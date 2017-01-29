Чёрная Пантера выходит на защиту королевства Ваканда

В конце января 2017 года начались съемки нового фантастического экшена Marvel «Чёрная Пантера», релиз которого запланирован на февраль 2018 года. В качестве съемочных локаций выступают Атланта (штат Джорджия, США) и Южная Корея. Режиссёр Райан Куглер («Крид: Наследие Рокки», «Станция Фрутвейл») работает над картиной с этапа создания сценария, который был написан им вместе с Джо Робертом Коулом («Американская история преступлений»).



«Чёрная Пантера» - это история персонажа по имени Т’Чалла. Действие фильма начинается там, где заканчиваются события блокбастера «Первый мститель: Противостояние». Т’Чалла возвращается домой, чтобы возглавить изолированное, но технологически продвинутое африканское королевство Ваканда. Когда на горизонте появляется его старый враг, власть и невероятные способности Т’Чаллы подвергаются проверке – в ходе конфликта на кон поставлена судьба королевства Ваканда и всего мира.



В фильме снимаются Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, лауреат премии Оскар Лупита Нионго, Данай Гурира, Мартин Фриман, Дэниэл Калуя, а также номинантка премии Оскар Анджела Бассет, лауреат премии Оскар Форест Уитакер и Энди Серкис. Также актёрский состав дополнят Летишиа Райт, Уинстон Дьюк, Флоренс Касумба и Стерлинг К. Браун, а также Джон Кани.



Продюсером ленты выступает президент Marvel Studios Кевин Фейдж, совместно с исполнительными продюсерами: Луис Д’Эспозито, Викторией Алонсо, Нэйтом Муром, Джеффри Черновым и Стэном Ли.



В творческую команду режиссёра Куглера вошли: оператор Рэйчел Моррисон, художник-постановщик Ханна Бичлер, монтажёры Клаудия Кастелло и Майкл П. Шовер; а также художник по костюмам Рут Е. Картер, специалист по визуальным эффектам Джоффри Боман, удостоенный премии Оскар художник по гриму Джоэл Харлоу и семикратный номинант на премию Оскар специалист по спецэффектам Дэн Сьюдик.



Впервые персонаж Чёрная Пантера появился в 52-м номере комикса «Фантастическая четвёрка. Часть 1», изданном в 1966-м году, и фильм о нем пополнит линейку сольных релизов MARVEL в рамках Фазы 3, призванной представить новых героев и продолжить приключения уже знакомых персонажей. Фаза 3 продлится четыре года и будет включать в себя девять фильмов.