Новое учебное пособие «Управление кинопроектом»: Узнай, как донести фильм до зрителя

В начале 2017 года в издательстве «Юнити-Дана» вышло новое учебное пособие «Управление кинопроектом», написанное преподавателями кафедры продюсерства и экономики экономического факультета ВГИК, продолжающее серию учебников по продюсерскому мастерству, над которыми преподаватели ВГИКа работают много лет. В новой книге акцент сделан на современных практических вопросах управления кинопроектами.



Учебное пособие «Управление кинопроектом» создано коллективом авторов, ведущими специалистами отрасли и педагогами ВГИКа, в число которых вошли: В.И.Сидоренко, Ю.В.Криволуцкий, Е.Ю.Криволуцкий, С.В.Рыбаков, А.Ю.Лайков, Е.А.Звегинцева, И.Л. Гусева, Э.А.Пичугин, Т.С.Волынова, Н.Б.Ромодановская, под редакцией кандидата экономических наук, профессора В.И.Сидоренко, доктора экономических наук, профессора Ю.В.Криволуцкого и кандидата экономических наук, доктора культурологии П.К.Огурчикова.



В нем, в частности, освещены практические аспекты финансового обеспечения продюсерских проектов, управления кинопроектами на основе управления рисками, оценка экономической эффективности продюсерской компании и проекта и их привлекательности для инвесторов, правовые вопросы, новые подходы при формировании съемочной группы, управление маркетингом кинопроектов. Впервые системно рассмотрены механизмы кинопроката и кинопоказа и их роль в успешной реализации кинопроектов.



Главный редактор портала ПрофиСинема Нина Ромодановская много лет преподает на кафедре продюсерства и экономики и в Центре дополнительного образования во ВГИКе маркетинг. Написанная ею седьмая глава книги «Управление маркетингом кинопроектов» посвящена киномаркетингу как одному из основных способов повышения прибыльности проекта. В главе рассмотрены важные аспекты продюсерской деятельности в этой области: от определения целевой аудитории и позиционирования фильма до пошагового описания стратегии маркетинга на различных этапах развития проекта (подготовительный, съемочный, монтажно-тонировочный, реализация фильма в прокате), а также контроль и анализ маркетинговой деятельности по итогам проката картины. Приведено большое количество конкретных примеров из практики работы последних лет.



Учебное пособие «Управление кинопроектом» будет полезно как студентам и педагогам факультета продюсерства и экономики ВГИК и других киновузов, так и работникам сферы культуры, искусства и мультимедиа, а также всем тем, кто интересуется продюсированием кинофильмов.



По вопросам приобретения учебного пособия нужно обращаться в деканат факультета продюсерства и экономики или на кафедру продюсерского мастерства: 8-499-760-27-04, 8-499-760-27-25, 8-499-760-27-43, эл.почта: kafedra-ekonom@vgik.info