Смена руководства в «Формуле Кино»

1 февраля 2017 года было объявлено о том, что по решению акционеров «Формулы Кино» на пост генерального директора назначен Юрий Кириллов, долгое время входивший в Совет директоров компании. Он стоял у истоков независимого кинопроката, занимался кинопроизводством, выпуском телевизионных передач, рекламы. Никита Щеголь, возглавлявший кинотеатральную сеть с 2012 года, покидает компанию.



«Формула Кино» занимает лидирующие позиции на рынке. Моя задача на данном этапе – сохранить высокую эффективность компании и динамику роста операционных показателей», – заявил Юрий Кириллов.



«Формула Кино» – одна из крупнейших сетей кинотеатров в России, работает в сфере кинопоказа уже более 15 лет. 35 современных кинотеатров сети расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Мурманске, Новосибирске, Сыктывкаре, Рязани и Новокузнецке. Сеть занимает лидирующие позиции на рынке по количеству кинотеатров и залов, а также по объемам сборов. Основным акционером сети является инвестиционная компания А1.