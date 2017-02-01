Дублированный трейлер фильма «Красавица и чудовище»: Необычное прочтение с детства знакомой истории

16 марта 2017 года в российский прокат выходит фильм Disney «Красавица и чудовище» (дистрибьютор – компания WDSSPR). Спасая своего отца, отважная девушка по имени Белль попадает в таинственный дом и вынуждена навсегда остаться его гостьей. Вскоре ей открывается тайна хозяина замка, заколдованного и обреченного на вечное пребывание в образе чудовища. Лишь та, которая способна всей душой полюбить жуткого зверя с человеческим сердцем, разрушит заклятье и вернет ему прежний облик. Смотрите новый дублированный трейлер к фильму, в котором увидите любимых героев, оживших благодаря самым современным технологиям, которые перенесут зрителей в сказочный мир, полный волшебства и загадок.





