Владимиру Хотиненко – 65 лет

Сегодня, 20 января 2017 года свой 65-летний юбилей отмечает российский кинорежиссер, актер, сценарист и педагог Владимир Хотиненко. Он входит в состав Совета при президенте по культуре и искусству, в состав Патриаршего совета по культуре. Кинематографиста поздравил с юбилеем председатель Правительства России Дмитрий Медведев.



«Талант режиссера и сценариста, яркая индивидуальность, умение тонко чувствовать время и передавать дух эпохи – все это блестяще воплотилось в Ваших работах, которые стали настоящим событием и вошли в золотой фонд отечественного кинематографа», - сообщается на сайте кабмина.



В своем поздравлении Дмитрий Медведев подчеркнул, что независимо от того, какой сюжет для своих работ выбирает Хотиненко, ему «удается искренне и правдиво рассказать о человеческих судьбах, о добре и зле, о вере и прощении», и поэтому его фильмы пользуются большой популярностью и находят отклик в сердцах миллионов зрителей.

Также Владимира Хотиненко поздравил министр культуры России Владимир Мединский: «Вы создатель целого ряда кинолент и многосерийных фильмов, знаковых для отечественного кинематографа. Одинаково успешно воплощая творческие замыслы как по экранизации исторических, так и современных драм, Вам удаётся мастерски передать атмосферу и дух любой эпохи… Желаю Вам доброго здоровья, реализации планов и, конечно же, новых фильмов!».



Владимир Иванович Хотиненко родился 20 января 1952 года в Славгороде Алтайского края. Учился в школах Славгорода и Павлодара (Казахская ССР). После окончания школы год работал художником-конструктором Павлодарского тракторного завода.



В 1976 году с отличием окончил Свердловский архитектурный институт, после чего служил в армии во внутренних войсках МВД СССР. В 1978-1982 годах работал художником-постановщиком на Свердловской киностудии на фильмах «Гонка с преследованием», «Дым Отечества», «Казачья застава», «Вот такая музыка».



В 1981 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров (мастерская Н. Михалкова). Работал ассистентом режиссёра у Никиты Михалкова на фильмах «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Пять вечеров», «Родня». Режиссёрским дебютом Хотиненко стал фильм «Один и без оружия», который он снял в паре с Павлом Фаттахутдиновым в 1984 году. Картина завоевала приз «За дебют» Всесоюзного кинофестиваля в Тбилиси. В 1985 году вышел его следующий фильм «В стреляющей глуши». В 1987 году на экраны вышла его третья работа – картина «Зеркало для героя».



В 1990 годы снял такие ленты, как «Рой» (1990), «Патриотическая комедия» (1992), «Макаров» (1993) и «Мусульманин» (1995). После девятилетнего перерыва увидела свет его следующая работа – исторический сериал «Гибель империи». В том же году в прокат вышла драма Хотиненко «72 метра». В 2009 году на экранах появился фильм «Поп», удостоившийся первой Патриаршей премии в области киноискусства.



В 2000-е годы режиссер поставил сериалы «Достоевский» (2010) и «Бесы» (2014), а также драму «Наследники» (2015).



Владимир Хотиненко активно преподает. Он является заведующим кафедрой режиссуры во Всероссийском государственном университете кинематографии (ВГИК). Руководит Мастерской Факультета режиссуры в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино» и Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. Преподает режиссуру на Высших курсах режиссеров и сценаристов игрового кино.



С 26 июля 2010 года – член Патриаршего совета по культуре (Русская православная церковь). Народный артист Российской Федерации (2010). Заслуженный деятель искусств РФ (2001).