Джеймс Кэмерон снимет еще один фильм о Терминаторе

Как сообщает Deadline , Джеймс Кэмерон намерен вернуться к франшизе «Терминатор» и снять еще один фильм серии. Загвоздка заключается в том, что ему необходимо дождаться 2019 года, так как по американскому законодательству права на оригинальное творение могут быть автоматически возвращены автором по прошествии 35 лет. Однако у Кэмерона уже есть некое «креативное видение» относительно того, в каком направлении должна развиваться франшиза.



Кэмерон собирается спродюсировать новую картину, а также принять участие в написании сценария. Режиссерское кресло, вероятно, займет Тим Миллер, поставивший «Дэдпула».



В 1984 году режиссер продал права на «Терминатора» продюсеру Гейл Энн Херд. Сумма сделки составила один доллар, но Кэмерон поставил условие, что его нельзя будет уволить с режиссерского поста первой ленты. Картина оказалась успешной, и Кэмерон снял продолжение – фильм «Терминатор 2: Судный день», который увидел свет в 1991 году.



Но в 1997 году студия Carolco, владевшей на ту пору половиной прав на «Терминатора», обанкротилась. Владельцами всех прав на возможные продолжения оказались Марио Кассара и Эндрю Дж. Вайна, основатели компании. Затем права на франшизу неоднократно перепродавались, но Джеймс Кэмерон не имел никакого отношения к созданию последующих сиквелов. В итоге на большой экран вышли еще три фильма: «Терминатор 3. Восстание машин» (2003), «Терминатор: Да придёт спаситель» (2009) и «Терминатор: Генезис» (2015). Все три картины провалились в прокате.