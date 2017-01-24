Обнародовано официальное название восьмого эпизода «Звездных войн»

23 января 2017 года создатели франшизы «Звездные войны» объявили официальное название восьмого эпизода. Эта информация была опубликована на официальном сайте космической саги.



«У нас самые лучшие фанаты в этой или любой другой галактике. В знак признательности мы хотели бы, чтобы они первыми узнали название следующей главы саги: «Звездные войны: Последний джедай», - говорится в сообщении.





Таким образом, эпизод VIII выйдет в прокат как «Звездные войны: Последний джедай» (Star Wars: The Last Jedi). Релиз картины, автором сценария и режиссером которой выступил Райан Джонсон, и которую спродюсировали Кэтлин Кеннеди и Рэм Бергман, намечен на 15 декабря 2017 года. Действие развернется непосредственно после событий, показанных в фильме «Звездные войны: Пробуждение силы». К своим ролям вернулись Джон Бойега, Дэйзи Ридли, Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Оскар Айзек, Гвендолин Кристи, Донал Глисон, Лупита Нионго. Также в фильме снимутся Бенисио Дель Торо, Лора Дерн и Келли Мари Трэн.

Напомним, что предыдущая часть возрожденной франшизы – «Звездные войны: Пробуждение силы» – вышла на экраны в декабре 2015 года, и собрала $2.011 млрд, став третьим в истории фильмом после «Аватара» и «Титаника», мировые сборы которого перевалили за $2 миллиарда. Помимо кинотеатральных сборов новые «Звездные войны» заработали больше $3 млрд на продаже сопутствующих товаров. В России картина тоже имела успех: сборы ленты составили 1.8 млрд рублей.



