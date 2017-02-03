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Телевидение перебирается в интернет



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03.02.2017 08:37:00

Как сообщает FilmTake, в январе 2017 года, с разницей в несколько дней, крупнейшая спутниковая телекомпания Великобритании Sky, и крупнейшая кабельная компания США Comcast, объявили о планах по расширению своих услуг в интернете. Это известие полностью соответствует тенденции, набирающей обороты последние несколько лет – традиционные телевизоры перестают быть единственным (а порой, и главным) средством просмотра ТВ-фильмов, передач и сериалов, уступая место мобильным устройствам с доступом в интернет.

Sky, насчитывающая 21,7 млн. абонентов спутниковых операторов в Великобритании, Германии, Италии, предоставит полный спектр телевизионных программ через широкополосный доступ в интернет. Сначала компанией будет охвачено около 2 миллионов домов, которые не могут получать регулярные сигналы спутниковой службы. Sky уже провела тестирование, предлагая ограниченный доступ к контенту в интернете. Недавно Sky заключила лицензионное соглашение с Sony Pictures по показу контента компании на территории Австрии, Германии, Ирландии, Италии и Великобритании. Для Sky это первая общеевропейская сделка с крупной киностудией.

Comcast является крупнейшим поставщиком кабельного телевидения в США с 22,5 млн. абонентов. Компания объявила о запуске новой приставки X1 Xfinity. В самое ближайшее время сервис Xfinity будет доступен в новом приложении на Roku, поставщике ресиверов цифрового телевидения. Клиенты Roku смогут смотреть телепередачи, записи телешоу, просматривать библиотеку контента Comcast и переключаться между приложениями Netflix и Amazon.

Несмотря на то, что кабельное лобби давит на Федеральный Комитет по коммуникациям убрать рассмотрение вопроса о реформе ТВ-приставок с повестки дня, таким образом предотвращая ослабление кабельной монополии такими компаниями, как Roku, Comcast решил принять те изменения, которые хотели получить потребители. Кабельные компании взимают с потребителей плату за аренду ТВ-приставки в размере от $145 до $250. В свою очередь, Roku предлагает купить свою приставку за $30, и в дальнейшем обойтись без какой-либо арендной платы. В целом рынок ТВ-приставок оценивается в 20 миллиардов долларов в год. Упреждающий ход Comcast будет привлекать подписчиков, которые устали от арендной платы за ТВ-приставки.

Два крупнейших спутниковых провайдера в США, Dish и DirecTV, недавно запустили услугу для доступа через мобильный телефон или веб-совместимые устройства. Когда американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат AT&T приобрел в 2015 году компании DirecTV за 48,5 миллиарда долларов, у него были большие планы по расширению мобильного потокового видео, потому что рынок мобильных телефонов  очень насыщен. Теперь DirecTV Now, онлайн сервис спутникового провайдера, предоставляет неограниченный доступ к контенту для абонентов, которые находятся в сети AT&T, без дополнительной платы. DirecTV Now сочетает «живой» контент и видео по запросу, доступные на более чем 100 каналах за $35 в месяц. 

21 ноября 2016 года AT&T подписала обновленное лицензионное соглашение с компанией Fox. Согласно заключенной сделке, контент Fox будет доступен на всех сервисах AT&T, в том числе, на цифровом спутниковом канале DirectTV Now. Таким образом, CBS Corp стал последним крупным «уклонистом», не имеющим своих сетей сейчас на DirectTV Now. 



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