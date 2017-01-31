    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Год кино
 
Кинобизнес
 
  
Актуально о кинобизнесе
Новости кинопроката
Фильмы
Работа в кино
Кинособытия
База данных по киноиндустрии
Фото




 
 
Подписка
 

Джеффри Катценберг привлек почти 600 млн. долларов для создания нового медиапроекта



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу
31.01.2017 17:35:00

В конце января 2017 года стало известно, что Джеффри Катценберг, который покинул DreamWorks Animation после того, как ее приобрела студия Comcast, нашел финансирование в размере около 600 миллионов долларов для своего нового проекта – инвестиционной компании в области цифровых медиа и технологий под названием WndrCo. Подробности сообщает Variety.

Согласно регистрационным данным в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания получила финансирование в размере 591.5 млн. долларов. Как сказано в документе, Катценберг в WndrCo будет занимать пост менеджера. Также в числе сотрудников компании числятся бывший президент студии DreamWorks Animation Энн Дейли и бывший финансовый директор Dropbox Суджей Джесва. Имена 18 инвесторов нового предприятия не называются, но указано, что минимальная сумма инвестиций от внешних инвесторов составляла 25 миллионов долларов.

В документации WndrCo также уточняется, что сумма предоставляется компании «на неопределенный срок» - это означает, что планируется привлечь дополнительные деньги. По словам источника, близкого к WndrCo, компания рассчитывает привлечь еще $700 млн.

WndrCo будет устроена по аналогии с компанией IAC Барри Диллера, которая инвестирует в проекты в сфере медиа, развлечений и путешествий, и владеет долями в Vimeo, About.com и CollegeHumor.

В 1984-1994 годах Джеффри Катценберг возглавлял совет директоров The Walt Disney Company. В 1994 году вместе со Стивеном Спилбергом и Дэвидом Геффеном он основал кинокомпанию DreamWorks SKG. Он возглавлял студию Dreamworks Animation с того момента, когда она отделились от основной студии в 2004 году.

На посту генерального директора DreamWorks Animation Катценберг осуществил покупку AwesomenessTV в 2013 году (сумма сделки оценивается в 33 млн. долларов), одной из первых традиционных медиа-компаний, которая сделала ставку на зарождающийся мир цифрового видео. После поглощения DreamWorks Animation компанией Comcast, Катценберг занял должность председателя DreamWorks New Media, контролирующего AwesomenessTV и NOVA, стартапа, занимающегося разработкой программного обеспечения по визуализации изображений.



Просмотров: 41   |      


Все статьи по теме кинобизнес

31.01.2017Netflix устанавливает новый рекорд
30.01.2017Сборы в США и Канаде за уикенд с 27 по 29 января 2016 года: «Сплит» не пропустил «Собачью жизнь»
27.01.2017Кинотеатры Китая опустели
27.01.2017Отчет Фонда кино за 3-ю неделю 2017 года: Зрители выбирают «Три икса» и «Невесту»
25.01.2017Новые конкурсы Фонда кино: Какие компании будут признаны лидерами кинопроизводства и какие фильмы получат поддержку в прокате?

  Новости кино



 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006