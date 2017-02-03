VIII Питчинг дебютантов расширяется

27-28 февраля 2017 года в Москве пройдет VIII Питчинг дебютантов, в рамках которого состоятся презентации новых проектов в секциях: «Короткометражное кино», «Документальное кино», «Полнометражное игровое кино» и «Телесериалы». Всего было подано 854 заявок (356 – по короткому метру, 298 – по полнометражному кино, 131 – по телесериалам и 69 – по документальному кино), из них по 7 проектов в каждой номинации войдут в шорт-лист и будут представлены перед Экспертной комиссией Питчинга.
По традиции, в жюри входят ведущие представители киноиндустрии. Так, в этом году, в Экспертную комиссию войдут ведущие российские кинематографисты: продюсеры, режиссеры, сценаристы, эксперты в различных областях киноиндустрии. Среди них – Джаник Файзиев, Александр Цекало, Влад Ряшин, Игорь Мишин, Жора Крыжовников, Олег Иванов, Евгений Герасимов, Алексей Петрухин, Сергей Зернов, Гевонд Андреасян, Федор Попов, Вадим Потапов, Илья Бачурин, Катя Филиппова, Таймураз Бадзиев, Юрий Коротков, Наталья Семина, Борис Токарев, Владимир Грамматиков, Алексей Нужный, Сергей Мирошниченко, Алексей Тельнов, Евгений Григорьев и многие другие.
В этом году питчинг пройдет на новых площадках: «Центр документального кино» (27-го февраля – защита в секциях «Документальное кино» и «Короткий метр») и «Кинотеатр 35ММ» (28-го февраля – защита в секциях «Телесериалы» и «Полный метр»).
Дмитрий Якунин, исполнительный директор Питчинга Дебютантов: «Приятно отметить, что наш Питчинг имеет постоянную тенденцию к развитию. Это подтверждает уровень жюри, количество и качество партнеров, рекордное количество присланных заявок, а самое главное – количество реализуемых проектов по итогам Питчинга. Но у нас остается желание экспериментировать, искать новые формы проведения Питчинга, расширять его границы. Потому мы в этот раз наш проект проведем на новых для нас, известных для молодежной аудитории площадках – «Центре документального кино» и «Кинотеатре 35ММ». Нас и руководство кинотеатров объединяет любовь и уважение к молодым талантам, креативность и желание развивать отечественную киноиндустрию».
Участники и лауреаты питчинга имеют возможность получения призов от партнеров проекта. Свое участие в формировании призового фонда для молодых кинематографистов подтвердили: корпорации «Русская Фильм Группа», компания CANON, Санкт-Петербургская студия документальных фильмов, киностудия им. Горького, Sound Designer PRO, компания Nika digital, юридическая компания «Шэттерс», студия «3Q-Cinema», телеканал «24 DOC», NYFA, издательство «Альпина Паблишер» и другие организации. Кроме того, свои призы вручат организаторы питчинга – Союз кинематографистов России и «Национальный фонд поддержки правообладателей».
В рамках питчинга пройдут образовательные мероприятия – открытый мастер-классы от Лидии Седроне (Нью-Йоркская Академия киноискусства), презентация киношкол «ДрамаКит», «Лига кино», проекта «IWANTFILM», семинар по защите авторских прав от компании «SHATTERS».
Питчинг дебютантов – один из крупных индустриальных проектов для молодых кинематографистов, организаторами которого выступают Союз кинематографистов России, Национальный фонд поддержки правообладателей, Молодежный центр Союза кинематографистов России.