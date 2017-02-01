    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Год кино
 
Кинобизнес
 
  
Актуально о кинобизнесе
Новости кинопроката
Фильмы
Работа в кино
Кинособытия
База данных по киноиндустрии
Фото




 
 
Подписка
 

Новое учебное пособие «Управление кинопроектом»: Узнай, как донести фильм до зрителя



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу
01.02.2017 13:51:00

В начале 2017 года в издательстве «Юнити-Дана» вышло новое учебное пособие «Управление кинопроектом», написанное преподавателями кафедры продюсерства и экономики экономического факультета ВГИК, продолжающее серию учебников по продюсерскому мастерству, над которыми преподаватели ВГИКа работают много лет. В новой книге акцент сделан на современных практических вопросах управления кинопроектами.

Учебное пособие «Управление кинопроектом» создано коллективом авторов, ведущими специалистами отрасли и педагогами ВГИКа, в число которых вошли: В.И.Сидоренко, Ю.В.Криволуцкий, Е.Ю.Криволуцкий, С.В.Рыбаков, А.Ю.Лайков, Е.А.Звегинцева, И.Л. Гусева, Э.А.Пичугин, Т.С.Волынова, Н.Б.Ромодановская, под редакцией кандидата экономических наук, профессора В.И.Сидоренко, доктора экономических наук, профессора Ю.В.Криволуцкого и кандидата экономических наук, доктора культурологии П.К.Огурчикова.

В нем, в частности, освещены практические аспекты финансового обеспечения продюсерских проектов, управления кинопроектами на основе управления рисками, оценка экономической эффективности продюсерской компании и проекта и их привлекательности для инвесторов, правовые вопросы, новые подходы при формировании съемочной группы, управление маркетингом кинопроектов. Впервые системно рассмотрены механизмы кинопроката и кинопоказа и их роль в успешной реализации кинопроектов. 

Главный редактор портала ПрофиСинема Нина Ромодановская много лет преподает на кафедре продюсерства и экономики и в Центре дополнительного образования во ВГИКе маркетинг. Написанная ею седьмая глава книги «Управление маркетингом кинопроектов» посвящена киномаркетингу как одному из основных способов повышения прибыльности проекта.  В главе рассмотрены важные аспекты продюсерской деятельности в этой области: от определения целевой аудитории и позиционирования фильма до пошагового описания стратегии маркетинга на различных этапах развития проекта (подготовительный, съемочный, монтажно-тонировочный, реализация фильма в прокате), а также контроль и анализ маркетинговой деятельности по итогам проката картины. Приведено большое количество конкретных примеров из практики работы последних лет.

Учебное пособие «Управление кинопроектом» будет полезно как студентам и педагогам факультета продюсерства и экономики ВГИК и других киновузов, так и работникам сферы культуры, искусства и мультимедиа, а также всем тем, кто интересуется продюсированием кинофильмов.

По вопросам приобретения учебного пособия нужно обращаться в деканат факультета продюсерства и экономики или на кафедру продюсерского мастерства: 8-499-760-27-04, 8-499-760-27-25, 8-499-760-27-43, эл.почта: kafedra-ekonom@vgik.info



Просмотров: 64   |      


Все статьи по теме кинобизнес

01.02.2017Смена руководства в «Формуле Кино»
31.01.2017Итоги уикенда с 26 по 29 января 2017: Фильм о пришельцах притянул зрителей в кинотеатры
31.01.2017Джеффри Катценберг привлек почти 600 млн. долларов для создания нового медиапроекта
31.01.2017Netflix устанавливает новый рекорд
30.01.2017Сборы в США и Канаде за уикенд с 27 по 29 января 2016 года: «Сплит» не пропустил «Собачью жизнь»

  Новости кино



 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006