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Netflix устанавливает новый рекорд



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31.01.2017 12:01:00

В 2016 году число абонентов Netflix увеличилось на 19 миллионов, что стало новым рекордом для дистрибьютора цифрового контента, сообщает FilmTake. В настоящее время у сервиса насчитывается 94 млн. абонентов (в 2015 году эта цифра равнялась 74 млн., а в 2014 – 57 млн.). Аналитики считают, что к 2010 году число абонентов Netflix составит 150-180 миллионов. Тем не менее, за 20 лет работы компании до сих пор не удалось добиться положительного свободного денежного потока.

Подписки сейчас, прибыль потом

Компания Netflix планирует, что количество новых подписчиков в первом квартале 2017 года возрастет еще на 3,7 млн. (из них 1,5 млн. – из США). Однако компания прогнозирует, что в 2017 года проекты компании сгенерируют отрицательный свободный денежный поток в $2 млрд., по сравнению с $1,7 млрд. в 2016 году. Представители Netflix отмечают, что будут продолжать брать кредиты по мере необходимости. И это при том, что долг Netflix с 2014 года увеличился в четыре раза. 

Фокус на производство оригинального контента

Недавно компания объявила о планах по увеличению количества оригинального контента (сейчас он составляет 50% от библиотеки компании). В настоящее время абонентам доступны к просмотру 4,400 проекта. Netflix потратит 6 миллиардов долларов на производство оригинального контента в 2017 году, что на миллиард больше показателя прошлого года. В первые три месяца 2017 года Netflix выпустит 42 оригинальных проекта.

Amazon пытается обойти Netflix

Аналитик Тони Уибл сказал: «Убытки, которые генерирует компании Netflix, являются ее важнейшим конкурентным преимуществом. С ней невероятно сложно конкурировать». Но многие компании все же пытаются обойти гиганта потокового видео. Так, компания  Amazon изменила принципы ценообразования. Канал Amazon Prime запущен во всем мире в 2016 году по начальной цене либо $2.99 или €2,99 в месяц в течение первых шести месяцев. После чего, цена за подписку составит $/€5.99. Стоимость подписки на Netflix равняется $7.99.

Тенденция к «запойному» просмотру

Традиционные телевизионные сети следуют примеру Netflix и Amazon, выпуская все эпизоды сезона одновременно, чтобы привлечь молодых зрителей, более склонных к «запойному» просмотру контента. Компания Disney и NBC недавно протестировали эту модель на сериалах с «Beyond» и «Aquarius» соответственно. Хотя эти шоу для Disney и NBC не так важны, поэтому особых потерь в случае, если бы эксперимент оказался неудачным, студии бы не понесли. Председатель компании NBC Боб Гринблатт сказал, что он готов вновь использовать этот подход в случае выпуска некоторых сериалов, но лишь изредка. Причина кроется в том, что такая модель не выгодна для партнерских телеканалов и рекламодателей, которые являются основой вещательного телевидения. BBC объявил в январе, что он будет распространять полные сезоны серии на своей цифровой платформе до того, как эпизоды будут выходить на обычном линейном телевидении. «Мы предполагаем, что HBO вскоре придет к тому же, что и BBC», - отметил пресс-секретарь компании Netflix.

Цифры и прогнозы

В 2016 году число абонентов Netflix увеличилось на 19 миллионов, и это новый рекорд для цифрового дистрибьютора. Netflix считает, что в первом квартале 2017 года выручка составит 165 миллионов долларов, что вдвое превышает прогнозы аналитиков. Хотя, после 20 лет работы, компания еще не удалось добиться положительного свободного денежного потока. Тем не менее, новости о росте числа абонентов Netflix, который превзошел ожидания, привел к росту цен на акции компании.



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