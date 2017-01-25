Новые конкурсы Фонда кино: Какие компании будут признаны лидерами кинопроизводства и какие фильмы получат поддержку в прокате?

23 января 2017 года Фонд кино объявил о начале отбора лидеров отечественного кинопроизводства, а также конкурс на поддержку фильмов в прокате.



Заявки от кинокомпаний, претендующих на поддержку Фонда, принимаются с 23 января по 6 февраля 2017 года. Статус лидера получат минимум пять кинокомпаний. Как и ранее, их деятельность будет оцениваться по таким критериям, как зрительская оценка фильмов (посещаемость в кинозалах и телевизионный рейтинг), профессиональная оценка фильмов (награды кинофестивали и кинопремии), продолжительность работы компании на рынке и количество выпущенных ею фильмов с учетом тиражей. Оцениваться будут прокатные, телевизионные и наградные показатели компаний в период с 2012 по 2016 годы.



Кроме того, Фонд кино начинает отбор национальных фильмов, претендующих на получение финансовой поддержки в прокате. В течение года состоятся четыре конкурса на финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов, связанных с прокатом отечественных фильмов: с 23 января по 2 февраля, с 3 апреля по 14 апреля, с 24 июля по 4 августа, с 23 октября по 3 ноября.

Финансирование на эти проекты будет выделено на возвратной основе. На один проект может быть выделено не более 100 млн. рублей, при этом сумма поддержки не может превышать 70% сметной стоимости проката фильма. важно, чтобы у компании не было задолженностей по уплате налогов и неисполненных обязательств перед Фондом кино.

Подробная информация о процедуре подачи заявок и список необходимых документов доступна на сайте Фонда кино:



Отбор лидеров отечественного кинопроизводства в 2017 году



Отбор проектов в целях поддержки проката национальных фильмов в 2017 году