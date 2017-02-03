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Скандал с «Матильдой»: Учитель подаст заявление в Гепрокуратуру на Поклонскую



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03.02.2017 12:02:00

2 февраля 2017 года стало известно о том, что создатели фильма «Матильда» собираются подать в Генпрокуратуру заявление на депутата Госдумы Наталью Поклонскую, активно выступающую против картины. Об этом режиссер Алексей Учитель рассказал ТАСС.

«Мы готовим юридический ответ Поклонской и общественникам. В ближайшее время мы направим два заявления в Генпрокуратуру, одно будет касаться лично Поклонской, второе – людей, которые рассылают в кинотеатры письма с призывом отказаться от проката моего фильма», - сообщил режиссер и продюсер «Матильды».

В ноябре 2016 года депутат Наталья Поклонская направила генпрокурору запрос о проверке фильма «Матильда». В качестве причины она назвала тот факт, что к ней поступили жалобы на эту картину. На ответ Учителя, который тогда сказал, что его фильм критикуют «липовые общественники», Поклонская заявила, что этими высказываниями режиссер пытается создать вокруг картины информационное поле: «Он таким образом рекламирует себе этот фильм, а мы вместе помогаем ему».

30 января Поклонская повторно попросила генпрокурора Юрия Чайку проверить фильм Учителя, в частности, изучить сценарий и осуществить мониторинг расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на ее создание. Депутат высказала предположение, что лента искажает представления о России и искажает образ императора Николая II, причисленного Русской православной церковью к лику святых. Заявлении Поклонской и стало причиной, почему Учитель решил подать в Генпрокуратуру заявление на Поклонскую.

Это не единственный скандал, сопровождающий еще не вышедшую в прокат картину. В конце января организация «Христианское государство – Святая Русь» разослала руководителям кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма «Матильда». В числе угроз активистов числились поджоги кинотеатров и даже возможные человеческие жертвы. В заявлении, в частности, сообщалось: «Любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому майдану»».

Русская православная церковь незамедлительно отреагировала, осудив эти заявления. Замглава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе прокомментировал: «Любая общественная организация вправе заявить свое мнение по поводу фильма «Матильда», но ни одна из этих организаций не может выдавать свою позицию за общецерковную и ассоциировать себя с Русской православной церковью».

Релиз фильма «Матильда» намечен на 25 октября 2017 года (дистрибьютор – компания Каропрокат). В основе сюжета картины – история первой любви последнего русского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Их бурный роман, разразившийся накануне коронации Николая, стал настоящим скандалом: он всерьез взбудоражил общество и поставил под угрозу будущее страны. Алексей Учитель представит зрителю свой взгляд на историю отношений известной балерины и наследника престола. Как ранее заявляли создатели ленты, «Матильда» – не просто историческая драма с множеством сюжетных интриг, а настоящее захватывающее зрелище в жанре детектива, триллера, а местами даже мистики.



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Фильм: «Матильда»  

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