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Дублированный трейлер фильма «Красавица и чудовище»: Необычное прочтение с детства знакомой истории



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01.02.2017 10:37:00

16 марта 2017 года в российский прокат выходит фильм Disney «Красавица и чудовище» (дистрибьютор – компания WDSSPR). Спасая своего отца, отважная девушка по имени Белль попадает в таинственный дом и вынуждена навсегда остаться его гостьей. Вскоре ей открывается тайна хозяина замка, заколдованного и обреченного на вечное пребывание в образе чудовища. Лишь та, которая способна всей душой полюбить жуткого зверя с человеческим сердцем, разрушит заклятье и вернет ему прежний облик. Смотрите новый дублированный трейлер к фильму, в котором увидите любимых героев, оживших благодаря самым современным технологиям, которые перенесут зрителей в сказочный мир, полный волшебства и загадок.




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Фильм: «Красавица и чудовище»  

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