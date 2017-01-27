Финалисты «Лаборатории PROкино» Киностудии Горького расскажут «про кино»

3 февраля 2017 года состоятся премьеры игровых и документальных фильмов, снятых участниками «Лаборатории PROкино» — образовательного проекта Киностудии Горького. Конкурсанты создавали короткометражные работы, объединенные общей темой «про кино», под руководством режиссеров-кураторов: Жоры Крыжовникова, Александра Войтинского, Ираклия Квирикадзе, Андрея Добровольского, Веры Сторожевой.



«Обмен идеями между конкурсантами, обратная связь от них – это главное, ради чего мы организовали лабораторию, — отмечает генеральный директор Киностудии Горького Сергей Зернов. – Мы помогли участникам правильно расставить акценты, сохранить и развить их замыслы, чтобы конкурсанты сняли именно те фильмы, о которых мечтали».



«Несмотря на то, что студия первый раз проводила подобного рода лабораторию, организовано всё было очень правильно, — делится впечатлениями участница проекта, режиссер Влада Макейчик. - Главное, что помимо техники и других ресурсов, у нас, выигравших питчинг, были кураторы. Куратор моего проекта — Жора Крыжовников. Мне кажется, он замечательный педагог. На всех стадиях подготовки его советы были очень полезными. Особенно ценно то, что Жора помог раскрыть мой замысел, а не навязывал своё видение».

Кинопоказы пройдут в Лектории Музея современного искусства «Гараж».

Вход свободный.



РАСПИСАНИЕ

3 февраля, 19:00–22:00

Лекторий Музея «Гараж»

Вход свободный по предварительной регистрации

Фильм будет демонстрироваться с русскими субтитрами





ГОЛОСА ЗА ОКНОМ

Режиссер: Эльвира Болгова

Автор сценария: Марина Московчук

Продолжительность: 11 мин.

6+

Художественный руководитель: Ираклий Квирикадзе

Синопсис: В подвале роскошного ресторана «В садах Афродиты» кипит работа. Две мойщицы — Рыжеволосая и Толстушка — легко и умеючи перемывают горы грязной посуды. Так и прошли бы их монотонные будни, если бы двое — незнакомец и его бывшая — не начали выяснять свои отношения рядом с окном моечной. Мойщицы снизу видят только ноги мужчины и женщины, но все прекрасно слышат! Грязный конфликт в окне цепляет их за живое и выводит из себя. Тарелки заброшены, работа превращается в ад, а двое в окне продолжают допекать женщин криками и рыданием. Две разгневанные мойщицы пролетают через фешенебельный зал ресторана, круша все на своем пути. На улице они налетают с кулаками на своего обидчика и неожиданно оказываются в центре киносъемочной площадки.





КАСТИНГ

Режиссер: Влада Макейчик

Продолжительность: 11 мин.

6+

Художественный руководитель: Жора Крыжовников

Логлайн: Амбициозная мать приводит дочь на кинопробы, чтобы реализовать свою мечту. Девочка мечтает совсем о другом. Конфликт приводит к неожиданной для обеих развязке.

Синопсис: Женщина с несложившейся актерской карьерой везет дочь в Москву на кинопробы. Оказавшись в столице, девочка с любопытством смотрит по сторонам. Мать торопит ее. В студии девочка не может сказать ни слова. Попытки ее расшевелить ни к чему не приводят. Женщина хлопает дверью. Девочка бежит за матерью, но та игнорирует ее. Женщина садится на диван, чтобы переждать время до отъезда домой. Вскоре малышка замечает, что маме нездоровится. Она отправляется на поиски воды, и понимает, что заблудилась. В одном из темных коридоров видит портреты. Девочка встает на стул, чтобы лучше разглядеть, видит на одном из них свою мать, оступается и падает.

Мать приходит в себя, обнаруживает, что дочери нет рядом, и отправляется на ее поиски. В одном из коридоров она находит опрокинутый стул и брошенную кружку. Женщина бежит по коридорам, дергая закрыты ручки дверей. Услышав голоса, доносящиеся из одного из павильонов, заглядывает туда. В павильоне она видит дверь, напоминающую вход в квартиру. Открывает, и на пороге видит ботинки своей дочери. Женщина проходит сквозь гостиную, и в спальне видит дочь, спящую на кровати. Мать с нежностью смотрит на дочь, как будто видит ее в первый раз.





ЛЁНЕЧКА

Режиссер: Алла Савина

Продолжительность: 22 мин.

12+

Художественный руководитель: Ираклий Квирикадзе

Синопсис: Восьмилетняя дочь Лёнечки, работника отдела кадров киностудии, ночью написала сочинение про папу. Вышло смешно, но очень коротко. Утром Лёня прочел сочинение, расстроился и решил написать о своей жизни сам. Весь день он перебирал воспоминания, ни одно из которых не решился перенести на бумагу. Ведь в детстве он шалил, плохо успевал в школе, а позже не смог добиться внимания любимой девушки. Единственный талант — красивый почерк — вот все, чем Лёня мог бы гордиться. Благодаря почерку Лёня легко пережил армейские годы, так как сидел при штабе, да и теперь он всего лишь заполняет разовые пропуска на киностудии. Ни мать, ни его лучший друг Коля не помогли ему вспомнить хоть какой-то эпизод из жизни, достойный остаться в вечности. К концу дня Лёня даже ссорится с Колей и еле добирается до дома, подавленный алкоголем и самокопанием. Дома его встречает всегда раздраженная жена и… любимая младшая дочь. Ее короткое сочинение теперь кажется значительнее, растроганный Лёня перечитывает его с чувством благодарности к дочери.



ПОСЛЕДНИЙ ТРАМВАЙ

Режиссер: Дарья Молчанова

Продолжительность: 19 мин.

12+

Художественный руководитель: Ираклий Квирикадзе

Синопсис: В небольшой квартире живут сын и мать. Сын стоически переносит все тяготы, связанные с уходом за пожилой женщиной, которая в буквальном смысле впадает в детство – считает себя маленькой девочкой. Но самым тяжелым для него является тот факт, что мать его больше не узнает. Жизнь сына делится на дом-работа, работа – дом, где его ждут бессонные ночи. Ведь даже ночью за его мамой-девочкой нужен глаз да глаз. Так в одну ночей она чуть не выпадает из окна.

Сиделка, которая находится с матерью днем, обращает внимание сына на взаимосвязь между просветлениями в сознании матери и просмотром ею любимых фильмов, которые сын записал для нее на видеокассету.

Во время очередного визита врач сообщает сыну, что для его матери наконец освободилось место в клинике, которое они так долго ждали.

За матерью приезжают медики, но она отказывается с ними идти и, несмотря на предложения врачей, сын не разрешает сделать это насильно, надеясь ее уговорить.





ТЕЛЕСКОП

Режиссер: Тома Стэнко

Продолжительность: 21 мин.

12+

Художественный руководитель: Ираклий Квирикадзе

Синопсис: В московской небольшой квартире мужчина Антон собирает телескоп.

Раздается звонок. Он разговаривает с женщиной Лизой, которая его бросила. Антон иронично рассказывает ей, что собирается смотреть на Луну и выть от одиночества. После разговора с Лизой он смотрит в телескоп на большой дом напротив.

В одном окне мужчина достает из кармана механическую птичку-игрушку, заводит ее и тут же поднимает пистолет и стреляет в себя. Антон опешил. Оторвавшись от телескопа, он кружит по комнате. Потом вновь смотрит в телескоп. В том же окне виден другой мужчина, который делает все то же, что и первый самоубийца. Антон в ужасе. Звонит Лизе. Просит приехать. Вновь заглядывает в телескоп. Там третий мужчина убивает себя. Антон двигает телескоп в сторону и видит в окне рядом кинокамеру, осветительные приборы, понимает «Все самоубийцы – актеры. Идут кинопробы».