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ОТР раскроет зрителям «Киноправду?!»



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26.01.2017 11:55:00

В январе 2017 года на телеканале Общественное Телевидение России запускается новый проект Леонида Млечина «Киноправда?!». Он посвящен столетию Октябрьской революции, восьмидесятилетию пика сталинских репрессий, и, частично, шестидесятилетию хрущевской оттепели. 

В течение года будут показаны 52 фильма производства 1930-1990-х годов. Многие из них уже не показывает ни один канал, некоторые показываются крайне редко. Среди них есть и настоящие шедевры («Чапаев», «Иван Грозный», «Покаяние» и другие), и просто крепко сделанные фильмы, которые ценны как яркие приметы времени, в котором они были созданы. 

афиша фильма Чапаев

Создатели программы уверены, что советская киноклассика – это история нашей страны, только в художественной форме. История – не то, что показано в фильмах, а фильмы сами по себе, потому что какую бы художественную и политическую задачу ни ставила перед собой съемочная группа, живая жизнь все равно прорывается в кадр.

«Киноправда?!» выходит раз в неделю, по воскресеньям, в 19:40. Предваряет показы фильмов комментарий популярного телеведущего Леонида Млечина, который в своем излюбленном жанре исторического расследования рассказывает и о фильме, и о его создателях, и о времени, в котором создавался фильм, и о времени, о котором он повествует. С присущей ему яркостью изложения и глубоким знанием предмета Млечин смотрит на события прошлого века с позиций дня сегодняшнего, объясняя, таким образом, почему интересно и полезно смотреть сегодня фильмы «Киноправды».



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