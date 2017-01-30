Игорю Толстунову - 60!

30 января 2017 года генеральному продюсеру кинокомпании «ПРОФИТ
» Игорю Толстунову
исполнилось 60 лет. Один из самых успешных продюсеров России, на счету которого более 100 фильмов и сериалов, среди которых «Ледокол», «Монах и бес», «Испытание», «Ворошиловский стрелок», «Восток-Запад», «Вор», «Водитель для Веры», «Питер FM», «Путешествие с домашними животными
», «Все умрут, а я останусь
» и многие другие, продолжает плодотворно работать, активно участвуя в создании нового российского кино.
Желаем Игорю Александровичу
нескончаемого потока творческих идей для будущих картин, удачного их воплощения, надежных партнеров и внушительных бокс-офисов!