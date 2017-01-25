«Притяжение»: Вторжение на планету Чертаново

24 января 2017 года московские журналисты и зрители увидели новую картину Фёдора Бондарчука «Притяжение», а также пообщались со съёмочной группой и актёрами на пресс-конференции. Фильм о падении НЛО на район Чертаново снимался в секретности, в том числе на закрытых полигонах Министерства обороны и ракетном крейсере «Адмирал Кузнецов», и даже после премьеры создатели просят журналистов не раскрывать детали сюжета и не портить зрителю интригу.





Хотя главная интрига всё же: что заставило режиссёра взяться за этот проект об инопланетном вторжении, истории старой, почти как кинематограф. На декабрьском кинорынке Фёдор Бондарчук говорил, что сначала не отнесся к задумке всерьёз, но там же назвал «Притяжение» своим лучшим фильмом.





Трейлеры и вся промо-кампания не даёт ответа, и создатели сознательно прячут от зрителя интересную сюжетную линию. Остаётся только сказать, что конфликт в фильме не так прост, как может показаться. Как создатели «Кловерфилд 10» снимали картину в строгой секретности, чтобы заставить зрителя до последнего маяться, пытаясь определить её жанр (хотя принадлежность к вселенной «Монстро» на него намекала). Так и в случае с «Притяжением» зрителя ждут очевидно неочевидные (в зависимости от степени догадливости) твисты.





Впрочем, одно лишь словосочетание «НЛО в Чертаново» вызывает любопытство, ведь пришельцы в кино обычно вторгаются в такие города, как Лос-Анджелес, Нью-Йорк, а здесь даже не Красная площадь — окраинный район на юге Москвы. Так же как в своё время это сделал Тимур Бекмамбетов в «Дозорах», Фёдор Бондарчук приблизил фантастику к реальности среднестатистического жителя Москвы. Режиссёр отказывается определять жанр картины, но чаша весов социальной драмы и подростковой мелодрамы перевешивает sci-fi. Ведь пришельцы в кино падают на Землю не просто так, а чтобы, словами одного из героев, «дать нам узнать что-то о самих себе».





Создатели не скрывают, что идея истории родилась после беспорядков в Бирюлёве, последовавших за убийством молодого москвича, Егора Щербакова. «Жанр остросоциальной драмы сразу обрекает на разговор с малым количеством зрителей, поэтому появилось такое решение», — рассказал на пресс-конференции сопродюсер Михаил Врубель, который вместе с Александром Андрющенко и предложил идею Бондарчуку. Чертаново здесь не просто антураж, а настоящая планета со своей атмосферой и законами. Её населяют особые существа – современная молодёжь, у которых своя жизнь, где есть любовь, дружба, принципы и агрессия, но взрослые и влиятельные их не слышат, и это выливается в бунт.





Столкновение внеземной цивилизации с планетой Чертаново отлично подчёркивает звуковой ряд картины, в которой за саунд-дизайн отвечал новозеландец Дэйв Уайтхед («Хоббит», «Район №9», «Робот по имени Чаппи»). Звук, согласно задумке, основан на свойствах воды — элемента, который играет главную роль в физике инопланетного мира «Притяжения». В саундтреке «космические» композиции от молодого автора Ивана Бурляева, племянника Федора Бондарчука, сталкиваются с треками популярных молодёжных исполнителей — L’One, «Грибы», Макс Корж, Жак-Энтони.





«Для меня всё абсолютно новое в этой картине. Я впервые полностью поменял команду, кроме художника-постановщика Жанны Пахомовой и художника по костюмам Тани Мамедовой, все остальные — молодые кинематографисты. Я не понимал, что меня ждет, но их талант и деятельное участие, желание слушать и слышать сделали свое дело», — признался журналистам режиссёр. И если на поле научной фантастики Фёдор Бондарчук уже вышел с «Обитаемым островом», то всё же «Притяжение» — его первая картина о сегодняшнем дне. Хотя она и содержит фантастический элемент, для режиссера это новый опыт.