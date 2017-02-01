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Смена руководства в «Формуле Кино»



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01.02.2017 11:55:00

1 февраля 2017 года было объявлено о том, что по решению акционеров «Формулы Кино» на пост генерального директора назначен Юрий Кириллов, долгое время входивший в Совет директоров компании. Он стоял у истоков независимого кинопроката, занимался кинопроизводством, выпуском телевизионных передач, рекламы. Никита Щеголь, возглавлявший кинотеатральную сеть с 2012 года, покидает компанию. 

«Формула Кино» занимает лидирующие позиции на рынке. Моя задача на данном этапе –  сохранить высокую эффективность компании и динамику роста операционных показателей», – заявил Юрий Кириллов. 

«Формула Кино» –  одна из крупнейших сетей кинотеатров в России, работает в сфере кинопоказа уже более 15 лет. 35 современных кинотеатров сети расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Мурманске, Новосибирске, Сыктывкаре, Рязани и Новокузнецке. Сеть занимает лидирующие позиции на рынке по количеству кинотеатров и залов, а также по объемам сборов. Основным акционером сети является инвестиционная компания А1.



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