Lionsgate продает свою долю в Epix после покупки Starz

Как сообщает FilmTake , после приобретения американского кабельного телевизионного канала Starz в конце прошлого года за $4,4 млрд, студия Lionsgate объявила о продаже своей доли в Epix, американском кабельном канале премиум-класса и потоковом сервисе, который в настоящее время смотрят в 45 миллионах домов в США. Студия владеет 32% Epix. Paramount принадлежит 50%, в то время как MGM является миноритарным акционером с 18%. Многие ожидают, что MGM выкупит долю студии Lionsgate. Но так ли это?



Нужен ли Epix MGM?



С ростом трудностей, которые в настоящее время переживают традиционные премиум каналы из-за усиления сервисов, занимающихся онлайн вещанием, у MGM, возможно, есть основания для сомнения в необходимости покупки. MGM в первую очередь, управляет библиотекой контента, а не активно продюсирует фильмы и телевизионную продукцию.



Вовремя или слишком поздно?



Epix пытается найти свой путь в онлайн в мире, в котором правит Netflix. Цена компании оценивается в $1,2 млрд. - $1,7 млрд. Lionsgate, скорее всего, рассчитывает выручить 450 миллионов долларов, в которых компания отчаянно нуждается.



Вопросы управления



В соответствии с условиями выкупа Starz студией Lionsgate, Крис Альбрехт продолжит работу на посту президента и генерального директора Starz, но будет подчиняться генеральному директору Lionsgate Джону Фелтхаймеру. Развлекательный и телевизионный отдел Starz стал подразделением студии Lionsgate.

