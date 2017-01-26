ОТР раскроет зрителям «Киноправду?!»

В январе 2017 года на телеканале Общественное Телевидение России запускается новый проект Леонида Млечина «Киноправда?!». Он посвящен столетию Октябрьской революции, восьмидесятилетию пика сталинских репрессий, и, частично, шестидесятилетию хрущевской оттепели.



В течение года будут показаны 52 фильма производства 1930-1990-х годов. Многие из них уже не показывает ни один канал, некоторые показываются крайне редко. Среди них есть и настоящие шедевры («Чапаев», «Иван Грозный», «Покаяние» и другие), и просто крепко сделанные фильмы, которые ценны как яркие приметы времени, в котором они были созданы.





Создатели программы уверены, что советская киноклассика – это история нашей страны, только в художественной форме. История – не то, что показано в фильмах, а фильмы сами по себе, потому что какую бы художественную и политическую задачу ни ставила перед собой съемочная группа, живая жизнь все равно прорывается в кадр.



«Киноправда?!» выходит раз в неделю, по воскресеньям, в 19:40. Предваряет показы фильмов комментарий популярного телеведущего Леонида Млечина, который в своем излюбленном жанре исторического расследования рассказывает и о фильме, и о его создателях, и о времени, в котором создавался фильм, и о времени, о котором он повествует. С присущей ему яркостью изложения и глубоким знанием предмета Млечин смотрит на события прошлого века с позиций дня сегодняшнего, объясняя, таким образом, почему интересно и полезно смотреть сегодня фильмы «Киноправды».

