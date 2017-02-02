В сети кинотеатров «Каро» сменилось руководство

2 февраля 2017 года было объявлено, что генеральный директор сети кинотеатров «Каро» Ник Глушко покидает компанию. Президентом сети кинотеатров «Каро» назначена Ольгя Зинякова, ранее занимавшая пост директора Департамента рекламы и маркетинга. В новой должности Ольга примет на себя обязанности Ника Глушко.



Глава холдинга «Каро Фильм» Пол Хет прокомментировал: «Я хочу искренне поблагодарить Ника за его лидерские качества и высокие стандарты работы, которыми он воодушевлял команду «Каро». Несмотря на сложную ситуацию на рынке в течение последних нескольких лет, команда «Каро» сумела проделать выдающуюся работу по реализации стратегии развития кинотеатров нового поколения. Я абсолютно уверен, что под руководством Ольги Зиняковой «Каро» продолжит следовать поставленной цели, и станет брендом номер один для российских кинозрителей».



Ольга Зинякова имеет 15-летний опыт работы в кинобизнесе. Она начала свою карьеру на телевидении на Первом канале и телеканале ТНТ. С 2008 по 2013 гг. Ольга была генеральным директором компании «ПромоФильм», которая занимается рекламой и продвижением кино на Первом канале, а также созданием и реализацией рекламных кампаний фильмов. С 2013 года Ольга возглавляла департамент рекламы и маркетинга сети кинотеатров нового поколения «Каро».



Ольга Зинякова: «Каро» — быстроразвивающаяся сеть кинотеатров, установившая на всех своих площадках новые стандарты похода в кино. Мегаплексы нового поколения, такие как «Каро Vegas 22» и «Каро Sky 17 Авиапарк», стали лидерами рынка и заслужили доверие аудитории. Мы видим множество возможностей, которые позволят сделать наш бизнес еще более успешным, а наши кинотеатры еще более привлекательными для зрителей. Мы продолжим активно развивать и внедрять новые идеи и технологии, создавая уникальные предложения для наших гостей на основе лучшего мирового опыта».