замечать, что с домом творится что-то неладное. «Призрак дома Бриар» сочетает в себе сразу и особенности историй домов с привидениями, и темное обаяние фильмов о странных детях. Критике это не понравилось. Зато в главной роли в этой ленте Джоделль Ферланд, сыгравшая в таких уже ставших культовыми фильмах, как «Сайлент Хилл» и «Хижина в лесу».

26 января на экраны выйдут следующие новинки кино:



«Притяжение»

Неопознанный космический объект приземляется в московском Чертаново. Тут же начинается военная операция под руководством героя Олега Меньшикова. В то же время рядовые жители района также намерены дать отпор пришельцам, руководствуясь принципом «это наша Земля». Есть еще девушка (в исполнении Ирины Старшенбаум), у которой в этой истории совершенно отдельная и очень важная роль. Вот практически и все, что известно о сюжете нового фильма Федора Бондарчука «Притяжение» - любые подробности создатели держали в строжайшей тайне. Фильм снят в формате IMAX и в пока еще редком для современного отечественного кино жанре фантастики. Сам Бондарчук говорил, что на данный момент это его лучшая работа. По прогнозам продюсеров фильм посмотрят 6,5 млн. зрителей. Также продюсеры уже заявили, что лента окупила себя еще до премьеры, после закрытия сделок по продаже фильма в Китай, Германию, Францию и Малайзию. Премьера фильма в России и Китае состоится одновременно. Глава дистрибьюционной компании H.G.C Entertainment Limited Питер Ли отмечал некоторое сходство «Притяжения» с голливудским блокбастером «День независимости».

«Притяжение» выйдет в прокат одновременно в России и Китае

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«С пяти до семи»

В течении полугода, с пяти до семи, он ждал в кафе Анну. Но пришла другая девушка, и это кафе стало постоянным местом их встреч. Эти встречи – попытка избавиться от груза прошлых проблем и начать новую жизнь. И вроде все начало получаться, но в самый неподходящий момент появилась беременная Анна. В итоге в дело пришлось вмешиваться даже следователю убойного отдела. В главных ролях в этом фильме – не то мелодраме, не то детективе – снимались Александр Ильин мл. и Дарья Мельникова. Режиссер Владимир Щегольков, работавший в свое время над сериалом «Виола Тараканова», криминальной комедией «Антидурь» и снимавший Сергея Шнурова в сериале «Детка». Московская премьера «С пяти до семи» состоялась прошлой зимой, а еще до того фильм получил гран-при фестиваля «Амурская осень» - вручавший награду Дмитрий Астрахан отметил, что решение жюри было практически единогласным.





«Джокер»

Симпатичный и достойный молодой человек влюбляется в девушку не своего круга. Он решается открыть ей сердце, и выясняется, что и она влюблена. Молодые счастливы и намерены пожениться. Но тут вмешивается родня с обеих сторон: семья невесты не уверена, что девушке нужен брак с человеком более низкого социального происхождения. Близкие жениха знают один секрет, который может разрушить планируемое семейное счастье. «Джокер» снят по мотивам короткого рассказа Антона Чехова «Женщина без предрассудков», фильм выходит в российский прокат в преддверии 29 января, дня рождения писателя. Это продюсерский и сценарный дебют Сергея Охотина, в главных ролях актриса «Театра у Никитских ворот» Дарья Щербакова и актер театра на Таганке Олег Толкунов. Осенью прошлого года фильм получил сразу пять главных наград фестиваля Los Angeles Cinema Festival of Hollywood (лучший игровой фильм, лучший режиссер, лучший оператор, лучший актер и лучшая актриса).

Российская экранизация произведений Чехова победила на фестивале в Голливуде







«Молчание»

XVII столетие. Два португальских миссионера путешествуют по Японии с целью разыскать своего учителя, падре Феррейру, и опровергнуть слухи о его отступничестве после пребывания в стране, в которой христианство под запретом, а последователи этой религии подвергаются жестоким преследованиям. «Молчание» снято по одноименному классическому роману японского писателя Сюсако Эндо, этот фильм – давний проект Мартина Скорсезе о трудности и неоднозначности веры, который американский классик задумал четверть века назад. С 2009 года Скорсезе неоднократно бывал в Японии с целью посетить те места, где происходило действие романа. В главных ролях в этой исторической драме снимались Лиам Нисон, Эндрю Гарфилд и Адам Драйвер, съемки проходили в Тайване. Консультантом на проекте был отец Джеймс Мартин, известный американский иезуит, редактор по спецпроектам журнала американских иезуитов America, а премьера фильма состоялась в Pontifical Oriental Institute в Риме, затем были показы и в Ватикане. Американский институт кино и Национальный совет кинокритиков США включили «Молчание» в свои десятки главных фильмов года.

Мартин Скорсезе и Paramount продлевают сотрудничество до 2019 года

«Молчание»: Цена веры





«Трансформация»

Мать-одиночка Рене живет со своим сыном-подростком на окраине города. Жизнь ее трудна и скучна, самое интересное в ней – арахнофобия, ее панический страх перед пауками. Но однажды среди бела дня ее похищают, заталкивают в фургон и куда-то увозят. Женщина приходит в себя в секретной лаборатории, где над ней начинают проводить жуткие опыты. Удастся ли героине сбежать из этого ужасного места? Или, как надеются ее мучители, она трансформируется в некую иную сущность? Фантастический триллер «Трансформация» снял Стивен Шейнберг, чье самое большое достижение – комедия «Секретарша», за главную роль в которой Мэгги Джилленхол получила номинацию на «Золотой глобус». В 2006 году он напомнил о себе лентой «Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус» с Николь Кидман. «Трансформация» - его первый за минувшее десятилетие фильм. Критике он не понравился. Но она отмечала отличную работу исполнительницы главной роли Нуми Рапас, памятной прежде всего по шведской экранизации романов Стига Ларссона о девушке с татуировкой дракона и по «Прометею» Ридли Скотта.





«Скандинавский форсаж: Гонки на льду»

Король уличных автогонок Рой освобождается из тюрьмы, в которой провел два года за участие в нелегальных соревнованиях. Он желает навсегда позабыть о своем рискованном хобби. Но судьба бросает ему новый вызов: его дочь Нина планирует пойти по его стопам и принять участие в опасной гонке, затеваемой его давними противниками. Маршрут соревнования пойдет из Норвегии в Швецию и закончится в Мурманске. Бывший заключенный пытается сделать все, чтобы отговорить дочку от этого опасного приключения. «Скандинавский форсаж: Гонки на льду» Халлварда Браэина - вторая часть суперуспешного норвежского проекта «Скандинавский форсаж», маршрут героев которого не выходил за пределы Норвегии. Тот фильм стал вторым самым популярным национальным фильмом за всю историю, а также в 2015 году получил четыре национальные кинопремии Amanda.





«Семейное ограбление»

Каролина и Кароль все жизнь жили, не зная друг друга и того, что у них есть нечто общее, а именно – их бешеный папаша. Вор международного масштаба, однажды он собирает девушек вместе и на паях с ними намерен провернуть дерзкое ограбление, самое крупное за всю его карьеру. Но идеально продуманный пkан внезапно начинает рушиться. В комедии «Семейное ограбление» главную роль сыграл Жан Рено, а его дочерей – локально популzрные французские актрисы Рем Кериси и Камиль Шаму. Также в фильме снимались и более известные дамы, в частности Фамке Янссен. Режиссер фильма франко-бельгиец Паскаль Бурдьо.





«Балерина»

80-е годы XIX столетия, юная сиротка Фелиси мечтает стать балериной. Вместе со своим другом Виктором, мечтающем о карьере изобретателя, она сбегает из приюта в сельской Бретани и отправляется в Париж, чтобы поступить в балетную школу и воплотить в жизнь свою мечту. У обоих ребят есть страсть и работоспособность – все для того, чтобы добиться своей цели, несмотря на все трудности, людскую зависть и недоброжелательность. Тем более, у Фелиси появляется таинственная наставница, живущая под псевдонимом «Одетта», а Виктор становится слушателем семинара самого Гюстава Эйфеля. Франко-канадский анимационный 3D-фильм «Балерина» - первый в истории полнометражный мультфильм о балете. В производстве создатели «Балерины» использовали в качестве ключевого кадра рисунки, фиксирующие технику двух звезд труппы Opera national de Paris Орели Дюпон и Жереми Белингара.



