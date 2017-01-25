    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Год кино
 
Кинобизнес
 
  
Актуально о кинобизнесе
Новости кинопроката
Фильмы
Работа в кино
Кинособытия
База данных по киноиндустрии
Фото




 
 
Подписка
 

Новые конкурсы Фонда кино: Какие компании будут признаны лидерами кинопроизводства и какие фильмы получат поддержку в прокате?



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу
25.01.2017 11:35:00

23 января 2017 года Фонд кино объявил о начале отбора лидеров отечественного кинопроизводства, а также конкурс на поддержку фильмов в прокате.

Заявки от кинокомпаний, претендующих на поддержку Фонда, принимаются с 23 января по 6 февраля 2017 года. Статус лидера получат минимум пять кинокомпаний. Как и ранее, их деятельность будет оцениваться по таким критериям, как зрительская оценка фильмов (посещаемость в кинозалах и телевизионный рейтинг), профессиональная оценка фильмов (награды кинофестивали и кинопремии), продолжительность работы компании на рынке и количество выпущенных ею фильмов с учетом тиражей. Оцениваться будут прокатные, телевизионные и наградные показатели компаний в период с 2012 по 2016 годы.

Кроме того, Фонд кино начинает отбор национальных фильмов, претендующих на получение финансовой поддержки в прокате. В течение года состоятся четыре конкурса на финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов, связанных с прокатом отечественных фильмов: с 23 января по 2 февраля, с 3 апреля по 14 апреля, с 24 июля по 4 августа, с 23 октября по 3 ноября. 

Финансирование на эти проекты будет выделено на возвратной основе. На один проект может быть выделено не более 100 млн. рублей, при этом сумма поддержки не может превышать 70% сметной стоимости проката фильма. важно, чтобы у компании не было задолженностей по уплате налогов и неисполненных обязательств перед Фондом кино.

Подробная информация о процедуре подачи заявок и список необходимых документов доступна на сайте Фонда кино:

Отбор лидеров отечественного кинопроизводства в 2017 году

Отбор проектов в целях поддержки проката национальных фильмов в 2017 году



Просмотров: 231   |      


Все статьи по теме кинобизнес

24.01.2017Итоги уикенда с 19 по 22 января 2017: Вин Дизель вернул Ксандера Кейджа на экраны
23.01.2017Российское кино усилят протекционизмом
23.01.2017Сборы в США и Канаде за уикенд с 20 по 22 января 2017 года: Джеймс Макэвой опередил Вина Дизеля
18.01.2017Состав попечительского совета Фонда кино изменится
17.01.2017Итоги уикенда с 12 по 15 января 2017: «Кредо убийцы» впереди «Викинга»

Все статьи по теме Фонд кино

18.01.2017Состав попечительского совета Фонда кино изменится
13.01.2017Отчет Фонда кино за новогодние праздники: Зрители смотрят российское кино
30.12.2016Отчет Фонда кино за 52 неделю 2016 года: Зритель возвращается в кинотеатры
23.12.2016Отчет Фонда кино за 51 неделю 2016 года: «Изгой-один» не помог кинотеатрам увеличить посещаемость
21.12.2016Фонд кино поддержит кинотеатры в 46 регионах страны

  Новости кино



 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006