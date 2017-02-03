Фильм Владимира Бортко «О любви»: Премьера трейлера

23 марта 2017 года в российский прокат выйдет новая картина культового режиссёра Владимира Бортко «О любви» производства Студии 2-Б-2 Интертэйнмент (дистрибьютор - компания «Люксор Дистрибьюшн»). Продюсеры фильма — Наталия Бортко и Елена Иванова. Главная героиня картины, красавица Нина живет, как ей кажется, в счастливом браке с интеллигентным профессором-китаистом Александром, по совместительству её преподавателем. Но долг за ипотеку подспудно давит на супружеские отношения. Однажды Нина знакомится с Сергеем, руководителем того самого банка, которому должен ее муж, и деловая встреча превращается в неформальную. Смотрите официальный трейлер картины «О любви», который рассказывает откровенную историю о любовных перипетиях между героями, роли которых исполнили потрясающие артисты: Аня Чиповская, Алексей Чадов, Дмитрий Певцов, Мария Миронова.