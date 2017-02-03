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Хьюстон, у нас проблемы



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03.02.2017 19:30:00

В апреле 2017 года в широкий российский прокат выходят сразу две картины, посвященные теме освоения космоса: «Время первых», продюсеры Тимур Бекмамбетов, Евгений Миронов Евгений и Сергей Агеев и «Салют-7», продюсеры Сергей СельяновЮлия МишкиненеБакурадзе БакурАнтон Златопольский.

Столь близкое расположение в релизной сетке фильмов, получивших финансирование Фонда кино стало проблемой не только для  продюсеров, но и для чиновников. Как сообщают «Ведомости», в ситуацию вмешалась даже администрация Президента. Первый заместитель руководителя Сергей Кириенко на прошлой неделе провел специальную встречу с продюсерами обеих картин.

Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев говорит, что это первый случай на его памяти, когда в прокате так близко столкнулись две крупные российские картины на одну тему. Он добавил, что у Фонда кино есть поручение от Попечительского совета помочь продюсерам прийти к компромиссу.

Разрешение конфликта и разведение дат теперь возложено на экспертов Фонда кино: продюсеров, режиссеров и кинокритиков. На днях 20 экспертов получили рабочие варианты обеих картин, после просмотра которых они вынесут решение, какая из лент обладает бОльшим кассовым потенциалом, и стоит ли их разводить по датам. Повлиять на сетку релизов может и Министерство культуры, отозвав прокатное удостоверение «Салюта-7» или «Времени первых». Однако пока к такой мере в Минкульте прибегать не хотят, надеясь на то, что продюсерам фильмов удастся договориться.



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