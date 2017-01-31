Джеффри Катценберг привлек почти 600 млн. долларов для создания нового медиапроекта

В конце января 2017 года стало известно, что Джеффри Катценберг, который покинул DreamWorks Animation после того, как ее приобрела студия Comcast, нашел финансирование в размере около 600 миллионов долларов для своего нового проекта – инвестиционной компании в области цифровых медиа и технологий под названием WndrCo. Подробности сообщает Variety .



Согласно регистрационным данным в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания получила финансирование в размере 591.5 млн. долларов. Как сказано в документе, Катценберг в WndrCo будет занимать пост менеджера. Также в числе сотрудников компании числятся бывший президент студии DreamWorks Animation Энн Дейли и бывший финансовый директор Dropbox Суджей Джесва. Имена 18 инвесторов нового предприятия не называются, но указано, что минимальная сумма инвестиций от внешних инвесторов составляла 25 миллионов долларов.



В документации WndrCo также уточняется, что сумма предоставляется компании «на неопределенный срок» - это означает, что планируется привлечь дополнительные деньги. По словам источника, близкого к WndrCo, компания рассчитывает привлечь еще $700 млн.



WndrCo будет устроена по аналогии с компанией IAC Барри Диллера, которая инвестирует в проекты в сфере медиа, развлечений и путешествий, и владеет долями в Vimeo, About.com и CollegeHumor.



В 1984-1994 годах Джеффри Катценберг возглавлял совет директоров The Walt Disney Company. В 1994 году вместе со Стивеном Спилбергом и Дэвидом Геффеном он основал кинокомпанию DreamWorks SKG. Он возглавлял студию Dreamworks Animation с того момента, когда она отделились от основной студии в 2004 году.



На посту генерального директора DreamWorks Animation Катценберг осуществил покупку AwesomenessTV в 2013 году (сумма сделки оценивается в 33 млн. долларов), одной из первых традиционных медиа-компаний, которая сделала ставку на зарождающийся мир цифрового видео. После поглощения DreamWorks Animation компанией Comcast, Катценберг занял должность председателя DreamWorks New Media, контролирующего AwesomenessTV и NOVA, стартапа, занимающегося разработкой программного обеспечения по визуализации изображений.