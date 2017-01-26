Киноафиша на уикенд 26-29 января: Инопланетяне высадились в Чертаново

26 января 2017 года на российские экраны вышли шесть новых фильмов. И прежде всего это фантастический блокбастер Фёдора Бондарчука «Притяжение» и историческая драма Мартина Скорсезе «Молчание», главные роли в которой сыграли Лиам Нисон, Эндрю Гарфилд и Адам Драйвер. Со 2 февраля в российском прокате одиннадцать новинок. В том числе отечественная комедия «Огни большой деревни», а также продолжение культовой франшизы «Звонки» и фестивальные хиты «Сафари» Ульриха Зайдля и «Коммивояжер» Асгара Фархади.

26 января на экраны вышли следующие новинки кино:

«Притяжение»

Неопознанный космический объект приземляется в московском Чертаново. Тут же начинается военная операция под руководством героя Олега Меньшикова. В то же время рядовые жители района также намерены дать отпор пришельцам, руководствуясь принципом «это наша Земля». Есть еще девушка (в исполнении Ирины Старшенбаум), у которой в этой истории совершенно отдельная и очень важная роль. Вот практически и все, что известно о сюжете нового фильма Федора Бондарчука «Притяжение» - любые подробности создатели держали в строжайшей тайне. Фильм снят в формате IMAX и в пока еще редком для современного отечественного кино жанре фантастики. Сам Бондарчук говорил, что на данный момент это его лучшая работа. По прогнозам продюсеров фильм посмотрят 6,5 млн. зрителей. Также продюсеры уже заявили, что лента окупила себя еще до премьеры, после закрытия сделок по продаже фильма в Китай, Германию, Францию и Малайзию. Премьера фильма в России и Китае состоится одновременно. Глава дистрибьюционной компании H.G.C Entertainment Limited Питер Ли отмечал некоторое сходство «Притяжения» с голливудским блокбастером «День независимости».

«Притяжение» выйдет в прокат одновременно в России и Китае

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«С пяти до семи»

В течении полугода, с пяти до семи, он ждал в кафе Анну. Но пришла другая девушка, и это кафе стало постоянным местом их встреч. Эти встречи – попытка избавиться от груза прошлых проблем и начать новую жизнь. И вроде все начало получаться, но в самый неподходящий момент появилась беременная Анна. В итоге в дело пришлось вмешиваться даже следователю убойного отдела. В главных ролях в этом фильме – не то мелодраме, не то детективе – снимались Александр Ильин мл. и Дарья Мельникова. Режиссер Владимир Щегольков, работавший в свое время над сериалом «Виола Тараканова», криминальной комедией «Антидурь» и снимавший Сергея Шнурова в сериале «Детка». Московская премьера «С пяти до семи» состоялась прошлой зимой, а еще до того фильм получил гран-при фестиваля «Амурская осень» - вручавший награду Дмитрий Астрахан отметил, что решение жюри было практически единогласным.





«Джокер»

Симпатичный и достойный молодой человек влюбляется в девушку не своего круга. Он решается открыть ей сердце, и выясняется, что и она влюблена. Молодые счастливы и намерены пожениться. Но тут вмешивается родня с обеих сторон: семья невесты не уверена, что девушке нужен брак с человеком более низкого социального происхождения. Близкие жениха знают один секрет, который может разрушить планируемое семейное счастье. «Джокер» снят по мотивам короткого рассказа Антона Чехова «Женщина без предрассудков», фильм выходит в российский прокат в преддверии 29 января, дня рождения писателя. Это продюсерский и сценарный дебют Сергея Охотина, в главных ролях актриса «Театра у Никитских ворот» Дарья Щербакова и актер театра на Таганке Олег Толкунов. Осенью прошлого года фильм получил сразу пять главных наград фестиваля Los Angeles Cinema Festival of Hollywood (лучший игровой фильм, лучший режиссер, лучший оператор, лучший актер и лучшая актриса).

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«Молчание»

XVII столетие. Два португальских миссионера путешествуют по Японии с целью разыскать своего учителя, падре Феррейру, и опровергнуть слухи о его отступничестве после пребывания в стране, в которой христианство под запретом, а последователи этой религии подвергаются жестоким преследованиям. «Молчание» снято по одноименному классическому роману японского писателя Сюсако Эндо, этот фильм – давний проект Мартина Скорсезе о трудности и неоднозначности веры, который американский классик задумал четверть века назад. С 2009 года Скорсезе неоднократно бывал в Японии с целью посетить те места, где происходило действие романа. В главных ролях в этой исторической драме снимались Лиам Нисон, Эндрю Гарфилд и Адам Драйвер, съемки проходили в Тайване. Консультантом на проекте был отец Джеймс Мартин, известный американский иезуит, редактор по спецпроектам журнала американских иезуитов America, а премьера фильма состоялась в Pontifical Oriental Institute в Риме, затем были показы и в Ватикане. Американский институт кино и Национальный совет кинокритиков США включили «Молчание» в свои десятки главных фильмов года.

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«Молчание»: Цена веры





«Семейное ограбление»

Каролина и Кароль все жизнь жили, не зная друг друга и того, что у них есть нечто общее, а именно – их бешеный папаша. Вор международного масштаба, однажды он собирает девушек вместе и на паях с ними намерен провернуть дерзкое ограбление, самое крупное за всю его карьеру. Но идеально продуманный пkан внезапно начинает рушиться. В комедии «Семейное ограбление» главную роль сыграл Жан Рено, а его дочерей – локально популzрные французские актрисы Рем Кериси и Камиль Шаму. Также в фильме снимались и более известные дамы, в частности Фамке Янссен. Режиссер фильма франко-бельгиец Паскаль Бурдьо.





«Балерина»

80-е годы XIX столетия, юная сиротка Фелиси мечтает стать балериной. Вместе со своим другом Виктором, мечтающем о карьере изобретателя, она сбегает из приюта в сельской Бретани и отправляется в Париж, чтобы поступить в балетную школу и воплотить в жизнь свою мечту. У обоих ребят есть страсть и работоспособность – все для того, чтобы добиться своей цели, несмотря на все трудности, людскую зависть и недоброжелательность. Тем более, у Фелиси появляется таинственная наставница, живущая под псевдонимом «Одетта», а Виктор становится слушателем семинара самого Гюстава Эйфеля. Франко-канадский анимационный 3D-фильм «Балерина» - первый в истории полнометражный мультфильм о балете. В производстве создатели «Балерины» использовали в качестве ключевого кадра рисунки, фиксирующие технику двух звезд труппы Opera national de Paris Орели Дюпон и Жереми Белингара.





2 февраля на экраны выйдут следующие новинки кино:

«Огни большой деревни»

Где-то в провинции молодой киномеханик твердо намерен спасти кинотеатр «Родина», который местные власти планируют сравнять с землей. Действовать парень решил радикально. В компании единомышленников (дембель, свадебный оператор и каратистка) он похищает скандальную и грубую знаменитость. «Огни большой деревни» - полнометражный режиссерский дебют 25-летнего Ильи Учителя, сына Алексея Учителя. Знаменитость играет Дмитрий Дюжев. Лента получила спецприз жюри и награду за лучший сценарий на кинофестивале «Кинотавр», а также награды фестивалей «Будем жить!» и «Балтийские дебюты».

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«Голос монстра»

Мальчик по имени Коннор пытается справиться с тем, с чем справиться невозможно – осознать, что его мать умирает от рака. Однажды старое тисовое дерево за его окном оживает. Так в жизни Коннора появляется монстр, который расскажет ему несколько очень страшных историй. Но основная мысль у всех них одна: даже когда все вокруг рушится, можно найти в себе силы для того, чтобы жить дальше. «Голос монстра» Хуана Антонио Байона – адаптация одноименного бестселлера Патрика Несса, который сам написал сценарий к фильму. В свое врем Несс по контракту с издательством заканчивал роман, а оригинальная идея принадлежала Шиван Дауд, которая сама была неизлечимо больна и умерла, не успев написать роман. В фильме, съемки которого проходили в Испании и Великобритании, главную роль сыграл 14-летний шотландец Льюис МакДугалл, также в актерский ансамбль вошли Сигурни Уивер и Фелисити Джонс. Премьера фильма состоялась в рамках кинофестиваля в Торонто.

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«Коммивояжер»

Молодая супружеская пара – преподаватель литературы Эмад и его жена Рана, играют в любительском театре пьесу Артура Миллера «Смерть коммивояжера». В их доме из-за строительных работ неподалеку начинает рушиться стена, и вскоре им удается снять недорогое жилье. Правда, владелец забывает упомянуть, что прежней квартиросъемщицей была женщина, вроде бы занимавшаяся проституцией. Однажды, когда Эмада не было дома, в дверь постучал мужчина, пришедший к предыдущей жилице. Он не сразу понял, что теперь тут живут другие люди. «Коммивояжер» одного из главных современных иранских режиссеров, обладателя «Оскара», «Золотого глобуса» и разнообразных фестивальных наград Асгара Фархади, в этом году попал в номинацию премии «Оскар». Премьера фильма состоялась в конкурсной программе Каннского кинофестиваля, сыгравший Эмада Шахаб Хоссейни получил там награду за мужскую роль, а сам Фархади – приз за сценарий.

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«Сафари»

Может ли существовать нечто более гротескное, чем желание платить огромные суммы денег за возможность убить животное – документальный фильм знаменитого австрийского режиссера Ульриха Зайдля именно об этом. В объектив его камеры попадают немецкие и австрийские туристы, временные обитатели охотничьего домика где-то в Намибии. Вот пожилая пара обильно мажет себя увлажняющими кремами, попутно обсуждая стоимость шкур животных. Вот двое туристов в ожидании зверя дремлют на посту. Главные герои, пожалуй – четверо представителей среднего класса, семья с двумя детьми, в основном режиссер концентрируется на их взглядах на охоту и ее смысл. Главные качества Зайдля как автора – антропологическая точность в описании человека, но также и бесстрастность и невозмутимость. На пару со своим постоянным оператором Вольфгангом Талером они наблюдают за охотниками в саване, за убийством последовательно антилопы гну, зебры и – это станет последней каплей для зрителя – жирафа. Свой фильм Зайдль называет «каникулярным фильмом об убийстве». Премьера картины состоялась вне конкурса на кинофестивале в Венеции.

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«Отпетые напарники»

Гонконгский детектив долгие годы выслеживает босса мафии. Его бывший напарник погиб, и когда дочь напарника попадает в неприятную историю с преступным синдикатом, детективу приходится искать еще и одного американского афериста. Тот промышляет в китайских казино после того, как ему запретили вход в казино американские. По интересному стечению обстоятельств американец стал свидетелем убийства женщины в одном из казино, и это убийство явно указывает на вожделенного мафиозо. Но вот проблема: красавчика-афериста похитил российский вор в законе, якобы американец бросил беременную дочку русского бандита. В «Отпетых напарниках» главные роли играют Джеки Чан и Джонни Ноксвилл. Фильм снимали в Гонконге и Китае, лента была очень успешной в китайском прокате.

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«Космос между нами»

Гарднер вырос в колонии на Марсе, его мать, астронавт, умерла во время родов, а своего отца он никогда не знал. Юноша ни разу не покидал Красной планеты. Когда ему исполнилось шестнадцать, он отправился на Землю, чтобы встретиться с подругой по переписке, вдвоем они отправляются на поиски его отца. Есть еще одна важная проблема: организм героя не приспособлен к жизни на Земле. В главной роли в романтической фантастике от Питера Челсома («Великан», «Давайте потанцуем») снялся Эйса Баттерфилд – звездному ребенку из «Хранителя времени» Мартина Скорсезе и «Игры Эндера» Гэвина Худа в нынешнем году стукнет двадцать. Совсем недавно, в «Доме странных детей мисс Перегрин» Тима Бертона, он уже исполнил робкий первый поцелуй, теперь же зрителя ждет еще более мелодраматичная история с его участием.





«Трансформация»

Мать-одиночка Рене живет со своим сыном-подростком на окраине города. Жизнь ее трудна и скучна, самое интересное в ней – арахнофобия, ее панический страх перед пауками. Но однажды среди бела дня ее похищают, заталкивают в фургон и куда-то увозят. Женщина приходит в себя в секретной лаборатории, где над ней начинают проводить жуткие опыты. Удастся ли героине сбежать из этого ужасного места? Или, как надеются ее мучители, она трансформируется в некую иную сущность? Фантастический триллер «Трансформация» снял Стивен Шейнберг, чье самое большое достижение – комедия «Секретарша», за главную роль в которой Мэгги Джилленхол получила номинацию на «Золотой глобус». В 2006 году он напомнил о себе лентой «Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус» с Николь Кидман. «Трансформация» - его первый за минувшее десятилетие фильм. Критике он не понравился. Но она отмечала отличную работу исполнительницы главной роли Нуми Рапас, памятной прежде всего по шведской экранизации романов Стига Ларссона о девушке с татуировкой дракона и по «Прометею» Ридли Скотта.

«Звонки»

Джулия нервничает, ведь ее парень исследует мрачные городские легенды о загадочной видеокассете, после просмотра которой люди умирали в течение недели. Чтобы спасти своего парня, она принимает огонь на себя. А попутно делает ужасающее открытие: на кассете записан еще и «фильм в фильме», который никто до сих пор не видел. «Звонки» - третья часть франшизы о видеокассете смерти, события в ней разворачиваются спустя 13 лет после историй, рассказанных в первых двух фильмах. Съемки проходили в Атланте, а в числе исполнителей главных ролях – Джонни Галэки, «Леонард» из «Теории большого взрыва».





«Пазманский дьявол»

Биографическая драма о жизни Винченцо Эдварда Пациенца, знаменитого американского боксера-профессионала, экс-чемпиона мира в двух весовых категориях. В расцвете своей карьеры он попал в аварию и оказался прикован к постели. Несмотря на уверения врачей, что о спорте придется забыть, в тайне от медиков он посещал тренажерный зал и пытался восстановиться. И в итоге вернулся на ринг, снова стал побеждать своих соперников. В главной роли – изменивший своему традиционному амплуа Майлз Теллер, звезда таких фильмов, как «Дивергент» и «Фантастическая четверка». Среди продюсеров «Пазманского дьявола» числится Мартин Скорсезе. Премьера ленты состоялась на кинофестивале в Теллуриде, затем его показывали на кинофорумах в Торонто, Лондоне, Остине. Проект был очень дорог его участникам, к примеру, пресса сообщала, что Аарон Экхарт, сыгравший в фильме экс-боксера, а ныне известного тренера Кевина Руни, получил за эту работу символические 45 фунтов.





«Суперстюард»

Ларри, работающий в престижной авиакомпании – лучший стюард мира, обладатель рекордных шести «Золотых кофейников», наград за его звездные навыки. А ведь есть еще и сногсшибательный успех у дам – перед его чарами не могут устоять ни изысканные пассажирки бизнес-класса, ни элегантные коллеги-стюардессы. Но однажды его авиакомпания решает сократить расходы и планирует заменить живых бортпроводников крайне реалистичными и безупречными стюардами-роботами. Теперь Ларри должен доказать незаменимость живого человека в полете. А еще ему предстоит договориться с женщиной, которую он когда-то любил, потом потерял, и чей секрет перевернет его жизнь. Проект «Суперстюард» был объявлен еще осенью 2012 года, съемки шли в Лос-Анджелесе, в главной роли Марк Фойерстин. Фильм – режиссерский дебют продюсера Сэма Фридлендера.





«Идеальные незнакомцы»

Семеро давних друзей (три супружеские пары и один разведенный член компании) встречаются за ужином и шутки ради выкладывают свои мобильные телефоны на стол, решив сыграть в любопытную игру. Отныне содержание каждого сообщения, каждого звонка будет немедленно обнародовано. Так они хотят доказать друг другу, что им нечего скрывать. Игра довольно быстро обернется осознанием того, что на самом деле они не знают друг друга. «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе на родине снискали положительные отзывы как критиков, так и зрителей. Фильм собрал в итальянском прокате 16 млн. евро, а также удостоился множества различных призов и номинаций, в том числе национальной кинопремии Давид ди Донателло. «Идеальные незнакомцы» - это еще и отличный актерский ансамбль, в числе сыгравших в фильме – неоднократные лауреаты наград Венецианского кинофестиваля Альба Рорвахер и Валерио Мастандреа.

«Ученик» претендует на звание лучшего европейского фильма



