Режиссёр «Собачьего сердца» откровенно рассказал «О любви»

23 марта 2017 года в российский прокат выйдет новая картина культового режиссёра Владимира Бортко «О любви» производства Студии 2-Б-2 Интертэйнмент (дистрибьютор - компания «Люксор Дистрибьюшн»). После эпохальных экранизаций литературной классики «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба», откровенно мужского брутального кино «Душа шпиона» Владимир Бортко приходит к такому трепетному жанру, как мелодрама с элементами эротики. Режиссёр снял откровенную историю о любовных перипетиях между героями, роли которых исполнили потрясающие артисты: Аня Чиповская, Алексей Чадов, Дмитрий Певцов и Мария Миронова. Продюсеры фильма — Наталия Бортко и Елена Иванова.





Владимир Бортко работал над сценарием картины «О любви» с 2004 года. Несмотря на абсолютную оригинальность истории, автор признается, что вдохновился великим произведением Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». В центре сюжета тоже замужняя женщина, которая становится жертвой своих чувств. Красавица Нина (Аня Чиповская) живет, как ей кажется, в счастливом браке с интеллигентным профессором-китаистом Александром (Алексей Чадов), по совместительству её преподавателем. Но долг за ипотеку подспудно давит на супружеские отношения. Однажды Нина знакомится с Сергеем (Дмитрий Певцов), руководителем того самого банка, которому должен ее муж, и деловая встреча превращается в неформальную. Едва ли Нину ведёт к эффектному мужчине ситуация с ипотекой, которая становится лишь поводом отдаться влечению. Роман с женатым Сергеем вряд ли сулит счастье, но девушка осознает, что впервые чувствует настоящую любовь. Какое наказание ждет современную Анну Каренину?

«Как гласит эпиграф у Льва Николаевича, «Мне отмщение и аз воздам». В «Анне Карениной» Бог воздал, бросив Анну на рельсы за нарушение брачного союза. Разрешение конфликта в моей истории принципиально другое, современное. Социальный контекст диктует разные условия. – рассказывает Владимир Бортко. – Моя новая картина не совсем мелодрама, в привычном понимании этого слова. Я думаю, что финал отличен от большинства фильмов о любви, которые оставляют у зрителей чувства радости или светлой печали. Здесь всё сложнее».





Самым важным для режиссёра стал выбор актёров, которые не только могли сыграть сильную страсть, но и влюбляли бы в себя зрителя с первого взгляда. Так, прекрасная Аня Чиповская, которая снимается в картине ню, завораживает своей красотой. Однако не только во внешности её сила: на хрупкие плечи артистки легла основная ответственность за драматургию истории. Владимир Бортко отмечает, что «О любви» — это практически монофильм об одной женщине, в котором главная героиня — как прима-балерина в балете, и актриса прекрасно справилась с «ведущей партией». Даже оригинальная музыка от известного композитора, автора «Позвони мне, позвони», Максима Дунаевского, писалась специально под твёрдый характер звезды новой картины Бортко.

Алексей Чадов, который зачастую предстаёт в образах брутальных мужчин или простоватых парней, играет здесь тонкую драматическую роль питерского интеллигента с разбитым сердцем. Александр – профессор Восточного факультета, который преподает китайскую культуру и язык. Людей, изучающих древний китайский род – тангутов, в мире всего чуть более 10, и один из этих учёных – сын Владимира Бортко. Его род деятельности послужил вдохновением для образа Александра и антуража всего фильма.





«Я учил страницу текста на китайском 2 недели! Консультанты помогали справиться с произношением, – признаётся Алексей Чадов. – Знаете, артикуляция этих звуков похожа на медитацию. Язык совершенно вне органики русского человека, поэтому люди, которые столь глубоко погружаются в культуру другой страны, вызывают у меня большой интерес и удивление. Я наблюдал, как ведут себя в жизни китаисты. Даже в бытовом общении они производят особенное впечатление, которое я и пытался поймать».

Не менее органичен и убедителен Дмитрий Певцов в образе влиятельного и эффектного банкира Сергея, оказавшегося между двух огней — любовницы Нины и жены Тамары, сильный, трогательный образ которой воплощает Мария Миронова.





Несмотря на скромный бюджет, над проектом трудились профессионалы с большими именами. Как упомянуто выше, музыку писал композитор Максим Дунаевский, художником по костюмам выступила Екатерина Шапкайц, которая создавала образы для картины «Викинг», а режиссёром монтажа — Мария Сергеенкова («Брестская крепость», «Батальонъ», «Мы из будущего»).

Картина «О любви» снята в Петербурге, который также становится героем этой истории. Город предстаёт в фильме во всей красоте своей архитектуры и главных достопримечательностей. Основное действие происходит холодной мрачной осенью, и это, по словам режиссёра, непосредственно влияет на развитие сюжета: «Петербург красив, холоден и не способствует ярким проявлениям чувств. В Москве все динамичнее - драмы разрешаются быстрее. Учитывая традиции, интеллигентность, неторопливость петербуржцев, все развивается медленно и вдумчиво. Я бы мог рассказать эту историю в Москве, но она была бы стремительнее, динамичнее, жестче, потому что в двух разных городах и разговаривают на разных языках».





Некоторые сцены на натуре с массовкой были сняты практически документально. Например, в эпизоде с китайцами на Дворцовой площади, приехавшими на экскурсию в Эрмитаж, Алексей Чадов говорил с настоящими туристами на их родном языке, а они даже не подозревали, что идут съемки, и с ними общается известный актёр, а не настоящий гид.

Авторы показывают не только старые улицы Петроградской стороны, в которых еще сохранились коммунальные квартиры, но и дорогие дома на Мойке напротив мемориальной квартиры Пушкина, почти у Зимнего дворца или на Английской набережной. Сцены в коммунальной квартире снималась в расселенной коммуналке. Изначально там были только пустые стены и разобранный пол. Место жительства питерской интеллигентной семьи было воссоздано художником-постановщиком Дмитрием Маличем абсолютно с нуля.





Одна из ключевых сцен фильма происходит в казино. Бюджет картины не позволял построить декорацию такого размера или снарядить экспедицию в Азов, где расположено единственное в России легальное игорное заведение. Продюсеры нашли неординарное решение – снимать на пароме Государства Мальты, который приходит в порт Санкт-Петербурга несколько раз в месяц и где действует таможенный контроль. По словам продюсера и оператора Елены Ивановой, это была поистине военная операция, потому что на организацию смены потребовалось 2 месяца подготовки, а оборудование на борт пришлось поднимать портовыми кранами.

Тем не менее, Елена Иванова отмечает, что самыми сложными оказались съёмки постельных сцен: «Потому что должен был быть не просто секс, а любовь. Уж очень тонка грань между физическим действием и искусством. Ключ к решению этих сцен мы нашли в творчестве Огюста Родена, на выставке которого побывали в Монреале. Французский скульптор говорил: «Когда я смотрю на два обнявшиеся тела, мне интересны не мужчина и женщина сами по себе, а та новая, третья субстанция, которая порождается этим взаимоотношением двоих и которая без их контакта возникнуть не может». Это отношение мы и попытались вложить в эротические сцены фильма «О любви»».