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Обнародовано официальное название восьмого эпизода «Звездных войн»



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24.01.2017 13:01:00

23 января 2017 года создатели франшизы «Звездные войны» объявили официальное название восьмого эпизода. Эта информация была опубликована на официальном сайте космической саги.

«У нас самые лучшие фанаты в этой или любой другой галактике. В знак признательности мы хотели бы, чтобы они первыми узнали название следующей главы саги: «Звездные войны: Последний джедай», - говорится в сообщении.

Звездные войны: Последний джедай

Таким образом, эпизод VIII выйдет в прокат как «Звездные войны: Последний джедай» (Star Wars: The Last Jedi). Релиз картины, автором сценария и режиссером которой выступил Райан Джонсон, и которую спродюсировали  Кэтлин Кеннеди и Рэм Бергман, намечен на 15 декабря 2017 года. Действие развернется непосредственно после событий, показанных в фильме «Звездные войны: Пробуждение силы». К своим ролям вернулись Джон Бойега, Дэйзи РидлиМарк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам ДрайверОскар Айзек, Гвендолин Кристи, Донал Глисон, Лупита Нионго. Также в фильме снимутся Бенисио Дель Торо, Лора Дерн и Келли Мари Трэн.

Напомним, что предыдущая часть возрожденной франшизы – «Звездные войны: Пробуждение силы» – вышла на экраны в декабре 2015 года, и собрала $2.011 млрд, став третьим в истории фильмом после «Аватара» и «Титаника», мировые сборы которого перевалили за $2 миллиарда. Помимо кинотеатральных сборов новые «Звездные войны» заработали больше $3 млрд на продаже сопутствующих товаров. В России картина тоже имела успех: сборы ленты составили 1.8 млрд рублей.




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Фильм: «Звёздные Войны: Последний джедай»  Фильм: «Звёздные Войны: Пробуждение силы»  

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