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Игорю Толстунову - 60!



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30.01.2017 23:00:00
30 января 2017 года генеральному продюсеру кинокомпании «ПРОФИТ» Игорю Толстунову исполнилось 60 лет. Один из самых успешных продюсеров России, на счету которого более 100 фильмов и сериалов, среди которых «Ледокол», «Монах и бес», «Испытание», «Ворошиловский стрелок», «Восток-Запад», «Вор», «Водитель для Веры», «Питер FM», «Путешествие с домашними животными», «Все умрут, а я останусь» и многие другие, продолжает плодотворно работать, активно участвуя в создании нового российского кино.

Желаем Игорю Александровичу нескончаемого потока творческих идей для будущих картин, удачного их воплощения, надежных партнеров и внушительных бокс-офисов!


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